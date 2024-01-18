 生活满意度调查：瑞士名列榜首，德国倒数第二 | 文化经纬 | DW | 18.01.2024

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生活满意度调查：瑞士名列榜首，德国倒数第二

尽管发生了疫情和战争，在2022年的一项调查中，大多数欧洲受访者表示对自己的生活相当满意。瑞士名列榜首，奥地利紧随其后，保加利亚垫底，德国倒数第二。

拥有哈尔施塔特这样风景如画的小镇，难怪奥地利人的幸福感爆棚

拥有哈尔施塔特这样风景如画的小镇，难怪奥地利人的幸福感爆棚

（德国之声中文网）是因为美味的炸肉排，还是因为无比清新的乡间空气？不仅外国游客对中欧小国奥地利不吝赞美之词，奥地利居民自己也幸福感爆棚--至少欧洲统计局最新公布的调查结果显示如此。

在从1到10分的范围内，奥地利人的总体生活满意度为7.9分，领先于芬兰、波兰和罗马尼亚的7.7分。根据2022年收集的27个成员国的调查数据，欧盟各国人均满意值为7.1。

​​​​​​​在一份采用不同方法进行调查联合国报告中，芬兰人连续六次被评为世界上最幸福的人

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尽管近年来欧洲大陆出现了多重危机，但调查显示，人们的总体满意度很高。受访者被问及收入或住房等物质生活条件、休闲质量以及人际关系等问题。

欧盟统计局尚未公布各部分的细分数据，但在已经公布的自2018年以来的数据中，奥地利人宣称自己对人际关系特别满意。他们报告的人际关系平均满意度为8.6分--与斯洛文尼亚人、爱尔兰人和马耳他人相同。

瑞士位列榜首

在整个调查结果中，非欧盟国家瑞士位列榜首：生活满意度为8.0。瑞士虽然不是欧盟成员国，但由于与欧盟经济关系密切、地理位置邻近，因此经常被纳入欧盟统计局的研究范围。

位居前列的还有波兰、罗马尼亚和芬兰，居民生活满意度分别均为7.7分。多年来，芬兰一直在联合国世界幸福报告中独占鳌头。

尽管拥有丰富的文化和传统，保加利亚仍是欧盟国家中居民生活满意度最低的国家

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欧盟统计局还收集了受访者的基本履历数据。该机构的统计人员注意到，在所有欧盟国家，受教育程度较高的人都比受教育程度较低的人更快乐。

这种差异在斯洛伐克最为明显，在那里，是否拥有大学学位之间存在1.6分的差距。

欧盟统计局还发现，在大多数国家，年轻人的满意度高于老年人，只有斯堪的纳维亚、爱尔兰、荷兰和卢森堡的情况相反。

保加利亚垫底，德国倒数第二

作为欧盟一体化的一个可能迹象是，27个成员国之间的生活满意度差距在近年来的几轮调查中有所缩小。

德国农民的拖拉机抗议浪潮发生在调查之后，但是否仍然表示他们不太满意？

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然而，保加利亚人的生活满意度在民意调查中一直排名垫底。2022年，保加利亚人的生活满意度为5.6。好消息是，这比2018年的4.8有所提高。

另一方面，德国的生活满意度排名大幅下滑。2018年德国人的生活满意度仅比奥地利低0.6，但2022年却达到了新低：德国人的平均满意度仅为6.5，是欧盟国家中仅次于保加利亚的最低数值。

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