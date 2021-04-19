生日当天“一键三连” 中国海军“下饺子”

（德国之声中文网）根据包括中国“新华社”、“环球网”等官方媒体的消息，本周五。中国军方在海军成立纪念日的4月23日，罕见的集中交接入列了3艘海军主战舰艇，分别为最新型的长征18号战略核潜艇，大型驱逐舰大连舰和首艘075型两栖攻击舰海南舰。一日之内下水舰艇排水量超过许多国家海军舰队总和，官媒“新华社解放军分社”称在生日这天“下饺子”。

其中最吸引注意力的是拥有全通式甲板，外形酷似航母的两栖攻击舰海南舰。也是中国海军首艘此类作战舰艇。根据中国官方媒体的消息，该舰可搭载战机或直升机，是中国军方目前航空作战能力最强的两栖舰，垂直登陆能力要超过大型船坞登陆舰，同时还具备航空母舰的一些性能，实际上是一艘直升机航母，也有很多人将其称为“准航母”或“小航母”。对比辽宁号和山东号，从海南舰用中国一省名字命名也可看出，该舰已经被赋予航母的级别。

大型驱逐舰大连舰属中国055型驱逐舰，其基础舰型051是20世纪70年代末到80年代中国自行设计建造的第一型导弹驱逐舰。首艘于1968年12月在大连造船厂开工建造，71年正式服役。90年代末，中国军方对其进行改装，升级了武器装备。如今的055型驱逐舰装备有防空、反导、反舰、反潜、对岸打击等武器，以及先进的雷达通信电子设备。军事专家李杰向《环球时报》表示，大连舰是“中国海军第一款刚服役就在平台和设计理念上达到局部领先乃至世界先进水平的战舰。”

至于长征18号战略核潜艇，中国官方对潜艇技术研发进程一向较为保密。《环球时报》援引军事专家宋忠平报道称，长征18号艇是最新型的战略核潜艇。，此次新入列潜艇在原有094的基础之上进行了技术改进，一方面潜艇的整体技术性能、隐身静音能力都有较大提高。此外，导弹的打击精准度也有较大的提高。“这使得解放军的三位一体战略核力量、海基核力量有了质的飞跃，二次核反击能力也随之大大增强。”

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 “山东号”交接入列 中国第一艘完全国产的航空母舰，同时也是现役第二艘航母周二（12月17日）正式交付使用，并宣布命名为“山东号”。中国党政军最高领导人习近平出席了在海南三亚某军港举行的交接入列仪式。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 山东舰，舷号17 中共中央军委为这条“大船”正式取名为“中国人民解放军山东舰”，舷号为“17”。交接入列当天，中国海军部队和航母建设单位的约5000名官兵参加了庆祝仪式。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 山东号？台湾号？ 此前，中国的各大军事论坛盛传该舰将命名为“山东号”，只是这一说法从未得到官方证实。某中国知名门户网站还曾举行网络调查，就首艘国产航母的名称征求意见。结果“台湾号”得到了最多人的支持。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 接受洗礼 “山东号”2017年4月26日在中国船舶重工集团公司大连造船厂举行下水仪式，当时还未正式命名的这航母仅有一个编号“001A”。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 当地人眼中的“大船” 虽然多年前就有报道称中国正在建造首艘国产航母，但是直到2015年的最后一天，中国国防部才正式宣布了这一消息。中国媒体介绍，大连当地人习惯把航母叫做“大船”。该航母的长度是315米，相当于三个足球场的长度，其宽度为75米。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 建设当中 “001A”航母在建设过程中已受到大量关注。图中是该舰在2017年2月份的样子，舰体上仍有不少支架。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 迎接周年庆 此前外界猜测，这艘航母很有可能在2017年4月23日下水。因为这一天是中国解放军海军成立68周年纪念日。还有消息称，身为中央军委主席的习近平可能亲自出席该舰的下水典礼。但4月26日当天，出席典礼的其实是中共中央政治局委员、中央军委副主席范长龙。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 “老大”辽宁 中国海军目前唯一现役的航空母舰“辽宁号”是在乌克兰制造的“瓦良格号”基础上改建。曾有专家认为，“辽宁号”并不是真正可以用于军事行动的航母，而是一个用来演习、训练，并进行一步研发的平台。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 巡游南海 2016年年底，“辽宁号”在南中国海进行演练，并在途中“绕行台湾”，引起国际关注。但台湾媒体援引军方人士指出，辽宁号尚不具备全天候作战能力。若投入实战，仅能发挥3成战力。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 第三艘航母? 除了“辽宁号”和“山东号”之外，中国目前还有第三艘航母—但其作用只是用来娱乐消遣。前苏联海军的“明斯克号”在90年代末退役后卖给了中国，并在深圳被改造成军事主题公园。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 “小步快跑” 2016年该舰被拖往舟山整修，据称未来将落户江苏南通。至于中国海军真正的第三艘航母，有消息说正由上海江南造船厂建造。中国军事专家徐光裕少将曾对媒体表示，中国航母的发展策略是“小步快跑”，将来会实现核动力航母。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 海上霸主 尽管中国投入巨资加强海军力量，但与美国相比仍有一定差距。目前美军拥有十艘现役航母，其中包括最近驶向朝鲜半岛的卡尔·文森号。最新一代的三艘“福特级”核动力航母也正在建造中，全长337米，宽78米，排水量高达十万吨（001A型的相应数据分别是315米，75米和7万吨）。 作者: 石涛 (/安静)



习近平的第一次

中国官方宣称，这是海军首次同一天一次性入列三艘主战舰艇。对于舰艇的接收方南海舰队来说，也是首次同天接收三艘水面、水下大型主战装备。中国国家主席，中央军委主席习近平出席交接入列活动并登上舰艇视察。按照官媒报道，这也是中国国家最高领导人首次同时为三艘大型主战舰艇入列授旗。

一位匿名的军事专家对《环球时报》表示，目前为止，世界上还没有其他国家一次性入列三艘不同型号的大型主力战舰，但是在中国出现了。其次，这表明中国国防工业生产能力具有很高水平，不仅科研技术发达，能将舰艇研发出来，且能很快生产，军工企业可以同时生产多艘、多型水上水下新型战斗舰艇，并通过试验、试航快速交付部队。这位专家还补充说：三艘舰艇都是“大国重器”，同一天部署南海的意义不同凡响，凸显了南海的重要性，也表明中国经略南海的决心和意志。

剑指台湾和南海

专家认为，075和071形成的两栖打击群具备很强的夺岛能力，加上陆基航空兵和航母战斗群的配合，使得解放军在夺岛过程中形成更强的联合作战能力。《北京日报》旗下的“长安街知事”援引专家报道称：新服役的075和071形成的两栖打击群具备很强的夺岛能力，加上陆基航空兵和航母战斗群的配合，使得解放军在夺岛过程中形成更强的联合作战能力

在中国和台湾军机不断飞入对方防空识别区，对抗氛围愈加浓厚的背景下。此次中国海军在南海一次性部署大吨位主战舰艇的消息也引起了各方的关注。港媒《南华早报》援引军事观察员报道称，海南号也可能被部署在台湾周边地区执行任务，但由于其进攻能力，可能会引起与中国有持续海洋争端的国家的特别关注。

曾任美国海军上将的塔夫里迪斯（James Stavridis）之前接受德国《明镜周刊》时发出警告说，回顾历史，像中国这样正在大规模提升军力的大国赶超另一个像美国这样的大国，爆发战争是非常可能的。中国目前正在大规模扩充舰队，拥有的军舰数量已经超过美国。上个月，美军印太司令发出警告，四星上将戴维森（Adm. Philip Davidson）在美国参议院军事委员会作证时称，中国可能在今后六年内入侵台湾。

南中国海周边国家军力大PK 中国海军之花 中国第一艘航空母舰“辽宁号”从2012年起正式编入中国人民解放军。该舰原身是1985年的苏制航母。1998年，乌克兰将该舰出售给中国。中方随后加以改建，用于训练。从2016年起，该舰可用于实战。

南中国海周边国家军力大PK 越南“黑洞” 过去数年，越南先后购得6艘基络级攻击型潜艇。因噪音小、难以被侦测，美国海军将该型潜艇别称为“黑洞”。基络级潜艇专被设计用于浅层水域，打击敌方船只和潜艇。2017年，最后两艘交货。

南中国海周边国家军力大PK 菲律宾海军旗舰 “皮拉尔号”（BRP Gregorio del Pilar）巡防舰是菲律宾海军旗舰，是如今加入菲律宾海军的3艘前美国海防舰之一。该舰1967年成军，2011年作过现代化改建。2012年，该舰曾参与同中国围绕斯卡伯勒浅滩（Scarborough-Riff，中方称“黄岩岛”）的军事冲突。

南中国海周边国家军力大PK 来自欧洲船坞的战舰 印度尼西亚着力于海军现代化，并购买新型舰船。本图所示为西格玛级（Sigma-Class）轻型护卫舰KRI Sultan Hasanuddin。该舰购于2007年，为荷兰所建。德国也定期向该地区提供舰船。马来西亚的卡斯图里级（Kasturi- Class）轻型护卫舰和文莱的达鲁萨拉姆级（Darussalam- Class）高速巡逻艇均来自德国造船厂。

南中国海周边国家军力大PK 隐形战舰 就高技术而言，新加坡在地区首屈一指。自2007年起，该国拥有包括6艘“可畏级”（Formidable-Class）护卫舰在内的隐形战舰。该型战舰出自法国船坞。

南中国海周边国家军力大PK 长臂美国 美国依然是拥有全球性海上打击力量的唯一国家。美国第七舰队住扎于太平洋地区。这一最大舰队拥有50到60艘军舰，350架战机、6万军力，其中包括唯一长期驻扎在美国境外的航母“罗纳德·里根号”。第七舰队的母港是日本横须贺（Yokosuka）海军基地。 作者: Rodion Ebbighausen



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