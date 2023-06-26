 瓦格纳反水 俄罗斯媒体 一脸懵 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.06.2023

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时政风云

瓦格纳反水 俄罗斯媒体 一脸懵

普里戈津是英雄还是敌人？瓦格纳叛乱的爆发让俄罗斯的宣传机器感到困惑。他们不知道应该做出什么样的反应，因为对许多人来说，普里戈津仍然是一个英雄和朋友。如今，许多俄媒和普里戈津划清界限。

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6月23日，普里戈津突然在社交媒体上发布消息称：俄罗斯国防部对瓦格纳佣兵团的后方营地发动了导弹袭击，瓦格纳兵团准备对此做出回应。不过，普里戈津只把矛头对准了国防部长绍伊古以及俄军总参谋长格拉西莫夫，暂时并没有针对普京本人。他说，这不是军事政变，而是正义的进军。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 26.06.2023

24/06/2023 In this handout photo taken from video released by Prigozhin Press Service, Yevgeny Prigozhin, the owner of the Wagner Group military company, records his video addresses in Rostov-on-Don, Russia, Saturday, June 24, 2023. The owner of the Wagner private military contractor who called for an armed rebellion aimed at ousting Russia's defense minister has confirmed in a video that he and his troops have reached Rostov-on-Don. (Prigozhin Press Service via AP)

瓦格纳集团“造反”头目：战争的意义是什么？ 24.06.2023

俄罗斯公布了一段该国防长绍伊古视察指挥中心的视频，这是瓦格纳集团叛乱后他首次公开露面。此前瓦格纳曾要求罢黜绍伊古，这也让绍伊古的动向成为焦点。与此同时，中国对瓦格纳事件首次作出回应。

瓦格纳叛乱后 俄防长首露面 26.06.2023

Sławomir Sobala的外形酷似俄罗斯总统普京，一度在不少喜剧片以及商业广告中出演普京。不过在俄乌战争爆发后，他的“普京生涯”出现了重大转折。

真假难辨! 普京支持乌克兰??? 04.04.2023

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ARCHIV - 29.03.2022, Russland, Grosny: Ramsan Kadyrow, Machthaber der russischen Provinz Tschetschenien, spricht vor etwa 10.000 Soldaten in der tschetschenischen Regionalhauptstadt. (zu dpa Tschetschenenchef Kadyrow spricht von Besetzung Ostdeutschlands) Foto: -/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

车臣军“起兵勤王” 普里戈津：普京错了 24.06.2023

普京总统发表电视讲话宣布要让叛乱者“付出代价”后，瓦格纳佣兵团首领回呛说，普京做出了错误选择，很快将有新总统。与此同时，车臣地区领导人小卡德罗夫宣布，其下属武装已经向热点地区开进，准备协助克里姆林宫“平叛”。

A police officer guards the closed Red Square in Moscow, Russia, June 24, 2023. REUTERS/Maxim Shemetov

瓦格纳兵变给习近平敲响了警钟？ 26.06.2023

俄罗斯上周末发生的瓦格纳集团军事哗变虽已迅速收场，但震荡波犹存。作为俄罗斯最重要的盟友，中共领导人从中看到了什么样的警讯？事件可能如何影响攻台的考量？

Fighters of Wagner private mercenary group pull out of the headquarters of the Southern Military District to return to base, in the city of Rostov-on-Don, Russia, June 24, 2023. REUTERS/Stringer

瓦格纳军团叛乱带来的启示 25.06.2023

私人军团瓦格纳的叛乱不仅突显出普京权力模式的脆弱，更揭示了俄罗斯军队和情报系统的不足。普京不再无懈可击，但这是否预示着他的统治接近尾声呢？德国媒体给出了初步的分析。

HANDOUT - 26.06.2023, Russland, Moskau: Dieses vom Pressedienst des russischen Präsidenten zur Verfügung gestellte Videostandbild zeigt Wladimir Putin, Präsident von Russland, während einer Ansprache an die Nation. Putin hat den russischen Sicherheitskräften und der Bevölkerung nach der Zerschlagung der Revolte der Privatarmee Wagner für ihren Rückhalt gedankt. Foto: Uncredited/Russian Presidential Press Service/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

瓦格納叛亂後首次發言 普京怎麼說？ 27.06.2023

俄羅斯24日發生戲劇性的叛亂事件後，普京與瓦格納集團的首領普里戈津26日均對此事發表了最新說法。他們說了什麼？中美、北約、烏克蘭對此又有何反應？