生物新技术/辉瑞将申请施打第三剂应对变异毒株

德、美疫苗制造商生物新技术/辉瑞（BioNTech/Pfizer） 公司计划近期就申请批准施打第三剂其疫苗。该公司解释说，第三次接种后可获最高保护效果，从而有效应对德尔塔（Delta）变异毒株。
（德国之声中文网）新冠疫苗联合制造商生物新技术/辉瑞公司预计，接种6个月后，疫苗保护效力将有所下降。生物新技术和辉瑞在一份联合声明中表示，"以色列卫生部收集的实地数据表明，疫苗对感染和症状性疾病的保护效力在第二次接种6个月后会下降。“声明指出，基于现有数据，"很可能在全面接种后的6至12个月内还需施打第三剂"。声明强调，三次接种能对迄今测试到的所有冠状病毒变体提供最高保护，其中包括正不断蔓延的德尔塔（delta）变异毒株。
这两家公司的声明指出，对现行第三剂接种试验的观察得到 "令人鼓舞的数据"，有关详情将很快在科学杂志上发表。辉瑞和生物新技术公司在声明中称，计划在未来几周内分别向美国食品和药物管理局（FDA）、欧洲药管局（EMA）及其它监管机构提交相关数据，并于８月启动临床试验。
目前，生物新技术公司已在研发一种专门用于应对Delta变体的疫苗，首批样品正由美因茨一家工厂生产。
这两家公司发表声明后不久，美国食品和药物管理局以及美国疾病控制和预防中心（CDC）在一份声明中表示，已完全接种疫苗者目前毋需再度接种，不过，它们仍准备在科学证据表明有必要的情况下建议施打第三针。声明强调，美国卫生官员已着手研究相关问题，但不会完全依赖制药公司提供的数据。
与此同时，德国染疫率重又上升。根据联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所（RKI）援引各州公共卫生部门报告的数据总汇，目前，德国每10万人７天染疫率为5.5，延续了数天来虽缓慢但不变的上升趋势，——从上周末到本周四，相关数值从4.9升至5.2。根据RKI的数据，过去24小时内，共确诊949名新染疫病例、49人死亡。这样，自新冠大流行瘟疫爆发以来，德国确诊感染者总数达到373万4468人，91190人死亡。
显示新冠传播速度的一个决定性数值最近明显上升。最新数据显示，R值已超过1。罗伯特·科赫研究所周四报告的7天R值为1.09（周三：1.01），这意味着，100个染疫者理论上平均能感染另外109人。R值显示的是8至16天前的感染率。如果该值在较长时间内低于1，显示感染人德国 疫苗数在减少；若持续高于1，则显示染疫病例增加。此前数星期，德国国内R值明显低于1。
（德新社，路透社）
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世卫组织周四表示，得到其授权紧急使用的所有新冠疫苗都应在各国开放边境时获得认可。此举被看作是要求西方国家提高其对中国疫苗的接受度。与此同时，在新加坡，中国科兴疫苗成为舆论关注的焦点。