时政风云

瓦格纳叛乱后 俄防长首露面

俄罗斯公布了一段该国防长绍伊古视察指挥中心的视频，这是瓦格纳集团叛乱后他首次公开露面。此前瓦格纳曾要求罢黜绍伊古，这也让绍伊古的动向成为焦点。与此同时，中国对瓦格纳事件首次作出回应。