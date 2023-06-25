瓦格纳军团叛乱带来的启示

（德国之声中文网）瓦格纳军团在俄罗斯境内发起的兵变引起了国际社会的广泛关注。德国电视一台的“每日新闻”（Tagesschau）栏目对此发表分析文章，总结瓦格纳军队在24小时内从反叛到撤退的事件中，可以得出的四个重要认知。

文章指出：首先，普京的私人军队模式已经失败。过去，普京借助瓦格纳等私人军队，成功扩大了俄罗斯在全球的影响力，同时能够否认其对国际冲突的参与。然而，瓦格纳军队的叛乱彰显出，这种依赖私人军队的模式早已失去控制，极大地威胁到了现有体系的稳定性。

瓦格纳集团“造反”头目：战争的意义是什么？

第二，此次叛乱暴露了俄罗斯军队和情报系统的弱点。在不到24小时内，瓦格纳部队的士兵据称已经逼近莫斯科200公里。在此过程中，他们遇到的实质性阻力微乎其微。虽然他们是否能以类似的速度继续前进尚不明确，但是，重要的军事基地如罗斯托夫等，叛乱者却能够毫不费力地掌控。俄罗斯军队把大部分士兵部署在乌克兰或边境地区，可能是造成这种情况的原因。反叛者的迅速进攻暴露出俄罗斯在情报收集和预警方面的严重不足。

普京不再是不可替代的？

德国电视一台“每日新闻”栏目在这篇文章中指出的第三点启示是：瓦格纳军队领袖普里戈津可能成为普京的替代者。为此，文章回顾历史，指出1992年，当部分苏联军队反对总统戈尔巴乔夫时，公众向起义者表达了反对。但是如今在罗斯托夫和沃罗涅什，人们并没有听到类似的情况。在推特上流传的视频甚至显示有人欢迎瓦格纳雇佣兵，并向他们表示支持。

文章指出，虽然这些视频初步未经证实，可能只是个别情况，但这可能预示着普里戈津和瓦格纳部队已经成为俄罗斯不满者的一个替代选择。可能的一个因素是，普里戈津总是亲自上前线，这与那些很少参与战争的军队领导形成了鲜明的对比。

瓦格纳军团士兵在撤离俄罗斯南部战区时和民众握手

作者称：成功的、残酷的战士和极端的民族主义者，这种组合显然在俄罗斯引起了越来越多人的共鸣，因为它在很大程度上符合普京多年来传播的信息。虽然俄罗斯对反对派进行迫害，但民族主义是被接受的，这为像普里戈津这样的人打开了一扇门，只要他们遵守既定的规则。瓦格纳部队的叛乱揭示了这个模式内在的风险和其局限性。

就第四个启示，文章作者认为：“普京的无懈可击形象已经破裂。他在此次冲突中展现出的犹豫和不果断，与他一贯塑造的坚决领导者形象形成鲜明对比。”同时，对普京的这次反叛确实使得他统治结束的可能性也显而易见地摆在了每个公民面前。德国柯尔柏基金会(Körber-Stiftung) 的俄罗斯问题专家肖伯尔（Leslie Schübel）向德国电视一台“每日新闻”表示：如今，可能会有除普京之外的其他人担任总统的想法已经在人们的脑海中形成，这一话题现在肯定会是俄罗斯茶余饭后的讨论内容。

（德国电视一台ARD）

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