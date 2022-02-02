 生活在战火中：乌克兰前线村庄的日常 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.02.2022

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时政风云

生活在战火中：乌克兰前线村庄的日常

Hranitne是乌克兰在前线地区最后一个实际控制的村庄中。过去八年来，村民对轰隆隆的炮声习以为常。

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