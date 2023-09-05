 瓦努阿图新总理：将重新审视与澳大利亚安全协议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.09.2023

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瓦努阿图新总理：将重新审视与澳大利亚安全协议

再次当选总理的基尔曼（SatoKilman）表示，瓦努阿图与澳大利亚之间的安全协议目前不太可能获得该国议会的批准。

瓦努阿图新任总理基尔曼（资料 2015）

瓦努阿图新任总理基尔曼（资料 2015）

（德国之声中文网）瓦努阿图新任总理基尔曼（Sato Kilman）周二（9月5日）表示，他希望重新考虑该国去年年底与澳大利亚签署的一项安全协议，称他不确定该协议是否符合瓦努阿图的最佳利益。

该协议包括与澳大利亚在国防、边境安全、警务和航空安全方面开展更紧密的合作，是瓦努阿图前领导人卡尔萨考（Ishmael Kalsakau）下台的一个重要原因。卡尔萨考在去年11月赢得大选后曾试图扩大瓦努阿图的国际关系。

卡尔萨考在不信任投票失利后，基尔曼周一（9月4日）在无记名投票中上台。他表示，按目前的情况，议会不太可能批准该协议。

基尔曼在瓦努阿图首都维拉港接受澳大利亚国家广播公司ABC采访时说："我认为，对我们来说，目前我还不能确定这是否符合瓦努阿图的最佳利益，这只是因为我们还没有被征求过意见。"

根据发布在社交媒体平台X（前Twitter）上的采访记录，他说："我的观点是，与澳大利亚和瓦努阿图政府双方一起重新审视该协议，看看是否存在任何症结，然后加以解决。"

他补充说，如果"需要做出一些改变，那么我们就会与澳大利亚商谈，看看我们能一起做些什么来让它变得可行"。

瓦努阿图是受气候变化影响最严重的国家之一

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夹在中美之间的瓦努阿图

在这位瓦努阿图新任总理发表上述谈话之际，中国正与澳大利亚的重要盟友美国争夺在太平洋地区的影响力和权力

在此之前，基尔曼曾四次担任总理。他在以前的任期中曾承诺与中国加强合作。

他的言论很可能会引起堪培拉和华盛顿的不安，尤其是在北京去年与邻国所罗门群岛签署了秘密的安全条约之后。

中国目前是瓦努阿图最大的债权国。太平洋地区的许多国家都在紧急寻求外部投资，尤其是考虑到气候变化对经济的负面影响越来越大，一些岛国因海平面上升而面临部分或全部被淹没的危险

（路透社、法新社）

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