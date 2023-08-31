瓦格纳叛乱后的俄罗斯有多稳定？

今年6月瓦格纳集团的叛乱戏剧化地落幕，如今俄罗斯当局已确认瓦格纳领导人普里戈津死于坠机事故，但近几个月的事件已留下了印记。俄罗斯总统普京对权力的掌控有多牢固？这个核武大国是否正处于混乱的边缘？
（德国之声中文网）当瓦格纳集团的数千名雇佣兵两个月前向莫斯科进军时，几乎没有遇到任何抵抗。第二天，当时的瓦格纳首领普里戈津（Yevgeny Prigozhin）叫停了政变，人们期待的克里姆林宫权力斗争最终落空。
但人们没有忘记，俄罗斯总统普京在短短几个小时内先讲「谈判」、后提「背叛」时，显得多么软弱。
自叛乱落幕以来，关于俄罗斯稳定的问题一直存在一些争论。位于拉脱维亚首都里加的北约战略通信卓越中心（NATO's Strategic Communications Centre of Excellence）主任萨尔茨（Janis Sarts）认为，瓦格纳向莫斯科进军对克里姆林宫的权力造成了打击。
拉脱维亚国际事务研究所（Latvian Institute of International Affairs）副所长瓦尔古利斯（Martins Vargulis）对此表示赞同，他认为俄罗斯内部的力量正在威胁普京的权力。
与此同时，俄罗斯通货膨胀持续恶化，卢布兑美元和欧元汇率一蹶不振。莫斯科亲政府的宣传报纸《消息报》（Izvestia）也抱怨道，除了首都以外的加油站排起了长队--这发生在世界第三大产油国俄罗斯。
莫斯科对乌克兰的侵略战争也步履蹒跚：最近几周，主要是乌克兰方面报告取得了一些小的领土进展。
德国对外关系委员会（DGAP）的迈斯特（Stefan Meister）认为目前这不太可能。他告诉DW，普京政权通过镇压和宣传赢得了大部分民众的支持，并在一定程度上规避了西方的制裁。包括一些西方公司在内的许多公司至今仍然活跃于俄罗斯。
迈斯特观察到俄罗斯人口的繁荣程度有所下降，但他表示，不能说这个国家正在分裂，普京也没有表现出软弱的迹象。
他相信，如果普京有一天受到挑战，挑战者将是安全机构内部的人。不过，目前这位俄罗斯专家认为，普京「牢牢掌握了权力」，并且有足够的资源让对乌战争再延续两三年。
位于汉堡的和平研究与安全政策研究所（IFSH）研究员费拉（Tobias Fella）也认为，俄罗斯目前并未面临严重的不稳定。然而他表示，如果政府必须动员更多军队或经济形势急剧恶化，克里姆林宫的处境就会变得很棘手。费拉指出，乌克兰最近在前线取得夺回领土的进展后，俄罗斯已经证明了自己「军事方面的适应性」。
一些西方专家推测，克里姆林宫本身可能正在传播俄罗斯处于混乱边缘的传言。他们表示，如果情况果真如此，俄方的目的将是削弱西方对乌克兰的支持--其想法是西方可以接受乌克兰被迫放弃领土，但不能接受俄罗斯核导弹四处游荡。
德国对外关系委员会的迈斯特并不认同这些理论。他的观点是，普京的系统实际上正在展示力量--包括普里戈津的去世。迈斯特不相信寡头、社会、军队或普京周围那些依赖他的人们会质疑他的权力。他说，也许只有情报部门或安全机构能在某一天做到这一点。
迈斯特表示，在乌克兰发生的轻微军事失败并不会让普京的权力面临风险。他说，唯一可能产生影响的是：例如乌克兰能否成功夺回克里米亚以及目前被俄罗斯占领的所有领土。
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