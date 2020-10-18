生物技术公司称可让已灭绝的猛犸象复活

（德国之声中文网）本周一（9月13日），一名科技企业家和一名遗传学家成立了一家新的生物技术公司，并宣布，该公司将能使已经灭绝的猛犸象起死回生。

取名" Colossal"（划时代）的这个生物科学公司称，使用CRISPR基因技术（规律间隔成簇短回文重复序列）可使这种在 1·1万多年前在全新世时期灭绝的动物复活。科技企业家兼 Colossal 联合创始人拉姆（Ben Lamm）在一份声明中表示，"人类第一次能利用这项技术的力量来重建生态系统，治疗我们的地球并经由使灭绝动物重新繁殖保护其未来。"

哈佛大学遗传学家彻奇（ George Church） 也是该公司的联合创始人。他指出，Colossal是利用DNA读写技术突飞猛进的进步，将其应用于标志性的生态保护和碳封存问题。

科学家已找到猛犸象的象牙、骨头和其它材料，着手测序其 DNA。Colossal公司透露，研究人员将把相关 DNA 嵌入亚洲象的基因组中，以期产生"大象-猛犸象杂交种"。

该公司表示，迄今已从投资者那里筹集到 1500 万美元。

"去灭绝"项目的倡导者表示，该项目有助于人类获得有关生物学、进化和技术的新认知。项目的支持者们还认为，使因人类活动而灭绝的物种复活符合道德，认为灭绝物种的复活可能也有助于修复受损生态系统。

就猛犸象而言，Colossal 认为，这种动物可重振北极草原，缓解全球变暖。不过在这方面，该公司迄今没有提供更多细节。

"去灭绝"技术有无问题？

与此同时，"去灭绝"的做法可能有其缺点。

2017 年 3 月，《自然生态与进化》杂志发表的一项研究报告发现，去灭绝计划会非常昂贵。

从事该项研究的科学家指出，用于"去灭绝"项目的公共的或私人的资金本可更好地用于保护现有物种。

其他不利因素包括复活的动物携带可能感染人类的新病原体，它们对环境的影响无法预知。此外，"去灭绝" 也可能引起动物福祉问题。还有人批评说，从事相关工作的人是在"扮演上帝"。

2019 年，联合国在在一份报告中指出，未来几十年里将有 100 万种动物、植物和真菌物种面临灭绝。 气候变化已经导致北极熊、猎豹和绿海龟等物种的数量急剧减少。

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