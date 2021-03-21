甜蜜的陷阱：糖会杀死肠道有益菌群

（德国之声中文网）巧克力、饼干、蛋糕,美味，但不健康。摄入糖分太多，对我们的健康不利——此为不受欢迎的现实，早非秘密。同样确凿的是，食物在通过我们的消化器官时留下痕迹，并对我们肠道中游荡的微生物产生影响。

现在，纽约哥伦比亚大学研究人员在《细胞》杂志上发表的一份研究报告证明了糖对小鼠肠道微生物群，以及对免疫系统的影响。

好细菌、坏细菌

细菌生活在肠道中，负责增加某些免疫细胞，即所谓的T辅助细胞，更准确地说是Th17细胞。在小鼠实验中，科学家们观察到，这些免疫细胞调节小鼠肠道中的脂肪吸收。

研究人员还发现，富含糖份的饮食促进某些细菌的滋生，反过来又杀死促进免疫的微生物群。结果，更多的脂肪通过肠道粘膜进入小鼠体内，小鼠们不仅变得超重，而且生病。

德国吕贝克大学（ Universität Lübeck ）营养医学研究所所长西纳（Christian Sina）说：“糖如何影响人类肠道，目前还不是很清楚。已有许多小鼠研究，但关于人类肠道的数据相当少。尽管如此，有一点是明确的：摄入过多糖份肯定不健康。”

糖：是否有毒看剂量

谁若在经不住诱惑时将甜食架打扫一空，躺在沙发上，拿巧克力和柠檬水度过一天，并不会立刻生病。

因此，西纳大夫并不想将糖完全妖魔化。这位营养学家说：在咖啡中加一茶勺糖不是问题。不过，只有很少人会适可而止。

卫生组织建议将糖的消费量减少到每天25克左右。这仍将是六茶勺的量。美国疾病控制和预防中心（CDC）在2017年至2018年间的一项调查结果显示，美国人日均消费糖相当于17 茶勺容量。

加工食品中含大量糖分

这里，有问题的不仅是蛋糕、饼干和巧克力棒这些以高糖含量著称的食品。俗称的“隐性糖”，如在加工食品中所含的，会使人在不知不觉中增加糖茶勺数量。享受大量加工食品后，当事人很快就会超过本该有的糖分上限。

这会导致恶性循环：含糖食物不仅会使血糖水平快速上升，也会使之很快下降，由此引发的低血糖症会再度刺激对甜食的胃口。

除导致肥胖外，心血管疾病也是高血糖和高血脂的结果，并引发心脏病、中风和二型糖尿病。

爱恨交织--德国人的甜食瘾 德国人爱甜食 德国甜食联合会（BDSI）的数字显示，在过去50年里，德国每年人均甜食品消费量从23公斤增至38公斤，是欧洲之最。德国人最爱的甜食是巧克力，年人均消费11.69公斤，也属欧洲之最。仅次于德国的是瑞士和挪威。保加利亚每年人均巧克力消费仅1.36公斤。

爱恨交织--德国人的甜食瘾 甜食的盛会 国际甜食博览会（ISM）多年来选择在德国科隆举行似乎更好理解了。德国是欧洲最大的甜食消费市场。今年参展的来自73个国家的1600多展商，使出全身解数，争取赢得更多爱吃甜食的“馋猫”。

爱恨交织--德国人的甜食瘾 “糖衣炮弹” 含糖食品给不少人带来快感，且有越吃越上瘾的依赖。糖同时也是导致人体脂肪超标、肥胖、诱发心血管疾病等后果的根源。所以说爱吃甜食的人应该对糖又爱又恨。

爱恨交织--德国人的甜食瘾 甜食的健康趋势 今年科隆国际甜食博览会展品的一大趋势就是走健康路线，不少展商都推出低糖甜食。比如图片上这些来自塔林的低糖有机果糖。

爱恨交织--德国人的甜食瘾 无糖可可 这种可可饮品更是完全无糖，取而代之的是有机植物甜味剂，以此降低糖分和热量。

爱恨交织--德国人的甜食瘾 全素甜食 除了巧克力、奶糖等甜食，橡皮软糖也是受德国消费者欢迎的零食。今年的甜食展另一趋势是素食或全素产品，即使是橡皮软糖也不含猪油膏凝胶。

爱恨交织--德国人的甜食瘾 新奇口味 在今年的甜食展上，还能见到口味上的大胆尝试，比如这款来自瑞士的薯片味的巧克力。这会是什么味？！

爱恨交织--德国人的甜食瘾 “四不像” 还有海带味的巧克力...想象无限！

爱恨交织--德国人的甜食瘾 造型也很重要 除了在口味上创新，甜食厂商也注重设计，仿真汽车或包包让人不忍心下口。

爱恨交织--德国人的甜食瘾 有钱，任性 来自俄罗斯的这款巧克力更是做成美钞样子，一口咬下好几万美元！ 作者: 谢菲



没有好的替代品

西纳大夫指出，蜂蜜、龙舌兰糖浆或人工甜味剂（如糖精）各有优势，“但作为精制糖的替代品，它们也不是没有问题的”，蜂蜜和龙舌兰糖浆也含大量葡萄糖，那就是糖。

若小鼠研究结果在人体试验中得到某种程度的证实，则世卫组织或营养学家们将不得不重新对糖做出评估。

不过，现有数据已明确告诉我们：少吃比多吃好。营养学家西纳说：“我们必须抛弃甜食对我们有好处这一观点。”至少不能天天吃、大量吃。

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