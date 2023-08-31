瓦格纳叛乱后的俄罗斯有多稳定？

（德国之声中文网）当瓦格纳集团的数千名雇佣兵两个月前向莫斯科进军时，几乎没有遇到任何抵抗。第二天，当时的瓦格纳首领普里戈津（Yevgeny Prigozhin）叫停了政变，人们期待的克里姆林宫权力斗争最终落空。

但人们没有忘记，俄罗斯总统普京在短短几个小时内先讲「谈判」、后提「背叛」时，显得多么软弱。

自叛乱落幕以来，关于俄罗斯稳定的问题一直存在一些争论。位于拉脱维亚首都里加的北约战略通信卓越中心（NATO's Strategic Communications Centre of Excellence）主任萨尔茨（Janis Sarts）认为，瓦格纳向莫斯科进军对克里姆林宫的权力造成了打击。

拉脱维亚国际事务研究所（Latvian Institute of International Affairs）副所长瓦尔古利斯（Martins Vargulis）对此表示赞同，他认为俄罗斯内部的力量正在威胁普京的权力。

与此同时，俄罗斯通货膨胀持续恶化，卢布兑美元和欧元汇率一蹶不振。莫斯科亲政府的宣传报纸《消息报》（Izvestia）也抱怨道，除了首都以外的加油站排起了长队--这发生在世界第三大产油国俄罗斯。

莫斯科对乌克兰的侵略战争也步履蹒跚：最近几周，主要是乌克兰方面报告取得了一些小的领土进展。

普京正在失去对权力的控制吗？

德国对外关系委员会（DGAP）的迈斯特（Stefan Meister）认为目前这不太可能。他告诉DW，普京政权通过镇压和宣传赢得了大部分民众的支持，并在一定程度上规避了西方的制裁。包括一些西方公司在内的许多公司至今仍然活跃于俄罗斯。

迈斯特观察到俄罗斯人口的繁荣程度有所下降，但他表示，不能说这个国家正在分裂，普京也没有表现出软弱的迹象。

他相信，如果普京有一天受到挑战，挑战者将是安全机构内部的人。不过，目前这位俄罗斯专家认为，普京「牢牢掌握了权力」，并且有足够的资源让对乌战争再延续两三年。

位于汉堡的和平研究与安全政策研究所（IFSH）研究员费拉（Tobias Fella）也认为，俄罗斯目前并未面临严重的不稳定。然而他表示，如果政府必须动员更多军队或经济形势急剧恶化，克里姆林宫的处境就会变得很棘手。费拉指出，乌克兰最近在前线取得夺回领土的进展后，俄罗斯已经证明了自己「军事方面的适应性」。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 无人生还 据俄罗斯联邦航空署消息，一架私人飞机8月23日从莫斯科飞往圣彼得堡途中，在莫斯科以北 100 多公里的特维尔（Tver）地区的附近坠毁，机上10人全部丧生，普里戈津及其助手、瓦格纳集团指挥官乌特金（Dmitry Utkin）也在乘客名单之中。瓦格纳所经营的Telegram频道“灰色地带”证实了普里戈津的死讯。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 疑云重重 然而，外界对普里戈津是否的确在这架飞机上仍有疑问。对于这一死讯，俄罗斯官方亦未发布确认消息。坠机是意外事故还是像某些人推测的那样是报复谋害？各种猜测众说纷纭。这一事件让不少中国网民联想到了坠机于蒙古的中国前第二号领导人、毛泽东的接班人林彪。二人都曾是重兵在握的权势人物和独裁者的亲信，又因被控谋反而失宠，最后死于坠机。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 杀鸡儆猴？ 美国总统拜登对坠机事件的反应是：“我不知道到底发生了什么，但我并不感到意外。”波兰外交部长拉乌亦表示：“被普京认定为对其权力构成威胁的政治对手，是不会自然死亡的。”乌克兰总统顾问波多利亚克在社交媒体平台X上称，普京“显然会用普里戈津来杀鸡儆猴”。 图为圣彼得堡市民自发纪念他们心目中的英雄普里戈津。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 从同乡到主仆 普里戈津（左）于1961年出生于列宁格勒，即现在的圣彼得堡，与普京是同乡。据报道，普里戈津年轻时曾因抢劫罪和欺诈罪入狱9年。苏联解体后，他在家乡成立了一家餐饮公司，后来得到机会为克里姆林宫提供服务。他也因此被戏称为“普京的厨子”。借助与莫斯科高层的联系，普里戈津建立起了盈利丰厚的商业网络。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 瓦格纳雇佣军 2014年，普里戈津成立了私营军事公司瓦格纳集团。瓦格纳雇佣军于 2014 年首次介入乌克兰战事，帮助俄罗斯非法吞并克里米亚半岛。2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰后，瓦格纳军团在乌克兰东部激战中的战斗力成为克里姆林宫的重要军事资产。兵源来自俄罗斯退役官兵、警察以及希望提前获释的囚犯。此外，瓦格纳集团在叙利亚和马里的军事冲突中也扮演着角色。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 与军方的矛盾 今年以来，普里戈津一再指责俄罗斯军方领导指挥不当、贪腐自私、克扣瓦格纳军团的武器弹药。在乌克兰东部的巴赫穆特战役中，瓦格纳的部队对俄军攻占这座城市发挥了关键作用（图）。普里戈津则痛斥高层无能造成无谓的损失，让他的士兵成为炮灰。但他的矛头仍是指向国防部长绍伊古以及俄军总参谋长格拉西莫夫，而并没有针对普京本人。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 戏剧性兵变 2023年6月213日，普里戈津在乌克兰南部宣布倒戈，并接管了当地俄罗斯军方指挥部，紧接着挥兵北上，直指莫斯科。然而不到24小时后，在距离莫斯科200公里时，普里戈津命令部队掉头，返回营地。白俄总统卢卡申科声称在普京的同意下，与普里戈津达成一项协议，后者同意放弃兵权，前往白俄罗斯。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 踪迹成谜 自这场短命哗变之后，普里戈津的下落一直备受瞩目。人们始终没有看到他人在白俄罗斯的证据。网络上则一再有人声称在圣彼得堡看见了普里戈津。与此同时，瓦格纳军团虽然宣布撤出了巴赫穆特，但仍继续在俄罗斯招兵买马。8月21日在Telegram上流出的一段视频中，普里戈津身穿迷彩军服，手持机枪出现在一个疑似位于非洲的沙漠地带。兵变之初，就有分析认为，普里戈津的人身安全自此无保，因为普京不会放过这样一个“背叛者”。



谁有能力挑战普京？

一些西方专家推测，克里姆林宫本身可能正在传播俄罗斯处于混乱边缘的传言。他们表示，如果情况果真如此，俄方的目的将是削弱西方对乌克兰的支持--其想法是西方可以接受乌克兰被迫放弃领土，但不能接受俄罗斯核导弹四处游荡。

德国对外关系委员会的迈斯特并不认同这些理论。他的观点是，普京的系统实际上正在展示力量--包括普里戈津的去世。迈斯特不相信寡头、社会、军队或普京周围那些依赖他的人们会质疑他的权力。他说，也许只有情报部门或安全机构能在某一天做到这一点。

迈斯特表示，在乌克兰发生的轻微军事失败并不会让普京的权力面临风险。他说，唯一可能产生影响的是：例如乌克兰能否成功夺回克里米亚以及目前被俄罗斯占领的所有领土。

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