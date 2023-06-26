瓦格納叛亂曝普京弱點 有利烏軍反攻？

（德國之聲中文網）俄羅斯瓦格納集團叛亂事件落幕後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與多位國家領導人於週日（6月25日）就此通話。路透社報導，澤倫斯基與美國總統拜登（Joe Biden）通話討論了俄羅斯當前的最新發展，以及叛亂如何影響烏克蘭反攻進程和區域安全問題。兩國防長也就烏克蘭如何加強部隊、叛亂對俄軍造成的影響交換意見。

澤倫斯基向拜登表示，僱傭軍團的叛亂「暴露普京政權的弱點」。

稍早，澤連斯基也與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）及加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）通話，分別談論了歐洲最大核電廠扎波羅熱遭佔領的危險局勢，以及即將在立陶宛舉行的北約峰會。

叛亂揭普京權力弱化

週末，俄羅斯僱傭的私人軍團瓦格納宣布「造反」，其首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）稱佔領俄羅斯南部城市，並將進軍莫斯科，隨後在白俄羅斯總統的協助斡旋下撤軍。

法新社報導，事發之初，普京出面發表電視演說、指責普里戈津叛國，並誓言要懲罰肇事者、批評他們將俄羅斯推向內戰。然而，僅僅數小時後，他就接受了談判協議，對普里戈津及其手下實行大赦，並同意將普里戈津本人流放到白俄羅斯。

美國軍事學院國際關系副教授珀森（Robert Person）告訴DW，普京「允許一個昨天剛被他宣布犯有叛國罪的人，在白俄羅斯等同於退休並脫身」，表明他對內部精英的控制力「異常減弱」。

國際戰略研究所（IISS）戰略、技術及軍控主任阿爾伯克（William Alberque）則告訴法新社：「這一事件削弱了普京的可信度。莫斯科的每個人都在想：『如果這只是一場5分鐘的叛亂，為什麼總統要談論內戰？』」

阿爾伯克補充：「另一方面，如果普里戈津不死，所有在俄羅斯有意破壞安全秩序的人，都會覺得他們可以逍遙法外。」

俄羅斯前總理卡西亞諾夫（Mikhail Kasyanov）告訴DW：「這項（特赦）協議被視作一種妥協，但事實上，這是普京的敗仗（defeat）⋯⋯其政界高層將不再視他（普京）為能夠維護他們利益的人，因此其權力、政權將受到質疑。」

珀森向DW分析，多年來，普京一直在建立「一個控制體系」——即脅迫或收買高層精英以獲取支持，藉此鞏固政權，然而普里戈津「不知分寸」的舉動，「顯示出該體系有多麼薄弱」。

「普京無法遏制普里戈津與正規國防部和軍隊之間的權力鬥爭，」珀森說：「我認為他正在失去對該體系（指內部精英）的掌握⋯⋯他過去20年所採用的方法顯然開始失效。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在事件後曾公開表示，這場叛亂顯示普京的權威已出現「裂痕」。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則稱，叛亂「凸顯俄羅斯的內部分歧，以及其軍隊和輔助部隊的脆弱性」。

有助烏克蘭反攻？

法新社報導，分析人士認為，瓦格納叛亂不僅有損普京的形象，亦提高了烏克蘭軍隊的士氣。

在俄羅斯爆發叛亂當日（24日），烏克蘭曾表示這場騷亂將為其軍隊的反攻提供「機會之窗」。但莫斯科堅稱，叛亂不會影響其在烏克蘭的行動。

週末，在叛亂爆發之際俄軍仍持續進攻基輔；基輔市長稱造成5人死亡。

不過，地中海戰略研究基金會（FMES）學術主任拉祖（Pierre Razoux）告訴法新社，此次叛亂勢必會打擊駐烏克蘭的俄軍士氣，烏軍或許能「乘著此一勢頭突破前線」。

但拉祖同時警告，烏克蘭仍須提高警戒、確保白俄羅斯邊境的安全，因為瓦格納軍團也有可能從白俄羅斯湧入，「這也許就是普里戈津與普京談判的內容」。

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（綜合報導）

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