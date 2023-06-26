瓦格纳兵变给习近平敲响了警钟？

（德国之声中文网）《华尔街日报》发表分析文章称，俄罗斯一场短暂兵变的结束让北京方面松了一口气。这场危机标志着普京统治俄罗斯23年来遭遇的最严重挑战，对中国领导人习近平来说也是一个“不确定时刻”。

作者指出，习近平将中俄关系塑造成对抗美国在全球影响力的堡垒，并把他与普京的个人关系置于这个堡垒的中心。而现在，俄罗斯陷入了混乱，普京的权威似乎被削弱了。“这正是中国政府对于俄乌战争最担心的风险。”

卡内基俄罗斯欧亚中心(Carnegie Russia Eurasia Center)的研究员乌马洛夫（Temur Umarov）表示：“这正是普京开始攻打乌克兰时，中国所担心的那种悲观情况，即普京这一决定最终会破坏俄罗斯政权的稳定。”

文章引述中国人民大学国际关系教授王义桅说，在中国老百姓中，很多人担心普京的政治地位不稳，俄罗斯的政治动荡可能会影响到中国。

瓦格纳集团“造反”头目：战争的意义是什么？

民族主义——搬起石头砸自己的脚？

加州克莱蒙特·麦肯纳学院（Claremont Mckenna College）政治学教授、中国问题专家裴敏欣则具体分析认为，与普京相比，习近平的权力掌控更加稳固，而中共的统治体制与俄罗斯执政党更是不可同日而语。但瓦格纳兵变还是凸显了几个不可忽视的风险，会让习近平提高警惕：

“首先和最重要的是，要确保中国军队、特别是高层指挥官的政治忠诚。”裴敏欣为彭博社撰写的专栏文章写道，习近平与他的两位前任相比，在巩固个人对军队控制方面已经走的远得多，“尽管一些防范性措施会降低军队的战斗力，但习近平可能认为这种代价是值得的，能防止在危机中出现不忠诚。”

其次，北京将尽早防止军队不同部门之间的竞争。文章称，由于中国共产党对新闻界和军队的控制比普京更深入，高层之间公开政治斗争的风险要低得多。尽管如此，这也是习近平在冲突中不愿面对的另一个危险。

另外，这一事件会提醒习近平，“民族主义是一柄双刃剑”，因为极端民族主义者可以用更激进的好战言论对掌权的政治强人超车，“就像普里戈津对普京所做的那样”。作者认为，习近平已经开始通过约束他的下属来降低这种风险：新任外交部长秦刚总体上避免了 "战狼"式的言论，尽管他忠实地执行了习近平毫不妥协的外交政策。

专访：俄乌战争不会改变中国攻台考量

攻台或导致“极端情况”

复旦大学俄罗斯中亚研究中心主任冯玉军对《南华早报》表示，一个孤立事件不会对中俄关系乃至中国自身产生直接影响，但整体的国际形势，包括俄乌战争的走向、俄罗斯未来发展的不确定性、地缘政治的挑战等，都将对中国产生深远的历史影响。

也有中国学者认为，北京将从这一事件中汲取政治和军事上的教训，尤其是在对台湾关系问题上。《南华早报》引述一位不愿具名的大陆研究者指出，如果在重大军事行动——比如统一台湾的行动的前线遭遇失败，可能会助长非官方的军事组织的崛起，“中国领导人必须为这种风险做好准备”。

不过他补充说，鉴于中国大陆不存在雇佣军，而且中共对军队有着统一领导，中国领导人要考虑的一个 "极端情况"是，大规模军事行动的前线失败是否会导致军事力量的分裂。

《纽约时报》前驻华记者黄安伟（Edward Wong）也在推特发文称， “在整个俄乌战争中，如果有一件事能促使习近平重新考虑攻台，那就是瓦格纳集团反水了。”黄安伟表示，现在不是在中国有没有雇佣兵问题，“我想习近平正在观察一场旷日持久的战争如何给一个国家带来意想不到的后果。”“我们知道他对于解放军内的忠诚问题是敏感的，他的反贪腐伸延至解放军。”





黄安伟还指出，在习近平这个位置的人，时常都会思考民众——无论是社会草根还是菁英阶层，在如何看待自己权力的潜在弱点及合法性。这与这一体制的属性有关，“我推测，白纸运动使得这个问题更加突出。”

（综合报道）

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