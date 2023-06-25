瓦格纳“烧俄厨子”撤退　然后呢？

（德国之声中文网）星期日（６月２５日），瓦格纳的雇佣军宣布停止在俄罗斯各地的军事活动之后，首都莫斯科仍处于“反恐行动模式”，瓦格纳雇佣军之前曾威胁要攻占俄罗斯的首都，总统普京面临着严峻的安全危机。

克里姆林宫于周六宣布，经白俄罗斯领导人卢卡申科调解后，发起叛乱的瓦格纳首领普里戈津将被送往白俄罗斯。周日，普里戈津的行踪不明，但莫斯科表示，将撤销对他的“武装叛乱”指控，他的战士们也将不会受到起诉。

本周六，普里戈津曾持续通过Telegram的音频消息向公众更新瓦格纳的叛乱情况，但尚未说明何时离开俄罗斯前往克里姆林宫的联盟——白俄罗斯。

俄罗斯警方封锁了通往莫斯科的一处高速公路

莫斯科维持戒严反恐模式

周六，当普里戈津的部队将要攻击首都时，莫斯科实行了反恐行动模式的戒严。当局要求居民限制出行。莫斯科当局还表示，为了安全起见，周一将继续维持城市的戒严状态。

在该国南部城市顿河上的罗斯托夫，瓦格纳雇佣军曾接管该地区的主要军事总部，后来于周六晚离开。据俄罗斯官方媒体报道，目前当地的交通已经恢复正常。报道显示，工人们正在清理军事总部外的街道和当地一处马戏团门外的街道。一天前，有一辆坦克被困在那里。

罗斯托夫的区域领导人表示，瓦格纳集团的战士们已经离开了该地区，并正在返回他们的野战营地。新闻机构援引目击者称，看到坦克、货车和几辆载有战士的面包车离开了这座城市。

瓦格纳集团“造反”头目：战争的意义是什么？

在白俄罗斯的调解下，瓦格纳的战士们撤出了罗斯托夫，双方的领导者表示这将避免流血冲突并缓解危机。

莫斯科南部卡卢加地区当局周六表示，他们开始清除为阻止瓦格纳叛军前进而设置的路障。

在南部城市沃罗涅日，俄罗斯军方说他们在前一天进行了“战斗”，紧急服务部门在叛乱期间熄灭了一处大型石油库的火灾。当局尚未解释火灾的原因，社交媒体上的图片显示出一片大片的黑烟。一些俄罗斯媒体报道称，在该地区发生爆炸前有一架直升机在附近。

美国情报机关预先得到消息

美国的间谍机构曾预测到普里戈津正在准备反抗克里姆林宫。据华盛顿邮报和纽约时报报道，美国情报官员于骚乱开始前一天在白宫、五角大楼和国会山进行了简报。

由于瓦格纳雇佣军团和克里姆林宫之间的冲突，德国外交部长贝尔伯克缩短了对南非的访问。她原计划周日下午前往开普敦，并在那里停留访问至周一。然而，她如今将于周一参加在卢森堡举行的欧盟外长会议。尽管如此，预计贝尔伯克仍将在周二访问南非城市比勒陀利亚并举行会谈。

乌克兰总统泽连斯基的顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）通过推特表示，瓦格纳雇佣军首领普里戈津“羞辱了”俄罗斯总统普京。波多利亚克在推文中评论称，普里戈津“几乎使普京失去了权力，控制了中央政权，到达了莫斯科，突然……你撤退了。”

瓦格纳军团“造反”起因

此次事件始于6月23日。当天，普里戈津突然在社交媒体上发布消息称：俄罗斯国防部对瓦格纳佣兵团的后方营地发动了导弹袭击，"瓦格纳"准备对此做出回应。不过，普里戈津只把矛头对准了国防部长绍伊古以及俄军总参谋长格拉西莫夫，暂时并没有针对普京本人。他说，"这不是军事政变，而是正义的进军。"

不过俄罗斯国防部否认了袭击瓦格纳营地的说法，并强调俄军一直在前在线忙于和乌军作战。

俄乌战争去年爆发以来，瓦格纳佣兵团一直活跃在前线，在巴赫穆特包围战中发挥过极其重要的作用。但是近几个月，普里戈津与俄军高层爆发了激烈争吵，认为国防部在巴赫穆特战役期间没有提供足够弹药补给，且国防部长与总参谋长应该为瓦格纳佣兵团士兵的大量伤亡负责。

总的来说，此次瓦格纳雇佣军的叛乱以及随后的政府应对行动引发了广泛关注，不仅对俄罗斯的国内安全构成挑战，还对国际政治局势产生了影响。

中国密切关注

中国国务委员兼外长秦刚星期天（6月25日）在北京会见俄罗斯副外长鲁登科，中国官方的说法是：秦刚同鲁登科就中俄关系及共同关心的国际和地区问题交换意见。这也是瓦格纳兵变事件发生后，中俄官方首次面对面会谈。

从瓦格纳军团叛乱的一开始，中国官方媒体和社交媒体就开始密切关注局势发展动向。官方媒体“中国新闻周刊”２５日发表网络评论称：“瓦格纳组织自6月23日开始的‘武装叛乱’，是典型的以小博大，将其机会主义的本色发挥得淋漓尽致……在逼近莫斯科的时候达成妥协，时间也被认为是刚刚好，既没有流血，又给俄国防部造成了紧张，逼着普京公开出面给‘战斗英雄’一个公正的待遇。”

中国媒体“澎湃新闻”则在报道中抛出了“乌克兰能否‘渔翁得利’？”的问题，并分析报道称：瓦格纳被认为是俄罗斯战绩最为耀眼的军事私营公司，在乌克兰为俄罗斯实现军事目标发挥了很大的作用。在俄军近来对乌克兰巴赫穆特的攻势中，瓦格纳集团战功显赫。有关巴赫穆特攻势的分歧和“口水战”，也是瓦格纳集团和俄罗斯国防部紧张关系走向公开化的分水岭。

作者指出，6月24日，瓦格纳在俄罗斯境内的倒戈行为迅速引起乌克兰方面的反应。乌克兰总统泽连斯基当日在社交媒体上说，“俄罗斯军队及其雇佣兵在乌克兰待得越久，他们日后给自己带来的混乱、痛苦和问题也将越多。”俄罗斯国防部同日则表示，基辅政权利用普里戈任的挑衅，集中部队在巴赫穆特方向进攻，但“南方集团军的士兵仍在用飞机和火炮打击敌人”。

同时，各种有关瓦格纳集团“叛变”，“兵变”的消息充斥着中国各大社交媒体平台。各种介绍瓦格纳雇佣军历史和背景的文章和视频不断涌现。尤其是其领导人普里戈津曾经是“厨子”的身份成为舆论关注的焦点之一。普里戈津的兵变也一度引发了中国境内支持乌克兰，反俄罗斯侵略战争人士的兴奋情绪。上海的一位法律界人士２４日通过微信朋友圈表示：“今晚我要喝一杯”。另外一张中国广东地区传统菜肴烧鹅的图片也在社交媒体广泛流传，图片的配文是，“今天最佳评论：烧鹅，还得是厨子”。

（法新社、美联社、路透社、德新社等）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。