瓦格纳叛变 如何影响中俄关系？

瓦格纳集团叛乱未遂，给了习近平怎样的警示？这将如何影响未来的中俄关系？从现在开始，北京将如何面对那“无上限”的中俄关系？
（德国之声中文网）瓦格纳军事集团２４小时短暂的反叛行动已经结束。中国——作为普京最重要的国际盟友，周日发布了一份两句话的外交部声明，淡化了瓦格纳事件，称其为“俄罗斯的内政”。
该声明表示：中方作为俄国的“友好邻邦”及“新时代全面战略协作伙伴”，支持俄国“维护国家稳定，实现发展繁荣”。
中国的官方媒体《环球时报》周日发表了一篇文章，驳斥了瓦格纳叛乱破坏了普京领导地位的观点，并引用中国专家的表态报道称：这种说法是西方的“一厢情愿”。文章还赞扬了普京镇压叛乱的“果断行动”。该社论称：“克里姆林宫保持着强大的威慑能力，这将进一步提高其权威。”
尽管中国在纸面上的立场表明，北京在反对美国和其欧洲盟友的问题上仍与俄罗斯意识形态一致，但最近的叛乱引起了人们对中国与莫斯科伙伴关系的关注。
一个事件是否会改变中国国家主席习近平如何权衡他与普京关系，仍有待观察。
新加坡国立大学政治科学副教授莊嘉穎表示：“我认为这取决于习近平如何看待俄罗斯的角色。”
他告诉德国之声，如果中国只是寻找一个“能分散美国及其盟友注意力的俄罗斯，一个弱小、分裂和具有破坏性的俄罗斯可能就足够了”。
他说：“如果俄罗斯有某个其他的角色能更好地团结起这个国家，维护与中国对西方大国立场一致的伙伴关系，北京可能会转而支持他。”
他补充说：“目前看不到这样的替代者……普京似乎仍是中国在俄罗斯的最佳伙伴。”
但是在中国和俄罗斯做生意的企业主可不这么认为。“当时我们认为会有大问题”，中国福建省的一个贸易团体负责人沈木慧（音）回忆起当时瓦格纳军团开始叛乱时，各大会员企业的担忧时如是说。这些会员大多向俄罗斯出口汽车零件、机械和服装。
尽管危机已经缓解，但一些人仍然在观望，因为他们不确定后面会发生什么，他补充说，但拒绝向路透社透露暂停发货公司名称。
同时，美国一名高级官员周一向路透社表示，周末的叛乱已经使北京的领导层感到不安，一些在中国内外的分析人士开始质疑北京是否需要放松与莫斯科的政治和经济联系。
新加坡的安全分析师尼尔（Alexander Neill）说，这给“无上限”的中俄关系带来了困扰。
中国在对俄罗斯的言论和行动上会更谨慎，上海的国际关系专家沈丁立说。
一些中国学者的看法甚至更加极端。
北京中国政法大学的教授杨军在周六发表的一篇评论中呼吁中国直接支持乌克兰，以避免被俄罗斯拖入战争泥潭。
他在新加坡联合早报的中文版上写道：“随着时局发展，战事的走向，尤其是从国家利益角度出发，笔者认为中国作为举足轻重的地缘政治大国，理应进一步调整对俄乌的立场，更明确表明态度，果断站在历史胜利者一边。”
目前还不清楚杨军的这篇文章是否在瓦格纳起义之前就撰写完毕，他也没有回应路透社的采访请求。
然而，其他在中国的学者表示，北京不会因为这起事件改变对俄罗斯的立场。
中国是俄罗斯的最大贸易伙伴，从汽车到智能手机等各种商品都出口到俄罗斯，并从俄罗斯购买廉价原油，而俄罗斯原油在世界上的大部分地方都面临制裁。
今年前五个月俄罗斯和中国之间的贸易增长了40%，增长主要来自于能源领域。尽管如此，在中国还是出现了一些谨慎的迹象。
中国国有能源公司的高级管理人员经常表示，现在评论或对规避在俄罗斯的新投资还为时过早。
如果俄罗斯输掉了战争或者国内领导层发生变化，这将给中国投资者带来巨大的不确定性，”牛津能源研究所的中国能源研究主任迈丹（Michal Meidan）说。
他说，中国政府似乎也在谨慎行事，指出北京尽管受到莫斯科的推动，但尚未签署一项连接两国的重要新天然气管道的协议。
虽然中国对俄罗斯的经济至关重要，但中国与美国、欧盟和日本等国的贸易规模，远超其与俄罗斯的贸易规模。而这些国家是莫斯科入侵乌克兰战争的最强烈批评者。
澳大利亚国立大学的政治学者宋文笛表示：“北京现在有更多的理由对与普京的俄罗斯持更加保留的态度，并在今后的交往中更加务实。”他说：“对地位可能无法保持稳定的人进行长期投资没有意义。”
尽管中国愿意对俄罗斯表示支持，但分析人士说，北京也可能在观察瓦格纳兵变事件带来的政治和军事教训，特别是在关于台湾的问题上。
台湾国防与安全研究所的高级研究员苏子云告诉台湾中央社：“瓦格纳的叛变对习近平来说是一个警告。”
苏子云说，像俄罗斯一样，中国也面临着许多内部问题，包括经济困难、高失业率和人口下降。
关于中国可能从瓦格纳叛乱中学到的实际教训，新加坡国立大学政治科学副教授莊嘉穎认为，它再次证明“最高领导层需要对军队和安全服务机构有紧密的控制。”
莊嘉穎强调：“习近平自上台以来一直在这个方向上努力。瓦格纳的叛变可能会鼓励他进一步朝这个方向努力。”
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