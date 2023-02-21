 瓦格纳集团称遭俄军方“背叛” 莫斯科驳斥 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.02.2023

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瓦格纳集团称遭俄军方“背叛” 莫斯科驳斥

准军事组织“瓦格纳集团”的领导人普里戈任被视为俄罗斯总统普京的亲信，但是近来他对俄军方高层的一些指责却显示出双方关系的紧张。在普里戈任指责莫斯科拒绝为其雇佣兵提供弹药之后，俄国防部出面驳回了这一指控。

俄罗斯商人普里戈任据信是瓦格纳集团的掌控人

俄罗斯商人普里戈任据信是瓦格纳集团的掌控人

（德国之声中文网）在雇佣兵组织“瓦格纳集团”指责俄罗斯军方拒绝为其提供充足弹药之后，莫斯科方面做出了回应。周二晚间，俄罗斯国防部发表声明指出，“进攻部队对于弹药的所有需求都得到了尽可能快的满足”，有关存在弹药补给问题的报道都是“无稽之谈”。

在此之前，瓦格纳集团领导人普里戈任（Jewgeni Prigoschin）曾经谴责俄军总参谋部“叛国”，原因是军方拒绝为在乌克兰前线作战的瓦格纳雇佣兵团提供足够的武器装备。普里戈任在网络平台Telegram发布的一条语音讯息中说：“总参谋长和国防部长下达了死命令，不仅不给瓦格纳集团提供弹药，还不能为其提供空运支持。”

2011年资料照片：普京在普里戈任经营的一家餐馆用晚餐

2011年资料照片：普京在普里戈任经营的一家餐馆用晚餐

俄罗斯国防部不仅驳斥了有关拒绝提供武器的说法，而且还在周二晚间公布了一份清单，列出所有提供给瓦格纳集团的弹药。莫斯科方面还在声明中对俄罗斯“志愿兵”的“英勇”表示赞赏，并且批评了“企图制造分裂”的言论，称这样不仅毫无助益，反而还会“助长敌人的气焰”。

普里戈任在过去几周里多次对俄罗斯军方高层发出批评。而这次他直接将矛头指向了总参谋长格拉西莫夫和国防部长绍伊古，则显示出双方之间的嫌隙日益升级。

俄罗斯入侵乌克兰的战争即将届满一年，而莫斯科正在寻求获取一场胜利。准军事组织瓦格纳集团则正在乌克兰东部作战，包括顿涅茨克州总镇巴赫穆特。普里戈任在另一则网络视频中称，如果不是俄罗斯军队的“官僚主义”，瓦格纳集团“可能已经拿下巴赫穆特了”。

法新社指出，几个月来，瓦格纳集团的雇佣兵在针对巴赫穆特的攻势中损失惨重。普里戈任过去曾指责俄罗斯军队企图从瓦格纳集团的手中“偷走胜利”。
 

（法新社）

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