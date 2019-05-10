瓜达尔酒店遭袭多人丧生 目标针对中国人

（德国之声中文网）当地时间5月11日下午4点50分左右，三名持枪者闯入巴基斯坦俾路支省瓜达尔市的五星级酒店"珍珠大陆酒店"（Pearl Continental Hotel），并打死一名试图阻止其进入的保安。巴基斯坦官员警方接到报告后派出警察部队、反恐怖部队和军队封锁酒店，并与攻击者展开数小时枪战。巴基斯坦官员表示，枪手打光了所有子弹，最后被逼到通往顶楼的过道里，并被击毙。尚不清楚的是，除一名保安外，遇难的其他死者是平民、饭店保安还是安全力量成员。

"珍珠大陆酒店"一名发言人向BBC表示，由于正值穆斯林斋月，酒店里没有客人，工作人员也很少。但先前有报道称，酒店客人已及时被疏散到安全地点。据中国媒体报道，当时有53名中方人员在距酒店几百米之外的瓜达尔港区和自由区。袭击事件发生后，他们均被集中到安全区域，并受到了巴军方的保护。

"珍珠大陆酒店"坐落于一处山坡上，俯视濒临阿拉伯海边的瓜达尔港，是商务和休闲旅客常常光顾的五星级酒店，也是中国投资数十亿美元开发瓜达尔港的重要项目之一。开发中的瓜达尔港具有重要的战略地位，安全戒备森严。中国在这里的投资既是中巴经济走廊项目的一部分，也是"一带一路"项目的一部分。

分离主义组织"俾路支解放军"宣称对这次攻击负责，并称目标针对中国人和其他外国投资者。该组织反对中国对瓜达尔港的投资，称这对当地居民没有帮助。

瓜达尔港

袭击发生后，俾路支省首席部长贾姆·卡迈勒·汗发表声明，称其为"恐怖袭击"，并呼吁各方强力应对。巴基斯坦总理伊姆兰‧汗（Imran Khan）称这起袭击是"试图破坏我们新的经济项目和富裕"，"绝不能让他们的计划得逞。"中国驻巴基斯坦使馆也对袭击事件表示强烈谴责。

去年8月，"俾路支解放军"策划发动了一起针对中国大巴车的自杀式袭击。去年11月23日，该组织多名武装分子又袭击了中国驻巴基斯坦卡拉奇领事馆。

俾路支省与阿富汗和伊朗交界，是巴基斯坦最贫穷、开发程度最低的一省，经济主要依赖蕴藏的自然资源，尤其是天然气。该省被视为巴基斯坦的骚乱省份，有许多武装团体，比如巴基斯坦塔利班以及在当地频繁袭击什叶派穆斯林的逊尼派极端组织。"俾路支解放军"等分离主义组织一再袭击安全力量和中国的基础设施项目。