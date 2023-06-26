瓦格纳反水 俄罗斯媒体 一脸懵

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普里戈津是英雄还是敌人？瓦格纳叛乱的爆发让俄罗斯的宣传机器感到困惑。他们不知道应该做出什么样的反应，因为对许多人来说，普里戈津仍然是一个英雄和朋友。如今，许多俄媒和普里戈津划清界限。
普京总统发表电视讲话宣布要让叛乱者“付出代价”后，瓦格纳佣兵团首领回呛说，普京做出了错误选择，很快将有新总统。与此同时，车臣地区领导人小卡德罗夫宣布，其下属武装已经向热点地区开进，准备协助克里姆林宫“平叛”。
俄罗斯上周末发生的瓦格纳集团军事哗变虽已迅速收场，但震荡波犹存。作为俄罗斯最重要的盟友，中共领导人从中看到了什么样的警讯？事件可能如何影响攻台的考量？
私人军团瓦格纳的叛乱不仅突显出普京权力模式的脆弱，更揭示了俄罗斯军队和情报系统的不足。普京不再无懈可击，但这是否预示着他的统治接近尾声呢？德国媒体给出了初步的分析。
俄羅斯24日發生戲劇性的叛亂事件後，普京與瓦格納集團的首領普里戈津26日均對此事發表了最新說法。他們說了什麼？中美、北約、烏克蘭對此又有何反應？
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