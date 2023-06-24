瓦格纳集团“造反”头目：战争的意义是什么？

普里戈津何许人也？他有多大影响力？

从监狱囚犯到“普京的厨师”，再到俄罗斯“巨魔工厂”的幕后黑手、雇佣兵团“瓦格纳集团”的老板，普里戈津的影响力究竟有多大？目前，克里姆林宫已经指责他煽动叛乱，普里戈津能对普京构成多大威胁？