 生米煮成熟饭 中梵协议续签 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.10.2020

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时政风云

生米煮成熟饭 中梵协议续签

不顾美国方面和中国天主教地下教会的反对声音，梵蒂冈还是和中国续签了2018年达成的一份秘密协议。赞成声音认为，这是解决天主教在中国所面临一系列问题的第一步。批评人士称，这是为了取悦中共而出卖天主教会的价值观。

China Peking Südkathedrale (picture-alliance/dpa/S. Scheuer)

北京的宣武门天主堂

（德国之声中文网）据法新社报道，本周四，梵蒂冈和北京续签了一份2018年达成的秘密协议。之前美国和忠实于罗马的中国天主教地下教会牧师都警告称，协议的签署其实让他们更加被边缘化。

为了缓和在中国拥有1200万信徒的天主教会内部的分裂，中国官方和梵蒂冈方面签署的这份协议规定北京当局和梵蒂冈圣地都有权各自任命大主教。

为了制止该协议的继续执行，华盛顿向梵蒂冈施加强压，理由是协议的签署并没有使中国的天主教徒能免受迫害。

中国外交部赵立坚周四表示："今日中国同梵蒂冈经友好协商，决定将关于主教任命的临时性协议延期两年。"

他在例行记者会上并称，双方将继续保持密切沟通和协商，持续推动改善关系的进程。

München Treffen Außenminister Vatiikan Paul Gallagher mit China Wang Yi (AFP/Vatican Media)

今年2月，梵蒂冈外长加拉格尔大主教曾与中国国务委员兼外长王毅会面

协议始签于2018年

今年2月，梵蒂冈外长加拉格尔大主教 (Paul Gallagher)曾与中国国务委员兼外长王毅会面，是两国几十年来最高级别的官方接触。梵蒂冈发布的声明称，他们讨论了罗马教廷与中国政府于2018年签署的历史性的主教任命临时协议。

中国共产党政府于1951年切断了与罗马天主教宗的关系，强迫天主教教徒在爱国教会和忠实于罗马的地下教会之间做出选择。

法新社报道称：从官方的角度来说，共产党是无神论者，同时对所有被认可的宗教机构都实行严格的审查监控，包括对其讲道内容的审核。

不受共产党认可的教徒声称，近几年来他们成为了当局的目标。包括破坏他们所在的地下教会，迫害教徒，迫使他们的牧师转变立场。

DW.COM

中国官媒《环球时报》报导，中国与梵蒂冈将於22日签署延续《中梵协议》。意大利媒体则报导蓬佩奥公开批评梵蒂冈与教宗的做法，是促成中国与梵蒂冈续签条约的关键。

在极富争议的中梵协定是否延长的关键时刻，香港荣休主教陈日君为表示反对，亲自赶往罗马，但没有受到教宗的接见。他以往写给教宗的信函，也未得到回应。在接受教会媒体采访时，陈日君提出严辞批评。

梵蒂冈与北京的渐行渐近，让中国很多效忠教宗的地下教会成员深感不安。近日福建闽东教区辅理主教郭希锦宣布离任，并退出教区管理组织。郭希锦在两年前中梵签订临时协议后被降职。

梵蒂冈高层再次为延长梵中协议的计划辩护称，这将促成中国天主教会的团结。香港荣休主教陈日君则批评教廷对北京姑息逢迎，导致信誉扫地。

美国国务卿蓬佩奥在连日批评梵蒂冈与中国的协议後，在10月1日与梵蒂冈高官会面。会後，梵蒂冈国务卿帕罗林表示，双方在中国议题上立场仍十分不同。

在中国与梵蒂冈传出将续签协议后，正在访欧的蓬佩奥原先预计要与教宗见面讨论此事。但消息传出，教宗并无接见他的计划。同样未获接见的还有天主教香港教区荣休主教陈日君枢机。

9月15日传出教宗方济各批准延长中梵协议两年的消息。虽然中国表达延长协议的意愿，但消息人士认为双方迈向外交关系正常化的道路仍十分漫长。

地下教会遭边缘化

就在一部分人认为北京和梵蒂冈刚刚续签的协议是务实妥协的同时，另外一部分人担忧地下教会将变得更加边缘化。

江西的一位牧师向法新社表示："情况完全没有好转"。这位出于安全考虑不愿意透露身份的牧师表示，政府已经禁止他主持宗教礼拜活动。

这位牧师认为，如今新续签的这份协议会让天主教徒感到"无助和无望"。

法新社报道称，中国官方施压的做法从本月福建省闽东区辅助主教郭希锦辞职一事中就可略见一斑。一位对熟悉此事的人向法新社表示，郭辞职的原因实际上是为了向他施压加入官方教会的做法表示抗议。中梵2018年签署的协议中会要求主教们这样做。

另外一些地下教会的成员，包括河北省宣化教区的崔太主教仍然处于软禁状态。

中梵协议的支持者们因为，协议的任务从来就不是解决所有的遗留问题，但确实迈出的第一步，会大范围的让中国的天主教徒受益。

相当于梵蒂冈国务卿的枢机主教派罗林（Pietro Parolin）星期三告诉记者，"我们对这项协议感到满意……但是当然这一协议并没有提供解决方案，这仍然是问题"。

本月初，美国国务卿彭培奥反常的向教宗做出了强迫性的发言，呼吁梵蒂冈"认真"的提及中国当局对宗教的迫害。

中国官方教会的神父和教区没有对法新社的采访请求做出回应。

合作？妥协？抵制？

然而，来自河北的一位名为韩青平的天主教徒，于9月底撰写了一篇博客文章支持中梵双方续签协议。

"由于消除了许多阻碍，中国的主教现在可以在解决教会问题时更多地通力合作展开协商，"他写道，但也承认有些非官方的牧师仍在顽强抵制。

作为协议的关键部分，天主教宗方济各认可了中国方面任命的八位主教，而这八人之前没有得到罗马教宗的认可。

此外，还有至少两位前地下教会的主教获得了双边的委任，今年有几位地下教会的主教加入了官方的天主教会。

Vatikanstaat Pietro Parolin, italienischer Kardinal (Imago/Independent Photo Agency Int.)

梵蒂冈枢机主教派罗林："我们对这项协议感到满意"

美国新罕布什尔州大学政治学专业教授雷登（Lawrence Reardon）说："梵蒂冈意识到了和体制合作的重要性，为了就是让中国的信徒们不受进一步限制。"

持批评的意见的人，包括已退休的香港枢机主教陈日君则指责梵蒂冈为了取悦中国而背叛了自身的价值观。他说，这导致中国的地下教会已经"基本消失"。并称"这不是胜利，而是失败--彻底的失败"。

任琛/达扬/(法新社)

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