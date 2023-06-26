瓦格纳叛乱后 俄防长首露面

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俄罗斯公布了一段该国防长绍伊古视察指挥中心的视频，这是瓦格纳集团叛乱后他首次公开露面。此前瓦格纳曾要求罢黜绍伊古，这也让绍伊古的动向成为焦点。与此同时，中国对瓦格纳事件首次作出回应。
俄罗斯上周末发生的瓦格纳集团军事哗变虽已迅速收场，但震荡波犹存。作为俄罗斯最重要的盟友，中共领导人从中看到了什么样的警讯？事件可能如何影响攻台的考量？
普京总统发表电视讲话宣布要让叛乱者“付出代价”后，瓦格纳佣兵团首领回呛说，普京做出了错误选择，很快将有新总统。与此同时，车臣地区领导人小卡德罗夫宣布，其下属武装已经向热点地区开进，准备协助克里姆林宫“平叛”。
俄罗斯瓦格纳雇佣军的叛乱行动引发了莫斯科的安全危机，目前这座俄罗斯首都仍然处于反恐戒备的状态。瓦格纳集团的行动也引起了中国官方和民间舆论的广泛关注。
俄羅斯週末爆發短暫叛亂行動，有專家認為，此事表明普京對內部精英的控制力「異常減弱」，且私人軍團瓦格納的叛變，可能嚴重損害俄軍士氣，有助烏克蘭「乘著此一勢頭突破前線」。
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