瓦利耶娃痛失奖牌 IOC主席批教练冷漠

（德国之声中文网）国际奥委会主席巴赫对瓦利耶娃随行人员对待这位15岁选手的态度提出了批评。

"当我事后看到与她最接近的随行人员如何迎接她，带着一种在我看来是巨大的冷漠，看到这一幕令我寒心。"巴赫说，"没有人安慰她，没有人试着帮助她，你可以感觉到这种冰冷的气氛、这种距离。"

原本被视为本次冬奥夺金热门人选的卡米拉·瓦利耶娃，在比赛期间被爆出去年的一次兴奋剂检测未过关，因而成为舆论焦点人物。虽然国际体育仲裁庭上周决定她可以继续参赛，但这一事件显然给这位少女带来巨大的心理压力。

在周四的女子单人滑决赛中，瓦利耶娃跳跃动作频频摔倒，比赛过程中就已多次泪目。最后她仅获得第四名。现场录像中可以看到，当她走下冰场后，她的教练图贝莉泽（Eteri Tutberidze）质问她："你为什么放弃了，为什么不再拼搏？"

在广播宣布决赛成绩后，瓦利耶娃坐在自己两名教练中间失声痛哭。这时，图贝莉泽才把手臂放到了瓦利耶娃的肩膀上。

队友：再也不想上冰场！

国际奥委会主席巴赫在记者会上说，"在看比赛电视转播时，我感到非常不安。这种压力超出了我的想象，特别是对一个15岁女孩来说。……从她的肢体语言中可以看到，这是一种巨大的精神压力。也许她更愿意离开冰场，把这件事丢到脑后。"

巴赫说，他看到的场景"让我对卡米拉的随行人员难以报以信任"。他还表示，国际奥委会将重新审度现有的涉及未成年人参赛的规定。目前参加奥运会滑冰项目的最低年龄是15岁，此前就有人提议将这一最低年龄提高至17或18岁。

瓦利耶娃上周获准继续参赛的一条重要原因是，她还未年满16岁，按照国际反兴奋剂法规属于收到特殊保护的人群。

观看视频 02:16 俄罗斯花滑明星瓦利耶娃获准继续参赛

她的队友安娜·谢尔巴科娃和亚历山德拉·特鲁索娃分别赢得了女子单人滑的金牌和银牌。特鲁索娃在瓦利耶娃完成动作之后曾大喊："我恨死这项运动了！"、"再也不想上冰场！"

世界反兴奋剂机构（WADA）将就兴奋剂检测阳性结果对图贝莉泽和瓦利耶娃周围的其他人展开调查。巴赫呼吁，调查应揭示"全部真相"。他表示期待造成瓦利耶娃药检出现阳性结果的人士"以最严厉的方式承担全部责任"。

（美联社、路透社）

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