 生态转型促发展：  能做到但要花大钱 | 科技环境 | DW | 29.09.2019

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科技环境

生态转型促发展：  能做到但要花大钱

现有世界经济发展模式是否已经不再符合大多数人的利益？全球经济能否持续发展？对此联合国给予了肯定的答复。但是为了实现可持续发展，让所有人受益，需要进行巨额投资。

Symbolfoto Klimaschutz-Schild und CO2-Verbotsschild vor Geldscheinen (picture-alliance/Bildagentur-online/Ohde)

工业国家生态转型可带来1%至1.5%的经济增长率

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未来在德国，“绿纽扣”标志将清楚显示，在服装制作过程中遵守了特定标准。不过，对这一认证标志的批评之声仍不绝于耳。 (15.09.2019)

面对气候变迁危机，旅游记者Paul Sullivan反思了自己的工作对生态环境可能造成的伤害，并得出结论：我们必须减少旅游。 (15.09.2019)

德国素食者队伍不断扩大，经常吃香肠的人数在减少。尽管如此，食品工业仍在大量生产和加工肉食并且售价低廉。 (10.08.2019)

（德国之声中文网）世界经济发展的生态转型可以做到创造更多的工作岗位，让每个人都过上有尊严的生活。但是为此需要进行天文数字般的巨额投资。这是联合国贸易与发展会议得出的结论。发展中国家为落实这一"全球绿色新政"每年需要进行两万亿至三万亿美元的生产性投资。这几乎是德国全年联邦预算的8倍。

本周发表的"世界投资报告"称，即使有了这笔资金，也只能达到联合国计划在2030年前实现的最基本的发展目标。联合国贸易和发展会议官员，全球化问题专家赖特（Richard Kozul-Wright）说："我们生活在一个恐惧蔓延的时代"。 "生态崩溃的威胁让人们对美好未来的期待变得暗淡"。政治家们坚持新自由主义的教条，只让少数人受益。因此联合国贸易和发展会议认为，国际经济的游戏规则必须重写。

该联合国机构要求签署新型贸易和投资协定以及修改旨在防止公司专利被剽窃的版权和专利法。财经报纸《金融时报》也将对资本主义的批评放在显著位置。该报的发行人巴贝尔（Lionel Barber）写道，尽管自由资本主义发展模式带来了和平与繁荣，但是自爆发全球金融危机以来，"它一直承受着压力，尤其是最大化的为股东创造利润和价值，成为关注的焦点。这些是很好的交易原则，但是仅此还不够。现在到了重新开始的时候。"

联合国贸易和发展会议要求增加对更清洁的运输工具、能源和食品制造业的投资，有针对性地提供补贴、税收优惠、贷款和担保。该组织认为，现在国营部门比以往更受欢迎，私人和公共机构共同进行发展投资的混合模式失败了。

此外，最贫穷国家必须要摆脱债务陷阱。富裕国家则可以将几十年来没有按照承诺用于发展援助的资金放入一个基金，以便发展中国家能够从该基金获得优惠贷款。1970年，所有工业国家都曾承诺将其国民总收入的0.7%作为发展援助资金。如今只有德国提供的发展援助资金接近于这个比例。

联合国贸易和发展会议强调指出，如果从目前化石燃料的补贴中拿出三分之一的资金投给绿色发展项目，就可以促进贫穷国家的清洁工业化进程。到2030年，全球范围内将可以减少有害气候的CO2排放，至少创造1.7亿个新的就业岗位。。发展中国家的经济增长率有可能比现在高1.5%至2%，中国的增长率则少一些。

作为联合国机构，1964年在日内瓦成立的贸易和发展会议尤其关注收入中等或者偏低的中小国家的利益。

  • Es gab eine Zeit, da lebten in der Sahara noch Flusspferde und Elefanten. Heute ist die Sahara eine karge Landschaft. Nur ein kleiner See erinnert an früher. Er wird von Grundwasser gespeist, das vor Jahrtausenden als Regen auf die Erde fiel. Doch das Klima änderte sich und ließ eine riesige Sandlandschaft entstehen. Auch heute bilden sich Wüsten. Schuld daran ist aber der Mensch.

    因为我们 荒芜的沙漠不断扩大

    沙漠的形成

    在撒哈拉地区曾经生活着河马和大象。但如今该地区遍地黄沙。只有一个很小的湖泊令人回想起从前这里水草茂盛的时代。这里变成一望无际的大沙漠也有人为的原因。

  • Die menschengemachte Wüstenbildung wird Desertifikation genannt. Wenn der Mensch in Gebieten mit trockenem Klima die natürlichen Ressourcen zerstört, verschwinden Pflanzen und der Boden wird unfruchtbar. Mittlerweile sind solche Desertifikationserscheinungen in 70 Prozent der Trockengebiete der Erde zu finden, wie zum Beispiel hier in Indien.

    因为我们 荒芜的沙漠不断扩大

    对大自然的人为破坏

    人为制造的沙漠被称为荒漠化。 当人类在气候干燥的地区摧毁自然资源时，植物就会消失，土壤变得贫瘠。如今70％的干旱地区都出现了这种沙漠化现象，例如印度。

  • Jedes Jahr kommen 70.000 Quadratkilometer Wüste dazu. Das entspricht der Fläche von Irland. Laut der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) leben in Afrika 40 Prozent der Bevölkerung in Gebieten, die von Desertifikation bedroht sind, in Asien 39 Prozent, in Südamerika 30 Prozent. Aber auch Gebiete wie hier in den USA oder in Spanien sind in Gefahr.

    因为我们 荒芜的沙漠不断扩大

    全球性的威胁

    全球的沙漠在以每年增加7万平方公里的速度扩大，相当于爱尔兰的面积。 根据德国国际合作协会（GIZ）的统计，非洲40％，亚洲39％，南美30％的人口受到荒漠化的威胁。 但美国或西班牙的这些干旱地区也面临着危险。

  • Ein Grund für wachsende Wüsten ist die Bevölkerungsexplosion in manchen Ländern. In China zum Beispiel muss der ohnehin trockene Boden immer mehr Menschen ernähren. Bauern halten zu viele Tiere auf ihren Weiden, die auch die letzten Pflanzen wegfressen. In China kommen dadurch jedes Jahr etwa 2500 Quadratkilometer Wüste hinzu.

    因为我们 荒芜的沙漠不断扩大

    过度放牧导致干旱

    一些国家人口剧增也是造成沙漠扩大的其中一个原因。 例如中国一些干旱地区仍要养活越来越多的居民。 农民在他们的牧场饲养太多牲畜，植被被啃食一光。在中国，每年都增加约2500平方公里的沙漠。

  • Der Aralsee auf der Grenze zwischen Kasachstan und Usbekistan ist ein Symbol für verfehlte Agrarpolitik, die zu Desertifikation führte. Früher war der Aralsee der viertgrößte See der Welt; heute ist davon nur noch wenig übrig. Seit den Sowjetzeiten zapften die beiden angrenzenden Länder den See an, um Baumwollfelder zu bewässern. Die Schiffe der Fischer sitzen seitdem auf dem Trockenen.

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    湖泊干涸

    位于哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦边界的咸海是农业政策失误导致荒漠化的典型。 从前，咸海曾经是世界上第四大湖。如今湖的面积大幅度缩小，湖水已经不多。在苏联时代，两个相邻的国家都利用湖水灌溉棉田。 现在，渔民的船只只能躺在干涸的陆地上。

  • Nicht nur Entwicklungsländer leiden unter vertrockneten Böden. In Spanien schreitet die Wüstenbildung immer schneller voran. Der Auslöser sind Touristen aus aller Welt. Durch den Bau von Hotels werden oft ganze Wälder abgeholzt. Dabei verliert der Boden Halt und wird abgetragen - ganz zu schweigen von den Flächen, die zubetoniert werden. Auch die Region Guadalajara bei Madrid ist betroffen.

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    如果森林给游客让位

    不仅发展中国家遭受干旱之灾。 在西班牙，荒漠化的扩展速度也越来越快。 来自世界各地的游客是加速这一发展的原因之一。为建造酒店常常整个森林被砍伐，土地硬化。 马德里附近的瓜达拉哈拉地区深受影响。

  • Neben der Zerstörung des Ökosystems führt die Wüstenbildung noch viel weiter. Menschen verarmen, sind unterernährt und müssen ihre Heimat verlassen. In Afrika habe die Desertifikation Auswirkungen auf 485 Millionen Menschen, erklärt die GIZ. Die Vereinten Nationen rechnen damit, dass bis 2020 mehr als 60 Millionen Menschen die Wüstengebiete Afrikas verlassen haben werden.

    因为我们 荒芜的沙漠不断扩大

    沙漠化导致人口外流

    除了破坏生态系统外，荒漠化还会带来很多后果，如增加贫困，导致居民营养不良，迫使人们背井离乡。沙漠化给非洲4.85亿人的生活造成影响。 联合国预计到2020年将有6000多万人逃离非洲的沙漠地区。

  • Einige Länder haben der Desertifikation den Kampf angesagt. Seit Jahrzehnten versucht China durch erneute Aufforstung gegenzusteuern. Das Projekt Grüne Mauer hat ein ehrgeiziges Ziel: Bis 2050 eine Fläche von der Größe Deutschlands neu zu bepflanzen. Und auch die Vereinten Nationen machen auf das Problem aufmerksam mit dem Welttag zur Bekämpfung der Wüstenbildung am 17. Juni.

    因为我们 荒芜的沙漠不断扩大

    防沙造林

    一些国家已向沙漠化宣战。 几十年来，中国一直试图通过重新植树来防止沙漠化。其 “绿墙”工程的雄伟目标是：到2050年之前，在相当于德国大小的干旱地区植树造林。 为防止沙漠化，联合国将每年的6月17日定为世界防治荒漠化日。


李京慧/叶宣（德新社）

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因为我们 荒芜的沙漠不断扩大

地球三分之一的陆地被沙漠覆盖。而且荒芜的沙漠还在不断扩大，这主要是出于人为原因。土地的过度使用和对森林的滥砍滥伐都给原本肥沃的土壤造成破坏。 (23.06.2019)  

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