生态转型促发展：  能做到但要花大钱

现有世界经济发展模式是否已经不再符合大多数人的利益？全球经济能否持续发展？对此联合国给予了肯定的答复。但是为了实现可持续发展，让所有人受益，需要进行巨额投资。
（德国之声中文网）世界经济发展的生态转型可以做到创造更多的工作岗位，让每个人都过上有尊严的生活。但是为此需要进行天文数字般的巨额投资。这是联合国贸易与发展会议得出的结论。发展中国家为落实这一"全球绿色新政"每年需要进行两万亿至三万亿美元的生产性投资。这几乎是德国全年联邦预算的8倍。
本周发表的"世界投资报告"称，即使有了这笔资金，也只能达到联合国计划在2030年前实现的最基本的发展目标。联合国贸易和发展会议官员，全球化问题专家赖特（Richard Kozul-Wright）说："我们生活在一个恐惧蔓延的时代"。 "生态崩溃的威胁让人们对美好未来的期待变得暗淡"。政治家们坚持新自由主义的教条，只让少数人受益。因此联合国贸易和发展会议认为，国际经济的游戏规则必须重写。
该联合国机构要求签署新型贸易和投资协定以及修改旨在防止公司专利被剽窃的版权和专利法。财经报纸《金融时报》也将对资本主义的批评放在显著位置。该报的发行人巴贝尔（Lionel Barber）写道，尽管自由资本主义发展模式带来了和平与繁荣，但是自爆发全球金融危机以来，"它一直承受着压力，尤其是最大化的为股东创造利润和价值，成为关注的焦点。这些是很好的交易原则，但是仅此还不够。现在到了重新开始的时候。"
联合国贸易和发展会议要求增加对更清洁的运输工具、能源和食品制造业的投资，有针对性地提供补贴、税收优惠、贷款和担保。该组织认为，现在国营部门比以往更受欢迎，私人和公共机构共同进行发展投资的混合模式失败了。
此外，最贫穷国家必须要摆脱债务陷阱。富裕国家则可以将几十年来没有按照承诺用于发展援助的资金放入一个基金，以便发展中国家能够从该基金获得优惠贷款。1970年，所有工业国家都曾承诺将其国民总收入的0.7%作为发展援助资金。如今只有德国提供的发展援助资金接近于这个比例。
联合国贸易和发展会议强调指出，如果从目前化石燃料的补贴中拿出三分之一的资金投给绿色发展项目，就可以促进贫穷国家的清洁工业化进程。到2030年，全球范围内将可以减少有害气候的CO2排放，至少创造1.7亿个新的就业岗位。。发展中国家的经济增长率有可能比现在高1.5%至2%，中国的增长率则少一些。
作为联合国机构，1964年在日内瓦成立的贸易和发展会议尤其关注收入中等或者偏低的中小国家的利益。
李京慧/叶宣（德新社）