 生於國安法時代的學生組織:「贤学思政」成员被判刑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.10.2022

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时政风云

生於國安法時代的學生組織:「贤学思政」成员被判刑

香港学生组织「贤学思政」四名成员，因承认串谋煽动颠覆国家政权罪，10月22日判入狱2年半至3年，其中一人判进教导所。被判囚3年的王逸战生于中国内地，2021年6月他在还柙前曾接受德国之声专访：「有人称我们为『被时代选中的细路』，但其实我觉得是，我们这一代人选择了这个时代。」

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