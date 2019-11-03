甜味素：有益还是有害？

（德国之声中文网）瓶罐上常常可以看到"无糖果酱"、"无糖饮料"等等的标注。用"无糖"做食品广告，显然渐成风尚。多年来，糖是每个家里不可或缺的食物，现在，甜味素对糖的地位形成挑战。

到超市的食品柜前仔细看，便会发现糖不再以原来的形式出现了，取而代之的是各种甜味素，比如 E950, E951 ，或者E954，而每个数字、字母组合后面却是乙酰磺胺酸钾（Acesulfam K）、阿斯巴甜（Aspartam）以及三氯蔗糖（Sucralose）等工业合成素。

比普通糖甜500倍

甜味素属于食品添加剂。它受到大家的喜爱，原因很简单：不含热量，其甜分远超普通糖。比如，阿斯巴甜的甜度是普通家用食糖的200倍，三氯蔗糖更达500倍之多。蛋糕、软饮料以及其它甜品，只管享受而无需担心，--食品工业就是这么许诺的。然而，甜味素对身体是否真的无害？

研究结果不一

很久以来，一直有"甜味素致癌"的说法，其中甜蜜素（ Cyclamat）疑点最大。用老鼠做试验，给它们吃大剂量的甜蜜素，果真有一些得了膀胱癌。不过，这一结果不适用于人体，因为没有人会消费如此大剂量的甜蜜素。

另一项对甜味素的质疑是对肠道菌群造成负面影响。以色列科学家2014年用小老鼠进行的一项试验显示，长期有规律食用糖精和三氯蔗糖后，肠道菌群受到影响，葡萄糖的物质转换也出现问题。不过，研究结果还不足以做出清晰的判断。

甜味素种类繁多 检测太少

德国营养研究所专家卡比什（Stefan Kabisch）认为，科学家通常只测试两到三种甜味素，而甜味素的种类则要多得多。尤其是，它们的化学成分不一样，因此，不能把结果一对一地拿过来。

为得出真实可靠的结论，必须对欧盟内允许上市的所有甜味素都进行检测。

卡比什说，另一问题是儿童味觉的感受。儿童大脑还在发育，他们将甜味与身体摄入热量连在一起。现在他们吃进甜味素，但热量却没有出现，从而饥饿的感觉会更快出现。

甜味素"欺骗"大脑

德国糖尿病研究者彼得斯（Achim Peters）大夫发现，甜味素会欺骗大脑，从而阻碍健康的物质交换。吃一块使用甜味素的蛋糕，其中甜味发出的刺激信号是，热量大的食品就要到了，然而，大脑和身体却都白等了。这样长此以往，大脑对能量输入的判断能力下降，从而导致生理错误反应，即过量进食。

法国的一项研究还证明，甜味素同糖一样，都会让人上瘾，而甜味素瘾比糖瘾更严重，甚至超过可卡因。

欧盟食品安全署（Efsa）正在处理不含热量的甜味素问题。所有在2009年前进入欧洲市场的甜味素，都必须重新审核。专家将对甜味素浓度以及食用方式对健康造成怎样影响，做出评估和判断，结果于2020年底公布。