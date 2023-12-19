甘肅6.2級地震 至少127人遇難

（德國之聲中文網）中國西北部甘肅省臨夏州積石山縣週一（12月18日）晚間11點59分發生6.2級地震，深度僅10公里。據中國官媒新華社消息，截至19日下午4時50分，甘肅省有113人罹難，536人受傷；青海則有14人喪命、198人受傷。

美國地質調查局測得地震規模為5.9級，但中國地震局測得的震級為6.2級。據中國地震台網數據，至19日中午共紀錄到餘震306次，最大規模為4.1級。

中國國務院相關單位已將國家地震應急響應提升至二級，國家防災減災救災委員會、緊急管理部則將國家救災緊急應變提升至三級。

這場地震造成超過4千間房屋受損，另有鄉間道路坍方、部分區域停電、電話線路故障，經連夜搶修後基本上已修復。中國國家主席習近平已下令全力搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡。中國財政部、應急管理部則向甘肅和青海緊急預撥中央自然災害救災資金，共2億元人民幣。

甘肅18日深夜大地震導致多棟建築物倒塌毀損

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災區低溫影響救援

中國網友在微博上分享監視器拍下地震當下的畫面，背景可以聽到孩童在混亂中不斷呼喊媽媽的聲音。另外也可看到建築物倒塌及外牆嚴重剝落。

值得注意的是，由於甘肅地區當前正值寒流侵襲，當地氣溫大約攝氏零下13度，且有多處道路結冰。救援人員坦言，由於這場地震規模大，再加上低溫影響，因此黃金救援時間將會縮短。

甘肃临夏州深夜遭遇地震

據中國媒體九派新聞報導，一名女子表示，地震發生後，她抱著娃娃裹著被子到空曠地區避難時，人還驚魂未定，結果剛跑出來就看到山上的土砰砰往下掉，腿和手都在抖。

另一名居住在距離震央90公里的小程則向澎湃新聞透露「差點被埋」，家裡在地震發生後倒塌，她因為當時還沒睡著逃過死劫，目前餘震不斷，全家還待在零下十幾度的室外避難。

甘肅震災發生後，俄羅斯總統普京向中國致以深切慰問。台灣總統蔡英文19日上午在社群平台Ｘ（前推特）上以英文及簡體中文表達哀悼，並說「願意提供必要的協助。期盼各項搶救及災後復原工作順利進行，當地能早日恢復正常生活」。

18日深夜地震至今已經累積超過100人死亡

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專家：震源機制為「逆衝型破裂」

中國地震局19日表示，18日深夜發生的地震震源機制為「逆衝型破裂」，為主震－餘震型地震，預期餘震將逐步減弱，該部門正進行密切追蹤。此次震央附近200公里範圍內，自1900年以來僅發生3次6級以上的地震。

逆衝型破裂地震通常發生在地殼內的俯衝帶、造山帶和板塊邊界附近，受到強烈的壓力導致地殼內部的岩石變形。當岩石承受的壓力超過強度極限時，就會突然斷裂，釋放出大量的能量，引發地震。

百年以来 强震不断 大关惨剧 1974年5月11日，一场7.1级大地震袭击中国西南部省份云南永善、大关两县交界处。按照官方说法，这场地震造成近1500人死亡，但也有意见认为真实死亡人数高达2万。图为军队向灾区运送救援物资。

百年以来 强震不断 唐山消失 1976年7月28日，距离北京仅200公里的工业城市唐山发生7.8级严重地震，造成25万人丧生，是20世纪以来中国死亡人数最高的一次地震灾害。

百年以来 强震不断 丽江强震 1996年2月3日，云南旅游胜地丽江发生6.6级地震，造成300余人死亡。当地名胜古迹也遭受严重破坏。

百年以来 强震不断 汶川之殇 2008年5月12日，四川汶川遭遇8.0级特大地震，将近87000人死亡或失踪。远在1800公里之外的北京也有震感。地震造成大量校舍倒塌、学生死亡，引发民众质问，但随即遭到官方压制。

百年以来 强震不断 玉树遭难 2010年4月14日，里氏6.9级地震袭击青海藏区玉树地区，导致近2700人死亡，超过12000人受伤。

百年以来 强震不断 地震频发 其实，1920年12月的甘肃海原地震（死亡人数23万）、1927年的甘肃古浪地震（死亡人数4.1万）和1970年的云南通海地震都是20世纪中国遭遇的最为严重地震之一。但由于年代久远，相关图片资料非常稀少。图中为汶川震后救援场景。 作者: 石涛



中國專家指出，逆衝型地震常引發地表變形，如地表破裂和地形變化等。可能導致嚴重的地質災害，如土石流和山崩等．對人類和基礎設施造成巨大影響。

另外，逆衝型地震的能量釋放過程較緩慢，導致地震持續時間較長且餘震較多。

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