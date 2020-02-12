生产或可追 服务难再补：疫情恐重创中国经济

（德国之声中文网）中国经济目前正笼罩在新型冠状病毒疫情的阴影下。周五（2月14日）路透社公布的一份对全球40名经济学家的问卷调查结果显示，专家预测，今年头三个月，中国经济同比将只增长4.5%。去年第四季度，增速尚为6%。这些经济学家预期，今年全年，中国经济国内生产总值的增长率将是5.5%。去年，这个世界第二大经济体的增长率为6.1%，已是近30年来的最低。

伦敦市场分析公司Pantheon的首席亚洲地区经济学家比米什（Freya Beamish）表示，"无人知晓，中国遏止病毒的努力会给增长造成多大的损失，而鉴于统计数据的不透明性，我们很可能永远无法确知"。她指出，减少了的生产或许还能在年内补上，但服务商们的一些生意算是丢了，"人们不会因为在第一季度未剃头而让人给他剪两次头发；人们也不会连买两杯咖啡，以补上此前错过的那次消费。"

服务业受重创外贸企业雪上加霜

新冠疫情明显对中国第三产业--特别是线下服务业--造成冲击。批发零售、住宿餐饮、物流运输、旅游等行业均受波及。以餐饮业为例，据中国官媒援引中国烹饪协会一份报告称，对疫情的恐惧令餐饮行业在春节一周假期中损失了5000亿元的利润，93%的餐馆停业。

此外，路透社也注意到中国外贸企业的处境雪上加霜。在继外部经济持续疲弱、中美贸易摩擦后，中国外贸企业又遭遇新冠疫情的冲击。

"因肺炎疫情爆发，企业不得不延迟开工，再加上运输管制等因素，令外贸企业的运行面临非常大的考验"，中国企业联合会企业研究处处长刘兴国对路透社说。

一位从事传统出口贸易近20年的企业高管也对路透社表示，本以为去年就很难，没想到2020年一开年更艰难。从目前的情况来看，即便复工也只能是部分恢复。更重要的是目前国内外的交通运输也发布管控非常严格，跨境物流难以实现。

预期汽车销量减少10%

中国汽车工业协会（CAAM）预期，今年上半年，新型冠状病毒疫情会严重拖累中国汽车市场。付炳锋副会长周五对路透社表示，"如疫情在4月份之前被遏制，则我们会说，上半年销售减少10%以上，全年减少5%左右。"他指出，这是对协会会员企业所作的一项询问得出的结果。为此，汽车工业要求中央政府减税并向企业提供更优惠的融资手段。

中国国内去年售出新车约2500万辆，是全球最大汽车市场，亦是长于出口的德国汽车工业的最重要单一市场，已强劲增长多年。不过，由于与美国的贸易争端，中国国内消费降温、进口汽车因关税提增而变贵，继前年后，中国汽车市场去年再度萎缩。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 除夕前夜武汉“封城” 1月23日，中国对武汉实行“封城”，暂停所有公共交通。当局指令赶建一家专门收治相关病人的大规模医院。随后“封城”数量增至13个，涉及至少3600万民众。1月25日，中国农历鼠年大年初一，死亡人数升至41人，全球感染人数超过1300，其中多数在中国。官方取消了众多大型庆祝安排，以防止病毒扩散。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 "500万人离开武汉" 1月26日，武汉市长周先旺在新闻发布会上表示，因为春节和疫情的影响，目前有500多万人离开武汉，还有900万人留在城里。当日，港澳政府宣布限制湖北省居民入境。与此同时，美国、日本和法国宣布从武汉撤侨。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 死亡人数81例 李克强视察武汉 截至1月27日，中国官方宣布确诊病例2835例，死亡81例。27日，中国国家总理李克强视察武汉。当日，武汉市长周先旺接受中国央视采访承认“有信息披露不及时的一面”，但同时指“作为地方政府，我获得信息之后，需要获得授权之后才能披露，这一点在当时不被理解”。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 德国首例确诊病例 1月27日晚间，德国巴伐利亚州确诊一名男子感染了新型冠状病毒。在次日的新闻发布会上，有关卫生部门表示，此男子是汽车零部件制造商Webasto员工，一周前与该公司来自中国的一名女同事有过接触。该女子在返回中国后被确诊。据悉，感染病毒的这名德国男子已经被隔离治疗，身体状态良好。28日晚间，又有三名德国人被确诊感染，他们都是Webasto员工。鉴于中国疫情严峻，德国政府准备动用空军飞机从武汉接回滞留在那里的德国公民。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 感染人数超过2003年SARS 跟据国家卫健委通报的数字，1月28日24时，中国内地31个省（自治区、直辖市）累计报告的确诊人数已经超过2003年SARS的规模，不过死亡人数尚少于当年。据新浪网报道，2002年末至2003年8月16日，内地累计报告非典肺炎诊断病例5327例，死亡349例，治愈出院4959例。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 WHO宣布"国际关注的突发公共卫生事件" 世界卫生组织本1月30日召开会议之后，宣布将新型冠状病毒疫情定为"国际关注的突发公共卫生事件"（ PHEIC）。世卫总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，此举不是对中国投下不信任票，而是为了防止这种病毒传播到医疗体系较弱的国家。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 中国大陆死亡病例超过萨斯官方数字 据中国官方数字，截至2月2日，确诊病例17205例，死亡361例，重症2296例。媒体报道，与2003年中国官方公布的萨斯死亡人数相比，此次疫情已经超过当时的数字（官方称中国大陆有349例死亡病例）。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 德国两度撤侨 首批接回侨民中2人确诊 截至2月11日，德国统计有14个确诊病例。其中2人是德国派军机从武汉撤侨经检测确诊的。图为百余名德国撤侨隔离两周的安置点，位于法兰克福以南一处军营。图中是记者在撤侨抵达前在该地采访。2月9日，第二批撤侨人员也安全返回德国，这20名生活在武汉及周边地区的德国人和家属，未能赶上第一批撤侨的专机。他们乘坐英国的一架包机离开武汉，到达英国牛津附近的军用机场后，被一架德国军机接回德国。目前他们在柏林接受隔离观察，暂时没有发现新冠病毒感染者。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 武两所新医院火速建成 中国信息管理受质疑 2月3日，据称有1000个床位的火神山医院在武汉交付，工期8天。2月8日，雷神山医院也投入使用，开始收治已经确诊的新冠肺炎患者。与此同时，对于武汉疫情先期“8人造谣被警方警告”的消息，中国媒体进行追踪报道，采访了早期出于谨慎防范将消息发表在社交媒体群组的医生。中国媒体也报道了中国专家在国际期刊《柳叶刀》上发表的论文显示，在1月20日钟南山表示“肯定有人传人”之前看来就早已有相关“人传人”证据。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 习近平承认应对疫情“不足” 习近平在2月3日召开的中共中央政治局常委会议上强调，对疫情应对中暴露出来的不足，要健全国家应急管理体系。2月5日，中国新冠病毒的死亡病例达到490，确诊24324人。世卫组织呼吁全球各国第一时间分享所有跟新冠病毒疫情相关的信息。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 “吹哨者”李文亮病逝引发网民集体愤慨 眼科医生李文亮曾在去年年底在微信群聊里发消息称“确诊7例SARS”，随后遭公安机关训诫，因此被视为新冠疫情的首批吹哨人之一。他本人在2月1日被确诊感染新冠病毒后病情恶化，于2月7日凌晨去世。各式哀悼他的信息一夜之间刷屏各大社交媒体，关键词#我要言论自由#也开始在微博上受到高度关注。 专家认为，李文亮之死引爆了自新冠病毒疫情扩散以来，社会上对政府累积已久的不满情绪。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 战战兢兢 返岗复工 2月10日，全国大部分地区已经结束延长的春节假期，部分工厂企业逐步开工。但由于新冠病毒确诊案例持续上升，相关的防控工作仍然严格，饭店餐厅少有顾客光顾。中小学复课时间推后，江浙沪粤等经济大省均宣布在2月内不开学。有分析人士猜测，肺炎疫情可能使北京当局将今年经济增长目标定在6%的希望落空。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 单日新增死亡病例过百 2月11日，国家卫健委公布的数据显示，中国境内新冠肺炎造成的死亡人数增加到1017人，单日死亡病例首次过百。除了短期内新建成的火神山和雷神山医院之外，武汉地区还将一些体育馆和展览管等设施临时改造称所谓的“方舱医院”（图），收治轻症患者。

武汉肺炎大事记(二):从"封城"到全球防疫动员 湖北单日确诊破万 省委书记撤换 2月13日，湖北省通报了14840确诊病例，称激增的原因是诊断标准改变，将13332个临床诊断病例，即CT检查结果显示有肺炎现象者归为确诊，但是这些病患尚未透过核酸筛检来确定是否有新冠病毒（SARS-CoV-2）感染。13日，湖北省委书记蒋超良被免职，由现任上海市长应勇接替。武汉市委书记马国强也遭到撤换。



凝炼/王凡/叶宣（路透社等）