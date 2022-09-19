生於國安法時代的學生組織:「贤学思政」成员被判刑

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香港学生组织「贤学思政」四名成员，因承认串谋煽动颠覆国家政权罪，10月22日判入狱2年半至3年，其中一人判进教导所。被判囚3年的王逸战生于中国内地，2021年6月他在还柙前曾接受德国之声专访：「有人称我们为『被时代选中的细路』，但其实我觉得是，我们这一代人选择了这个时代。」
鉴于港府依照国安法对未成年者判刑，联合国人权组织再次发出警告，要求停止该法的实施，并呼吁香港司法以及执法同国际人权法规范保持一致。
在一艘与受制裁的俄罗斯富豪有关的游艇停靠香港後，美国10日警告，若香港成为受制裁者的避风港，其金融地位恐受影响。香港特首11日重申，该市无法律依据执行西方国家发动的制裁。
香港首次有未成年人士被控違反國安法而定罪，法院判處五名「串謀煽動顛覆國家政權」的中學生進教導所，最年輕者被捕時僅15歲。法官指這群來自社運組織「光城者」的青少年，藉歷史例子鼓吹流血起義，建議同路人「修文習武」是可怕的煽動言論。
香港特首李家超周三发表了他自上任以来第一份施政报告，除了提到落实《国安法》、招揽人才、解决住房问题之外，也强调要向世界说出「真实的香港好故事」。
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