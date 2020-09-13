生存受威胁 德国30种脊椎动物列入红名单

（德国之声中文网）德国联邦自然保护局周五(10月9日)发布的红名单显示，包括欧洲野兔、鼠海豚以及长耳鼠耳蝠等在内的脊椎动物濒临灭绝。

报告的作者对现存97种以德国为家园的动物进行了调查统计，列出它们目前的存活量以及它们受到危害的程度。这份文件写道，因为人类正在扩大可以利用的空间，由此脊椎动物在德国出没的生存空间正在缩小。蝙蝠、猞猁、小须鲸此次被列入红名单，而同样生存受到危害的还有白鼬、仓鼠以及园睡鼠。

动物受到的危害程度被列为4个等级：濒临灭绝、严重危害、受到危害、不明程度的危害。而所有这4类危害程度都被红色名单收入。此次有30种脊椎动物上了红名单。

红名单每10多年更新一次。本次更新在发出警讯的同时，也记载了积极正面的发展，有17种脊椎动物的存活量出现了积极增长的趋势，其中包括大西洋灰海豹、斑猫、欧亚水獭等。还有39种脊椎动物至少保持了存活量的稳定。

红名单对117种德国迄今出现过的脊椎动物记录做了更新。它确认，已有10种脊椎动物在德国灭绝或者消失，比如宽吻海豚、欧洲黄鼠等。

李鱼/ 凝炼 （德新社、法新社、福音教通讯社）

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