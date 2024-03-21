 瓜达尔港务局遭袭十人死亡 中国一带一路项目安全堪忧 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.03.2024

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政治

瓜达尔港务局遭袭十人死亡 中国一带一路项目安全堪忧

巴基斯坦瓜达尔港务局大楼遭袭。一名安全官员向德国之声表示，袭击者企图闯入大楼，但被阻挡。分离组织"俾路支解放军"已宣称对此袭击负责。中国在该地区的基建项目过去多次遭到袭击。

Pakistan | Angriff in pakistanischer Stadt Gwadar

2024年3月20日瓜达尔一栋办公楼遭袭

（德国之声中文网）巴基斯坦西南部俾路支省一座政府办公楼遭袭，至少10人死亡。巴军方周三晚宣布了这一消息。据称，袭击者想要冲进位于港口城市瓜达尔的一座政府办公楼。在随后的交火中，有八名袭击者和两名士兵死亡。袭击发生地点位于中国出资的港口附近。

驻瓜达尔的一名高级安全官员马利克（Asad Malik）向德国之声表示，袭击者企图进入瓜达尔港务局大楼有高度敏感性的区域，但被阻挡在外。

他说："这一袭击出人意料，但被及时阻止。袭击者配有现代化的武器，在试图冲进大楼时还投掷了手榴弹。双方的交火持续了很长时间。安全力量已完成清理行动，共有八名袭击者被打死，其身份识别正在进行中。"

这位安全官员表示，鉴于瓜达尔当前处境，安保出于高度戒备状态，因此得以及时挫败此次袭击。

他补充说："瓜达尔的战略重要性很高。武装力量正尽全力破坏瓜达尔港。过去曾有企图袭击外国人的事件。已有全面的机制确保任何企图渗透瓜达尔港务局大楼的行动都无法得逞。"

Pakistan | Hafen in Gwadar

中国出资的瓜达尔港（2023年12月13日）

俾路支解放军（BLA）宣称负责

分离组织俾路支解放军（BLA）宣称对此次袭击负责。在该省活跃的这一分离组织要求资源丰富的俾路支省获得更大自治权。巴内政部称，瓜达尔市已加强安保措施，包括更大的军队力量。

俾路支省的面积与德国相当，与伊朗和阿富汗接壤。这是巴基斯坦最不安全的地区之一。该地区发生的许多暴力事件也被视为对中国基建项目的反应。北京计划修建一个公路铁路网络，将新疆与巴基斯坦西南部的阿拉伯海连接起来。这一项目被视为中国通往中东、欧洲、非洲等最短的陆地和海洋路线。

去年8月，分离组织"俾路支解放军"宣称对袭击一个运载中国工程师前往瓜达尔港的车队负责。

俾路支解放军长期批评，在该地区的俾路支人未能获得公平的财富分配。该武装组织经常袭击负责保护外国投资项目的巴基斯坦安全力量。

中国"一带一路"在巴基斯坦的项目一直存在安全困扰。2022年，一名俾路支解放军自杀式袭击者在卡拉奇导致四人死亡，其中包括三名中国的语言老师。此前一年，一辆运载工程师前往巴基斯坦西北部一处水坝建设项目的巴士遭到炸弹袭击，造成13人死亡，其中包括9名中国工人。

（另据德新社、法新社）

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