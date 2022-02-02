生活在战火中：乌克兰前线村庄的日常

俄乌情势：普京六周来首度发言 称西方忽视需求

俄罗斯总统普京2日称西方国家「忽视」了莫斯科的主要安全顾虑，并指责美国用乌克兰箝制俄国。但他仍将继续与西方谈话，并称「希望最终可以找到一个解决方案」。这是他六周以来首次对乌克兰问题发表言论。