 生猪饲料涨价 大豆战役后果严重？ | 经济纵横 | DW | 23.08.2018

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经济纵横

生猪饲料涨价 大豆战役后果严重？

中美本周三启动新一轮贸易谈判，但双方对谈判结果并不抱乐观态度。中美贸易战打响后，第一个高潮便是大豆战役。为报复美国对340亿中国商品加征关税，中国自7月初起对美国进口大豆征收25%的关税。其后果在中国现已开始显现。

Schwein im Stall (picture-alliance/dpa/M. Murat)

（德国之声中文网）据报道，国有企业中粮肉食公司本周三表示，随着美国进口猪肉关税提高，该公司已从智利、欧盟和其他替代国家进口猪肉。公司高管蒋国金在今年上半年运营简报中指出，豆粕价格每吨上涨100元人民币，生猪饲料价格每吨就将上涨5分钱。

中国是全球最大的大豆进口国，大部分用于加工食用油以及动物饲料。去年，中国三分之一的大豆进口来自美国。

据豆粕工业网站信息库的资料，自中国上月起开始对美国大豆加征25%的关税后，中国国内豆粕价格已经上涨6.8%，从6月底的每吨3018元人民币，上涨到8月的每吨3223元人民币。与之相应的是，生猪饲料价格也出现上涨。

USA Soja Bohnen (picture-alliance/St. Louis Post-Dispatch/J. B. Forbes)

去年，中国三分之一的大豆进口来自美国

令生猪养殖大户们忧心忡忡的是，饲料价格上涨，生猪价格却在下跌。今年5月，中国国内生猪价格降至多年来最低，7月和8月初虽然有所回升，但之后又因爆发非洲猪瘟而再度下跌。

中粮肉食公司称，猪肉价格下跌导致该公司上半年盈利也出现大幅下降。而对普通生猪养殖户来说，情况也非常不乐观。养殖户已经在考虑改变饲料配方，如果大豆配方饲料继续上涨，将在不影响生猪生长的情况下，用棉籽、油菜籽粕代替豆粕。

专家们还建议中国迅速发展自己的大豆种植业，提供补贴，推出替代品，从更多国家进口，减少对美国产品的依赖。有专家指出，中国将从巴西、阿根廷进口更多大豆，也可以从越南等第三国进口美国大豆，因为即便加上船运费，价格也低于关税支出。按照目前的情况，如果不从美国进口，世界其它地区的大豆供应全部加起来都无法满足中国的需要。

此外，专家们还认为，中国应该把贸易战当作一次机遇，扩大自己的大豆种植。

 

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