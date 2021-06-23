 生物新技术/辉瑞将申请施打第三剂应对变异毒株 | 科技环境 | DW | 09.07.2021

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科技环境

生物新技术/辉瑞将申请施打第三剂应对变异毒株

德、美疫苗制造商生物新技术/辉瑞（BioNTech/Pfizer） 公司计划近期就申请批准施打第三剂其疫苗。该公司解释说，第三次接种后可获最高保护效果，从而有效应对德尔塔（Delta）变异毒株。 

生物新技术公司在马尔堡的生产车间

生物新技术公司在马尔堡的生产车间

（德国之声中文网）新冠疫苗联合制造商生物新技术/辉瑞公司预计，接种6个月后，疫苗保护效力将有所下降。生物新技术和辉瑞在一份联合声明中表示，"以色列卫生部收集的实地数据表明，疫苗对感染和症状性疾病的保护效力在第二次接种6个月后会下降。“声明指出，基于现有数据，"很可能在全面接种后的6至12个月内还需施打第三剂"。声明强调，三次接种能对迄今测试到的所有冠状病毒变体提供最高保护，其中包括正不断蔓延的德尔塔（delta）变异毒株。 

临床研究8月启动 

  

这两家公司的声明指出，对现行第三剂接种试验的观察得到 "令人鼓舞的数据"，有关详情将很快在科学杂志上发表。辉瑞和生物新技术公司在声明中称，计划在未来几周内分别向美国食品和药物管理局（FDA）、欧洲药管局（EMA）及其它监管机构提交相关数据，并于８月启动临床试验。 

 目前，生物新技术公司已在研发一种专门用于应对Delta变体的疫苗，首批样品正由美因茨一家工厂生产。 

  

生物新技术公司（BioNTech） 在马尔堡的工厂

生物新技术公司（BioNTech） 在马尔堡的工厂

这两家公司发表声明后不久，美国食品和药物管理局以及美国疾病控制和预防中心（CDC）在一份声明中表示，已完全接种疫苗者目前毋需再度接种，不过，它们仍准备在科学证据表明有必要的情况下建议施打第三针。声明强调，美国卫生官员已着手研究相关问题，但不会完全依赖制药公司提供的数据。 

 

德国感染数量增加 

  

与此同时，德国染疫率重又上升。根据联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所（RKI）援引各州公共卫生部门报告的数据总汇，目前，德国每10万人７天染疫率为5.5，延续了数天来虽缓慢但不变的上升趋势，——从上周末到本周四，相关数值从4.9升至5.2。根据RKI的数据，过去24小时内，共确诊949名新染疫病例、49人死亡。这样，自新冠大流行瘟疫爆发以来，德国确诊感染者总数达到373万4468人，91190人死亡。 

  

显示新冠传播速度的一个决定性数值最近明显上升。最新数据显示，R值已超过1。罗伯特·科赫研究所周四报告的7天R值为1.09（周三：1.01），这意味着，100个染疫者理论上平均能感染另外109人。R值显示的是8至16天前的感染率。如果该值在较长时间内低于1，显示感染人德国 疫苗数在减少；若持续高于1，则显示染疫病例增加。此前数星期，德国国内R值明显低于1。 

  

（德新社，路透社） 

  

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