 甜蜜的陷阱：糖会杀死肠道有益菌群 | 科技环境 | DW | 02.10.2022

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科技环境

甜蜜的陷阱：糖会杀死肠道有益菌群

我们所吃的东西会影响我们的肠道微生物群以及我们的健康。一项小鼠实验结果表明，糖会杀死若干能防止肥胖和疾病的肠道细菌。那么，再也不能吃巧克力了？

加工食品中常常含有大量糖分，食用时很容易超过本该摄入的糖分上限

加工食品中常常含有大量糖分，食用时很容易超过本该摄入的糖分上限

（德国之声中文网）巧克力、饼干、蛋糕,美味，但不健康。摄入糖分太多，对我们的健康不利——此为不受欢迎的现实，早非秘密。同样确凿的是，食物在通过我们的消化器官时留下痕迹，并对我们肠道中游荡的微生物产生影响。  

现在，纽约哥伦比亚大学研究人员在《细胞》杂志上发表的一份研究报告证明了糖对小鼠肠道微生物群，以及对免疫系统的影响。  

好细菌、坏细菌   

细菌生活在肠道中，负责增加某些免疫细胞，即所谓的T辅助细胞，更准确地说是Th17细胞。在小鼠实验中，科学家们观察到，这些免疫细胞调节小鼠肠道中的脂肪吸收。   

研究人员还发现，富含糖份的饮食促进某些细菌的滋生，反过来又杀死促进免疫的微生物群。结果，更多的脂肪通过肠道粘膜进入小鼠体内，小鼠们不仅变得超重，而且生病。  

德国吕贝克大学（ Universität Lübeck ）营养医学研究所所长西纳（Christian Sina）说：“糖如何影响人类肠道，目前还不是很清楚。已有许多小鼠研究，但关于人类肠道的数据相当少。尽管如此，有一点是明确的：摄入过多糖份肯定不健康。” 

  • Bildergalerie Zucker Hand greift Süsses

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    能让人成瘾！

    至少在对肥胖人群的检查中显示，高热量会刺激大脑释放多巴胺而让人上瘾，其在大脑中成瘾的途径与烟、酒类似。人们可以进行自我检测：比如10天不喝含糖饮料和食物。如果戒糖1到2天后出现头疼、烦躁不安和强烈的食糖欲望，说明已出现断瘾症状！

  • Bildergalerie Zucker dicker Mann

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    可引发肥胖！

    糖类物质在人体内能以2到5倍的速度转化成脂肪。也就是说，糖可以直接转化为脂肪。此外，人体摄入的果糖类物质也通过肝脏代谢。过量使用容易导致脂肪肝。另一方面，食糖过量还可能导致胰岛素抵抗，最终换上2型糖尿病。一种终身疾病。

  • Bildergalerie Zucker schlechte Stimmung

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    影响人的心情！

    少量糖可帮助人体合成血清素，让人释放好心情，但若是过量则可能导致抑郁和焦虑。血糖水平的突然变化会带来烦躁和情绪波动，使人紧张或喜怒无常。

  • Bildergalerie Zucker Frauen mit Falten

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    加速衰老速度！

    皮肤组织的糖化会使人看起来更老。糖分子附着在胶原纤维上，导致胶原纤维硬化，失去固有弹性。糖化毒素积累在体内，导致细胞更快速的衰老。皮肤容易松弛，看起来比实际年龄要老。

  • Bildergalerie Zucker Darm

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    可摧毁正常的肠道菌群！

    健康的倡导菌群有助于肠道的消化，防止有害细菌。但肠道内积累越多的糖分，越容易引起致病性后果。真菌和寄生虫喜欢肠道内的糖分。食糖过量也容易引起腹胀、便秘和腹泻。

  • Bildergalerie Zucker agressive Kinder

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    易唤起攻击性！

    食糖过量的人极有可能有过激行为。我们也知道，爱吃糖的孩子有所谓的多动症：食糖摄入增加可降低人的集中力，始终处于活跃状态，坐不住。因此儿童尤其在校期间应吃不含糖食物。

  • Ekel Schnupfen

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    削弱人体免疫系统！

    食用过多糖能削弱人体免疫力。在摄入过多糖分不久，就会降低人体40%的免疫力，使白细胞内维生素C含量减少。白细胞能帮助人体对抗病毒和细菌。

  • Bildergalerie Zucker Alzheimer

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    老年痴呆的危险因子！

    阿尔茨海默症俗称老年痴呆。研究表明，过量食糖会使阿尔茨海默症的发病危险增加。2013年发表的一项研究报告显示，胰岛素抵抗和高血糖增加神经退行性疾病的风险。

  • Bildergalerie Zucker Krebszellengrafik

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    增加患癌风险！

    肿瘤细胞需要大量的糖帮助其繁殖。一个由国际医学专家团队组成的，由美国哈佛医学院Lewis Cantley教授领导的小组研究了，糖在肿瘤细胞的形成中发挥的作用。这位生活学家建议，饮食中能少吃，就尽量少吃糖。

  • Bildergalerie Zucker Frau kann sich nichts merken

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    让人变得愚钝！

    过多的糖会损伤人的记忆力。柏林人查里特（Charité）的一项研究显示，升高的血糖水平降低可降低人类大脑海马区的记忆功能。


糖：是否有毒看剂量 

谁若在经不住诱惑时将甜食架打扫一空，躺在沙发上，拿巧克力和柠檬水度过一天，并不会立刻生病。  

因此，西纳大夫并不想将糖完全妖魔化。这位营养学家说：在咖啡中加一茶勺糖不是问题。不过，只有很少人会适可而止。  

卫生组织建议将糖的消费量减少到每天25克左右。这仍将是六茶勺的量。美国疾病控制和预防中心（CDC）在2017年至2018年间的一项调查结果显示，美国人日均消费糖相当于17 茶勺容量。 

加工食品中含大量糖分   

这里，有问题的不仅是蛋糕、饼干和巧克力棒这些以高糖含量著称的食品。俗称的“隐性糖”，如在加工食品中所含的，会使人在不知不觉中增加糖茶勺数量。享受大量加工食品后，当事人很快就会超过本该有的糖分上限。  

这会导致恶性循环：含糖食物不仅会使血糖水平快速上升，也会使之很快下降，由此引发的低血糖症会再度刺激对甜食的胃口。   

除导致肥胖外，心血管疾病也是高血糖和高血脂的结果，并引发心脏病、中风和二型糖尿病。 

  • Süßwarenmesse ISM 2018 in Köln (DW/Victor Weitz )

    爱恨交织--德国人的甜食瘾

    德国人爱甜食

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    甜食的盛会

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    爱恨交织--德国人的甜食瘾

    “糖衣炮弹”

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  • Süßwarenmesse ISM 2018 in Köln (DW/Victor Weitz )

    爱恨交织--德国人的甜食瘾

    甜食的健康趋势

    今年科隆国际甜食博览会展品的一大趋势就是走健康路线，不少展商都推出低糖甜食。比如图片上这些来自塔林的低糖有机果糖。

  • Süßwarenmesse ISM 2018 in Köln (DW/Victor Weitz )

    爱恨交织--德国人的甜食瘾

    无糖可可

    这种可可饮品更是完全无糖，取而代之的是有机植物甜味剂，以此降低糖分和热量。

  • ISM Zucker - Fa. Katjes, vegetarische Süssigkeiten Ohne tierische Gelatine (DW/Z. Abbany)

    爱恨交织--德国人的甜食瘾

    全素甜食

    除了巧克力、奶糖等甜食，橡皮软糖也是受德国消费者欢迎的零食。今年的甜食展另一趋势是素食或全素产品，即使是橡皮软糖也不含猪油膏凝胶。

  • ISM: Messe für Süßwaren und Snacks Köln 2018 (DW/I. Anastassopoulou )

    爱恨交织--德国人的甜食瘾

    新奇口味

    在今年的甜食展上，还能见到口味上的大胆尝试，比如这款来自瑞士的薯片味的巧克力。这会是什么味？！

  • Hunger verändert die Wahrnehmung (picture alliance/dpa/O.Berg)

    爱恨交织--德国人的甜食瘾

    “四不像”

    还有海带味的巧克力...想象无限！

  • Süßwarenmesse ISM 2018 in Köln (DW/Victor Weitz )

    爱恨交织--德国人的甜食瘾

    造型也很重要

    除了在口味上创新，甜食厂商也注重设计，仿真汽车或包包让人不忍心下口。

  • Süßwarenmesse ISM 2018 in Köln (DW/Victor Weitz )

    爱恨交织--德国人的甜食瘾

    有钱，任性

    来自俄罗斯的这款巧克力更是做成美钞样子，一口咬下好几万美元！

    作者: 谢菲


没有好的替代品   

西纳大夫指出，蜂蜜、龙舌兰糖浆或人工甜味剂（如糖精）各有优势，“但作为精制糖的替代品，它们也不是没有问题的”，蜂蜜和龙舌兰糖浆也含大量葡萄糖，那就是糖。  

若小鼠研究结果在人体试验中得到某种程度的证实，则世卫组织或营养学家们将不得不重新对糖做出评估。   

不过，现有数据已明确告诉我们：少吃比多吃好。营养学家西纳说：“我们必须抛弃甜食对我们有好处这一观点。”至少不能天天吃、大量吃。 

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