 甘肃沙漠现导弹设施 美忧北京核力量大增 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.07.2021

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时政风云

甘肃沙漠现导弹设施 美忧北京核力量大增

美官方回应媒体报道有关中国甘肃出现的百多个导弹发射，呼吁中国不要透过发展核武展开军备竞赛。

Trident Ii I D-5 Missile I U-Boot-gestützte ballistische Rakete

(德国之声中文网) 美国周四(7月1日)表示，中国迅速增强其核力量令人担忧，并呼吁北京「采取实际措施，减少破坏稳定的军备竞赛风险」。

美国国务院发言人普莱斯在例行新闻发布会上说，中国的核力量建设变得更加难以掩盖，似乎正在偏离几十年来以最小威慑力为基础的核战略。

普莱斯在回答有关《华盛顿邮报》的一篇报道的问题时说，中国已开始在中国西部甘肃玉门的一个沙漠地带建造119个新的洲际导弹发射井。

《华盛顿邮报》的报道引用了商业卫星图像以及加州蒙特利的詹姆斯·马丁不扩散研究中心的分析。内容提到这119个几乎相同的建筑工地包含了与中国现有的核弹头弹道导弹发射设施相类似的特征。

不扩散专家说，今年中国推动为新一代核能反应堆开发燃料，将产生大量可能被转用于制造核武器的材料。

普莱斯说：「这些报道和其他事态发展表明，中华人民共和国的核武库将更快地增长，并达到可能比以前预期的更高的水平。」

「这种集结令人担忧，也让人对于中华人民共和国的意图产生疑问。而且对我们来说，这也代表更需要加强采取实际措施减少核风险的重要性。」

普莱斯补充说，这就是为什么美国总统拜登在与俄罗斯总统普京交手时优先考虑的是战略稳定，并补充说：「同样的理由将适用于与另一个核大国，也就是中国。」

USA Washington | Sprecher Außenministerium Ned Price

美国国务院发言人普莱斯说：「我们鼓励北京与我们一起采取实际措施，降低破坏稳定的军备竞赛风险。」

DW.COM

美国战略司令部负责人理查德20日在美国国会听证会中表示，有迹象显示中国研发新一代的核电设施可产生大量的钚，而中国可运用这些原料制造核武。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的最新报告，全球核弹头库存降至13400枚，但9个核武大国持续现代化和改造他们的武库。报告研究员也指出，中国在公开场合一贯维持「不率先使用核武」的立场。

五个签署《不扩散核武器条约》的国家预计下个月在伦敦展开新一轮的核武对谈，但是美国却在本周，呼吁中国加入美国与俄罗斯计划在莫斯科所举行的三方核武对谈。美国表示，国际社会急需中国投入相关对话。不过中国目前拒绝接受美国的邀请。

美国五角大楼2020年提交给国会的一份报告中估计，中国的核弹头储存量为「200枚以下」，但随着北京对其部队的扩大和现代化，其规模预计至少会翻一倍。分析家说，美国有大约3800枚弹头，根据国务院的一份概况介绍，截至3月1日，其中1357枚已经完成部署。

华盛顿一再呼吁中国加入美国和俄罗斯的新军备控制条约，美国裁军大使在5月说，尽管北京的军火库「急剧」增加，但中国政府没有要加入条约的意愿。

北京则回应说其武库与美国与俄罗斯的武库相比相形见绌，准备 「在平等和相互尊重的基础上」就战略安全进行双边对话。

不评论习近平演说

普莱斯表示，华盛顿已经注意到中国领导人习近平在7月1日中国建党百年仪式上的讲话，但「不打算评论具体内容」。

他只说：「我认为本届政府在几个月的时间里，一直非常清楚对中国共产党的印象为何。」

习近平在讲话中警告说，试图欺负中国的外国势力将「被打得头破血流」，并说会继续增强中国的军队，还承诺要实现台湾的「统一」，并在保护中国安全和主权的同时确保香港的社会稳定。

观看视频 03:09

只要一日有核武 戰爭就沒結束

(路透社、法新社)

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