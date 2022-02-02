生活在战火中：乌克兰前线村庄的日常

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Hranitne是乌克兰在前线地区最后一个实际控制的村庄中。过去八年来，村民对轰隆隆的炮声习以为常。
德国外长贝尔博克出访乌克兰所要释放的主要信号就是欧洲不会置乌克兰于危难中而不顾。除了前往乌东前线了解局势，贝尔博克还计划会见非政府组织代表。
俄罗斯总统普京2日称西方国家「忽视」了莫斯科的主要安全顾虑，并指责美国用乌克兰箝制俄国。但他仍将继续与西方谈话，并称「希望最终可以找到一个解决方案」。这是他六周以来首次对乌克兰问题发表言论。
俄乌边境局势紧张之际，德国政府面临压力。基辅期待德国作出更多承诺。德国迄今为止的立场让其它盟友也心生疑虑，但是现在似乎出现转机。
前苏联曾是中国的“老大哥”，但随着苏共政权的垮台以及中俄实力的此消彼长，双方的关系已经发生巨大变化。但是出于各种因素，中国和俄罗斯在外交舞台上依然经常彼此支持，“抱团取暖”。尽管如此，政论家邓聿文认为，北京政府在乌克兰危机中如此明显“站队”莫斯科，还是有些出人意料。
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