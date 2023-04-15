 瓦格纳集团首领发帖呼吁结束乌克兰战争 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.04.2023

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瓦格纳集团首领发帖呼吁结束乌克兰战争

普里戈任称，理想的选项是结束俄罗斯在乌克兰的“特别军事行动”。不过，他的帖文中也有自相矛盾之处。经过数月的消耗战，他的雇佣军团声称控制了东部城镇巴赫穆特的大部分地区。

Russland Yevgeny Prigozhin

俄罗斯雇佣军“瓦格纳集团”首领普里戈任（Yevgeny Prigozhin）

（德国之声中文网）俄罗斯雇佣军“瓦格纳集团”首领普里戈任（Yevgeny Prigozhin）在上周五发表的一则网络贴文中称，结束在乌克兰战争是“最理想的结果”，引发关注。

普里戈任在贴文中写道：“理想的选项将是，宣布终结特别军事行动，并宣布俄罗斯已经实现所有既定目标，——从某些意义上讲，我们也的确实现了。”普里戈任的贴文受到乌克兰媒体的报导。

61岁的普里戈任写道：“对国家权力以及社会而言，如今全面停止特别军事行动，是必要的。”

普里戈任写道：“对俄罗斯而言，在（对方）反攻开始之后，前线局势恶化的风险总是存在的。”他说，目前唯一的选项是固守。

这样的说法与克里姆林宫的表态有所不同。克里姆林宫称，已完全占领乌克兰卢甘斯克、顿涅茨克、扎波罗热和赫尔松这四个地区。

不过，在这篇帖文中，普里戈任反对任何要俄罗斯向乌克兰归还占领领土的谈判。在文末，他似乎又改变了开头的说法。“俄罗斯不能接受任何协议，只有公平的一战……越快开始越好。“

瓦格纳集团是受克里姆林宫支持的私人雇佣军。目前，该集团主要在乌克兰东部城镇巴赫穆特作战。据估计，那里的消耗战有可能已导致双方超过62000名士兵阵亡。

瓦格纳集团现在声称控制了巴赫穆特大部分地区，乌克兰则多次反驳已从该地撤军的说法。

代价高昂、士气高昂的巴赫穆特守卫战

交换战俘

据普里戈任公布的一则视频，周日，东正教复活节之际，瓦格纳集团释放了至少100名乌克兰战俘。视频中，超过100名士兵，有些一瘸一拐，有些由战友抬着担架，走在一条泥泞的路上。

乌克兰总统泽连斯基办公室主任耶尔马克（Andriy Yermak）表示，在“复活节大交换”中，130名乌克兰被俘士兵得以获释返乡。有多少俄罗斯战俘获释尚不清楚。

欧盟制裁瓦格纳集团

上周，欧盟理事会对瓦格纳集团实施制裁。原因是该雇佣军“积极”参与俄罗斯对乌克兰的侵略战争。1473名个人和207家企业列在制裁名单上。制裁措施包括欧盟入境禁令、冻结在欧盟财产、禁止欧盟公民或企业对其提供资助。这并非欧盟首次制裁瓦格纳集团。今年2月，欧盟就对与该集团有关的11名个人和7家机构实施了制裁。不过，当时的制裁措施是与该集团在非洲苏丹等国家的行动有关。欧盟称，该集团在那里犯下严重侵犯人权的行为，并加剧了那些国家的不稳定局面。

此外，最近一则网络传播的视频中似乎显示一名乌克兰士兵被斩首。瓦格纳集团受到与此相关的指责。据德国媒体报道，该集团一名现逃往挪威的前成员称，他可以认出视频中的瓦格纳集团成员身份。但该视频的真实性迄今尚未能得到明确的证实。

（德新社、路透社等）

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