生活变更贵 通货膨涨涨不停

（德国之声中文网）欧洲统计局（Eurostat）10月20日在卢森堡宣布，欧元区消费者物价指数年增3.4%，创下自2008年以来新高。

今年8月这项指数还停留在3%，7月则只有2.2%。但今年9月能源价格较去年一举上涨17.6%、工业物品价格攀升2.1%、食品与奢侈品价格则上升2%。

欧洲央行目标是中期膨胀率维持在2%。央行认为，通膨指数上升只是暂时现象，目前受到许多特殊影响，尤其是疫情的缘故

心理因素可能导致通膨加剧

根据一项研究指出，公司与消费者对于高通膨的担忧可能会加剧德国的通膨情形。德国经济研究所（Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung，DIW）指出，典型的通膨驱动因素，像是薪资压力、消费或生产成本其实目前都没有太大变动，只会产生暂时的影响。「但的确存在着通膨预期心理的风险，这可能引发工资物价螺旋膨胀的现象。」

被视为整体通膨初期阶段的工业品生产者价格较去年9月上涨14.2%，但未达到1974年10月石油危机以来的水平。

DIW经济学家柏诺特（Kerstin Bernoth）表示，「目前主要是暂时的影响导致通膨。不巧的是，这些影响因素同时出现。」供应短缺让目前生产成本攀升，明年应该就能解决这项问题。他认为，跟上述这些因素相比，「通膨预期心理其实更加危险，尤其是危言耸听的报导很有害chu。」

同时出现的暂时影响

柏诺特解释，当消费者与公司都预期物价会继续上涨，他们会更意愿购买，并要求提高薪资。「反过来说，当公司预计不得不支付更高的薪水与生产成本，他们就会提高物价。」

这样的情况可能会引发典型的工资物价螺旋膨胀现象，柏诺特指出，这并非实际的结构性因素，而是基于心理状态的变动。「更高的通膨预期可能会成为自我实现的预测，然后真的推动通膨现象。」

（德新社、路透社）

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