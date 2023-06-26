 瓦格纳叛乱后 俄防长首露面 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.06.2023

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时政风云

瓦格纳叛乱后 俄防长首露面

俄罗斯公布了一段该国防长绍伊古视察指挥中心的视频，这是瓦格纳集团叛乱后他首次公开露面。此前瓦格纳曾要求罢黜绍伊古，这也让绍伊古的动向成为焦点。与此同时，中国对瓦格纳事件首次作出回应。

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6月23日，普里戈津突然在社交媒体上发布消息称：俄罗斯国防部对瓦格纳佣兵团的后方营地发动了导弹袭击，瓦格纳兵团准备对此做出回应。不过，普里戈津只把矛头对准了国防部长绍伊古以及俄军总参谋长格拉西莫夫，暂时并没有针对普京本人。他说，这不是军事政变，而是正义的进军。

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24/06/2023 In this handout photo taken from video released by Prigozhin Press Service, Yevgeny Prigozhin, the owner of the Wagner Group military company, records his video addresses in Rostov-on-Don, Russia, Saturday, June 24, 2023. The owner of the Wagner private military contractor who called for an armed rebellion aimed at ousting Russia's defense minister has confirmed in a video that he and his troops have reached Rostov-on-Don. (Prigozhin Press Service via AP)

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