瓦格納叛亂後首次發言 普京怎麼說？

（德國之聲中文網）俄羅斯總統普京（Valdimir Putin）週一（6月26日）表示，他是為了避免流血事件，才放走叛亂的瓦格納集團；而領導瓦格納僱傭兵集團的首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）則稱，他從未打算推翻政府。

普京在電視上的這番發言是他自俄羅斯24日發生叛亂以來，首次公開發表評論。事發當時，他曾表示這場叛亂威脅到俄羅斯的存亡，幕後黑手將受到懲罰。

26日，普京表示一開始莫斯科便依其指示採取了避免嚴重流血事件的相關措施：「這需要時間等因素，讓那些犯錯的人有機會醒悟過來，意識到社會嚴正拒絕他們的行為，且他們冒的這場險，將對俄羅斯造成既悲劇又具破壞性的後果。」

普京說，他將兌現週末的承諾，依從瓦格納部隊的意願，允許他們遷往白俄羅斯、與俄羅斯國防部簽約或返回家人身邊。

普京26日的發言雖未直接提及普里戈津，僅稱「這場叛變的組織者」帶頭讓瓦格納部隊「向自己人開槍」。但他表示瓦格納的絕大多數成員都是愛國者，並感謝瓦格納將士為避免「兄弟相殘的流血事件」而退陣。

普里戈津則在Telegram上發布了一段11分鐘的音訊，說他的手下在前往莫斯科的途中，被迫擊落襲擊他們的直升機。這段音訊的內容幾未提及他發起的這場叛亂，也沒有透露他此刻的下落。

路透社引述俄羅斯3大新聞機構26日的報導，稱針對普里戈津的刑事案件尚未結案；早前公開的協議指，普里戈津將得到豁免。

此外，俄媒「國際文傳電訊社」（IFX）引述克里姆林宮發言人說法，普京當晚會見了一眾俄羅斯安全部門負責人，包括被普里戈津要求解僱的國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）。

瓦格纳叛乱后 俄防长首露面

瓦格納首領身在何方？

普里戈津最後一次出現在公眾視野內，是他24日晚間在座車後座與旁觀民眾擊掌，他當時正要撤出瓦格納所佔領的城市。他表示，他的將士們為避免流血，已經停止了叛亂。

普里戈津在他最新發布的音訊中說：「我們此行是為了示威抗議，而非推翻一國政府。」他並未提及自己的下落，也未針對讓他終止叛變的協議內容多做解釋，僅稱居中斡旋的白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），已提出讓瓦格納集團能依某種法律框架繼續運作。

白宮稱，目前無法確認普里戈津是否身在白俄羅斯。

各方反應

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）26日告訴DW，瓦格納叛亂顯示了「依賴僱傭軍的危險」及「俄羅斯政權的脆弱和弱點」。

但他也強調，此次叛亂是「俄羅斯內部問題，與北約無關」，且北約著眼的重點在於烏克蘭。

路透社亦報導，美國總統拜登（Joe Biden）稱這是「俄羅斯體系內鬥爭的一部分」，並表示在一場他與主要盟友的電話會議中，與會者一致認為，必須避免讓普京將此事歸咎於西方和北約。

拜登說：「我們已明確表示沒有參與其中，我們與這件事沒有任何關係。」

白宮國家安全發言人柯比（John Korby）則稱，美國的政策無意讓俄羅斯政府改朝換代。

白宮印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）26日在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的論壇上表示，此次叛亂雖短，卻令中國政府不安。他並未對此說法多做解釋。

除北約和美國外，各國政府——不論與俄羅斯關係親疏——都仍在摸索此事的幕後真相，以及後續可能發展。

中國外交部發言人毛寧26日在記者會上重申中國立場，稱此事是「俄羅斯的內政」，且「中方支持也相信俄羅斯能夠維護國家穩定，實現發展繁榮」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）則表示，烏軍26日在前線所有地區都取得了進展。「今天是開心的一天，」視察前線陣地後，他在火車上錄製夜間演說時說：「我希望我們的將士們能有更多這樣的日子。」

基輔希望瓦格納叛亂所造成的混亂局勢，能削弱俄國的防禦能力，因為烏克蘭近期開始向俄羅斯反攻。烏方26日表示，其軍隊已奪回南方一座名為里夫諾波爾（Rivnopil）的小村莊，這是烏方發起反攻以來奪回的第9個村莊。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津：这不是政变 6月23日，普里戈津突然在社交媒体上发布消息称：俄罗斯国防部对瓦格纳佣兵团的后方营地发动了导弹袭击，瓦格纳兵团准备对此做出回应。不过，普里戈津只把矛头对准了国防部长绍伊古以及俄军总参谋长格拉西莫夫，暂时并没有针对普京本人。他说，"这不是军事政变，而是正义的进军。"

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 接管顿河上的罗斯托夫 6月24日，在俄罗斯南部城市顿河上的罗斯托夫，瓦格纳雇佣军宣布接管该地区的主要军事总部。普里戈津在那里发表视频称，他的人马正直奔莫斯科开始了“正义进军”，他还说“俄罗斯马上就会有一位新总统”。接着，俄罗斯检察院就“武装暴动”立案调查，该国安全局开始侦察普里戈津的下落。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 车臣武装也要介入 似乎箭在弦上。车臣地区领导人小卡德罗夫(Ramzan Kadyrov)6月24日表示，他的武装力量已经向"局势紧张的地区"开进，准备协助克里姆林宫平定瓦格纳佣兵团的反叛。他在社交媒体上写道："我们将尽全力维护俄罗斯的统一、捍卫国格。"

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普京：从背后捅来的匕首 面对“叛军北上”，俄罗斯总统普京发表电视讲话，"1917年，俄罗斯曾遭受了这样的打击，当时正值第一次世界大战。但胜利却被夺走了。各种政治冒险家和外国势力令俄罗斯人自相残杀，他们为了谋取私利撕裂了国家。我们不会让这种事再次发生。" 他称武装反抗是“背叛国家”，是从背后“捅过来的匕首”，“每个参与叛国的人都将受到惩罚”。但普京还说，瓦格纳士兵堪称“英雄”，是他们解放了乌克兰南部顿巴斯地区。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 莫斯科市进入“非常时期” 6月24日，当普里戈津的部队据称离首都还有200公里时，莫斯科实行了反恐行动模式的戒严。当局要求居民限制出行。莫斯科市政部门还下令，为了安全起见，取消周一的工作日，全市继续维持戒严状态。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 军车队突然掉头：不想“让俄罗斯流血” 然而，就在6月24日晚些时候，白俄总统卢卡申科突然发布声明称在俄罗斯总统普京的同意下，与普里戈津达成一项协议，瓦格纳雇佣军就此停止在俄罗斯各地的所有活动。普里戈津很快证实了这一协议，他说：“我们正在命令部队掉头，返回野战营地。”他还说理解这一时刻的重要性，并且不想“让俄罗斯流血”。至于对普里戈津的刑事追究是否取消，目前说法不一。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津其人 普里戈津于1961年出生于当时的列宁格勒，即现在的圣彼得堡。曾因抢劫罪和欺诈罪在苏联监狱服刑9年。出狱后，他在家乡做热狗食品车开始，成立餐饮公司康科德（Concord），为国宴提供餐饮。这类合作给他带来“普京厨师”的称号。2014年，普里戈津创立私人雇佣军“瓦格纳集团”。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 瓦格纳军团 瓦格纳雇佣军于 2014 年首次介入乌克兰战事，帮助俄罗斯非法吞并克里米亚半岛。2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰后，瓦格纳军团在乌克兰东部激战中的战斗力成为克里姆林宫的重要军事资产。兵源来自俄罗斯退役官兵、警察以及希望提前获释的囚犯，外国人除北约国家和乌克兰外，也可加入。其指挥官乌里金崇拜德国音乐家瓦格纳，这支军团因此而得名。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津不接受国防部领导 瓦格纳军团一直活跃在战争前线，如在巴赫穆特包围战中发挥过极其重要的作用。但是近几个月，普里戈津与俄军高层爆发了激烈争吵，认为国防部在巴赫穆特战役期间没有提供足够弹药补给，公开指责国防部长绍伊古（右）与总参谋长格拉西莫夫应该为瓦格纳佣兵团士兵的大量伤亡负责。6月以来，俄国防部要求雇佣军月底前签署协议服从指挥，这在普里戈津看来无异于缴械，矛盾进一步激化。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津在哪里？ 6月26日被普里戈津点名指责“无能”的俄罗斯国防部长邵伊古在电视露面，解说称其视察前线部队，不过时间和地点都没有没有交待。而人们更关心的却是普里戈津的下落，按照同白俄罗斯达成的协议，他应该前往那里。到了吗？他的新闻官告知，“普里戈津向大家问好。一旦能收发信息，他将回答大家的问题。”

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 多少人会跟他走？ 理论上他可以带走他的雇佣军士兵前往白俄罗斯。不确定有多少人会跟他走。 不过瓦格纳军团的生意遍及世界各地，利比亚、叙利亚、非洲多个国家以及拉美的委内瑞拉都是这支雇佣军捞金的地方。上战场的士兵据称每月可以拿到5000美元军饷。普里戈津自称军队仍有2.5万人，美国情报单位估计这个数字应该翻倍。



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