（德国之声中文网）在美国，有2500多万人没有医疗保险。阿曼达（Amanda，化名）是其中一员。这名得克萨斯女青年在一家床垫厂仓库工作。她告知，情形很糟，但她的境况已不再让她感到惊慌，她过去打过类似的工，条件同样不堪：全年只有3天病休日，其中一天不带薪。她说，她看不起医生，不能不干活。

看一次医生的费用很可能一下子就是150欧元或更多。来自俄亥俄州的里德尔（Sheldon Riddle）10年前就已无法拿出这笔费用。当时，他在一个呼叫中心工作，50名同事拥挤在一个小空间里。他患了流感，雇主不付病休薪，并只在有医生假条的情况下，允许当事人不上岗。

他说，若要得到病假条，他得拿出很多钱，他没有医保，所以只能等着，结果是，他病情急转直下，只能动手术挽救生命，心脏却从此受损，免疫系统虚弱。因害怕去超市被传染，目前，他一天只吃一顿。昨天，他从药店取回了所有日常所需的药，之所以能去取是因为药店开设了一个不下车服务窗口。

信息不明

官方提供的信息不充分，导致国民恐慌、囤购、不知所措。在俄勒冈工作的一名不愿透露姓名的护士告诉德国之声，她所在的那家医院上周三（3月11日）才得到首批冠状病毒检测试剂，"星期四便乱成了一锅粥。一天内，医院不断强化安全要求。大家都喘不过气来。"不过，她告知，所需的口罩和防护服倒都有。

俄勒冈大学内广设移动洗手站

当俄勒冈州长布朗（Kate Brown）宣布禁止参加人数超250人的所有公众活动后，人们对局势的感觉就更严重了。询问电话次数迅即暴增；而鉴于西雅图（华盛顿州）已有20多人死于新冠肺炎COVID-19，所有曾前往该州的人，在南部邻州俄勒冈，都被视为符合接受检测条件。

无检测便无病例

在感染病例数字相对较低的俄勒冈，很多当地人不禁发出疑问，这一较低的数字是否可能与检测数量少有关。在韩国，每天有1万人检测，而在美国，直到上周四，总共才1.5万人。

全球卫生政策与药物开发专家吉伦（Ethan Guillen）对德国之声表示，美国的整个局面有可能会像意大利那样失控，政府迄今显示的是惊人的无能。这位专家曾在西非埃博拉疫情暴发期间为医生无疆界等组织工作过。他指出，美国政府最初曾坚持要自己开发冠状病毒检测试剂，而不信任其它地方已开发出来的成品。

这是后果极严重的一步，浪费了宝贵的时间，而且，首批美国检测试剂还错误百出。吉伦补充说："首批隔离病例的应对措施考虑不周，并且，阻止病毒传播的预防手段极不充分。"其结果是，更多人受感染，病毒继续传播。

病毒已经在这里了？

位于尤金市（Eugene）的俄勒冈大学虽仍开着，但已是一片令人不安的肃静。2万多名注册学生中有很多人想方设法远离校园。有一人在电话里说，他希望当局不会完全关闭校园。

俄勒冈医疗慈善机构Occupy Medical为穷人提供服务，但面对冠状病毒，工作人员们无能为力

自位于马萨诸塞州的哈佛大学数天前宣布要对校园实施全面封锁后，美国国内很多大学生担心，自己会被要求离开学生宿舍而不知未来怎么办。一些住宿舍的学生事实上将无家可归，因为，他们没钱飞返家乡；另有一些人来自外国，鉴于入境规定增严，他们担心，一旦返国，以后或不能重回美国。不过，哈佛在网站上表示，将与这样的学生们一起找到"校园内的"解决办法。

无家可归者的危机

和其它众多美国城市一样，除大学生外，尤金市还有一大忧虑--那些已经无家可归的人。去年秋季，这座西海岸城市曾成为一大新闻热点，原因是，若按居民数量计算，该市的无家可归者多于洛杉矶或纽约。

没有住家的人不能经常洗手，或自愿居家隔离，也不能去看医生。尤金市没有钱、没有医保的人只有一个可以去的地方--新近刚由医疗慈善组织Occupy Medical由一辆巴士改建而成的一家小诊所，只在周日开放。诊所副经理福斯（Wesley Force）告知，"我们每周平均治疗20至30名病人"，但谁要是有新冠肺炎症状，就没法提供帮助了。他们不具备检测及治疗手段。