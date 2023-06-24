瓦格纳集团“造反”头目：战争的意义是什么？

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俄罗斯雇佣兵“瓦格纳集团”指控俄军方对其进行袭击。首领普里戈津表示要推翻俄罗斯军事领导层，也质疑俄乌战争的意义，称俄罗斯出兵的理由都是谎言。普京则指责普里戈津“在我们国家和人民背后捅刀子”。
白俄罗斯总统卢卡申科办公室6月24日表示，瓦格纳佣兵团首领普里戈津已同意缓和局势。后者证实已经命令部队调转方向退回兵营。当天早些时候，在乌克兰境内作战的瓦格纳军团跨过边境进入俄罗斯，目标是推翻莫斯科的军事领导层、逼迫国防部长与总参谋长下台。
从监狱囚犯到“普京的厨师”，再到俄罗斯“巨魔工厂”的幕后黑手、雇佣兵团“瓦格纳集团”的老板，普里戈津的影响力究竟有多大？目前，克里姆林宫已经指责他煽动叛乱，普里戈津能对普京构成多大威胁？
普京总统发表电视讲话宣布要让叛乱者“付出代价”后，瓦格纳佣兵团首领回呛说，普京做出了错误选择，很快将有新总统。与此同时，车臣地区领导人小卡德罗夫宣布，其下属武装已经向热点地区开进，准备协助克里姆林宫“平叛”。
《纽约时报》报道称，美国情报机构认为，本月对克里姆林宫的无人机袭击很可能是由乌克兰间谍或军事情报部门所策划。乌克兰则驳斥了这一说法。
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