 瓜伊多vs马杜罗：双方各有谁力挺？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.01.2019

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时政风云

瓜伊多vs马杜罗：双方各有谁力挺？

1月23日，委内瑞拉国民议会主席瓜伊多宣布自己为“临时总统"，该国由此进入了“一国两主”时代。那么，哪一位总统才是正统，他们各自都有哪些支持者呢？

Kombibild Venezuela Maduro und Guaido (Reuters/Handout/M. Palace/C. G. Rawlins)

狭路相逢，看最终鹿死谁手？

（德国之声中文网）周一，美国宣布将对委内瑞拉石油出口实施制裁。此举显示美国进一步加大了对反对派领袖瓜伊多的支持力度。

同委内瑞拉反对派和国际社会一样，瓜伊多也表示，2018年五月的选举中，马杜罗是以令人不齿的手段得以连任的。因此他不承认这一选举结果，并于1月23日宣布自己为委内瑞拉临时总统。他承诺，将在委内瑞来举行自由公正的选举，并得到美国等国家的支持。

马杜罗践踏民主的行为遭到国际社会普遍谴责的同时，也得到国内外利益相关者的支持，其中包括俄罗斯和中国。

十多年前就曾参与过反社会主义领导人查韦斯抗议活动的瓜伊多表示，他将通过自由公正的选举建立新政府，并对反马杜罗的军官实施大赦。

那么，上述两位委内瑞拉领导人各自都有哪些支持者呢？

马杜罗

Venezuela, Caracas: Nicolas Maduro hält eine Ansprache (Reuters/Miraflores Palace)

迄今为止，委内瑞拉军方最高层毫无背叛马杜罗的迹象。国防部长帕德里诺·洛佩斯(Vladimir Padrino)一月23日发表推文，表示委内瑞拉军队效忠马杜罗，并反对任何人自封总统。

俄罗斯和中国是委内瑞拉石油工业的主要投资者，也是债台高筑的委内瑞拉政府的重要债权人。上述两国均对马杜罗表示支持，并谴责美国的干预行为。此前，中俄两国阻止了联合国安理会通过一项支持瓜伊多的决议。

委内瑞拉最高法庭由马杜罗亲信所掌控。法庭表示坚决支持马杜罗，上周还宣布由瓜伊达领导的议会所做出的决议都是无效的。

掌控着委内瑞拉绝大部分石油收入的国有原油公司PDVSA表示继续效忠马杜罗总统。一月23日，委内瑞拉石油部长及该公司总裁，军人出身的曼努埃尔·奎韦多（Manuel Quevedo）在一份声明中称："除了马杜罗，我们没有其他总统。"

古巴和玻利维亚等中南美洲左翼政府仍表示支持马杜罗。去年上台的墨西哥左派总统洛佩斯·奥夫拉多尔（Andres Manuel Lopez Obrador）一改前政府的反马杜罗路线，宣称墨西哥将遵循不干涉委内瑞拉内政的原则。

瓜伊多

Venezuela, Caracas: Juan Guaido hält eine Rede (picture-alliance/AP/R. Abd)

一月23日，瓜伊达宣布出任委内瑞拉总统后不久，美国即宣布承认瓜伊多的合法地位，并表示美国将采取"经济和外交手段"恢复委内瑞拉的民主秩序。

拉丁美洲众多右翼政府，包括巴西、哥伦比亚以及阿根廷，都已宣布承认瓜伊多为委内瑞拉总统。英国、德国以及法国则在一月26日宣布，如果马杜罗不能在八天之内举行新的大选，他们将承认瓜伊多的总统地位。

澳大利亚、加拿大、以色列宣布承认瓜伊多为委内瑞拉总统。

委内瑞拉驻美国武官希尔瓦（Colonel Jose Luis Silva）宣布同马杜罗决裂，并称瓜伊达为委内瑞拉"唯一合法总统"。

有迹象显示，反对派支持者阵营已经不再局限于社会中上层，工人阶级队伍已经有人转向反马杜罗的阵营。一月23日，大规模反马杜罗游行中，就包括大量当年查韦斯和马杜罗的支持者。

一些低层军官已经流露出对马杜罗政权的不满。一月21日，委内瑞拉政府宣布挫败了一起军事政变。政府称此前有部分军人盗窃武器，绑架军官，并要求马杜罗下台。

  • People flood over a bridge as vewed from above (picture alliance/colprensa/J. P. Cohen)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    震撼的画面

    一段时间以来，每天都有3、4万人穿越315米长的西蒙玻利瓦尔大桥，逃离委内瑞拉。哥伦比亚北桑坦德省省长表示，自2015年9月，已有大约2000万委内瑞拉人跨越这条连接着委内瑞拉和哥伦比亚的大桥来到该省，登记了的就有1700万人。

  • Venezuela Inflation Warenwert Bolivar (Reuters/C. G. Rawlins)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    上千万买只鸡

    由于严重的通货膨胀，委内瑞拉经济面临崩溃。据国际基金组织预计，该国通胀率将达到惊人的1000000%。在首都加拉加斯，买2公斤重的一只鸡要花掉1460万玻利瓦尔（当地货币），相当于大约2欧元。8月20日，该国发行新币，货币面值削减5个零。

  • A woman counts out bills (picture-alliance/EFE/S. Mendoza)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    来邻国采购

    很多委内瑞拉人来到哥伦比亚，采购基本食品和药品，因为这里比在委内瑞拉便宜得多。

  • Women dish out food into plates in a refugee center (Reuters/L. Gonzales)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    落脚点哥伦比亚？

    根据官方数字，大约100万委内瑞拉人目前生活在哥伦比亚。面对这些来自邻国的难民，哥伦比亚开始时张开双臂欢迎。然而如今，专家认为社会情绪发生了变化。很多民众要求政府减少对于委内瑞拉难民的财政帮助，而更多将钱花在自己国民身上。

  • A street on the border between Colombia and Ecuador is filled with people (Reuters/D. Tapia)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    继续向南

    还有一些委内瑞拉人继续向南，前往厄瓜多尔，据厄瓜多尔当局估计，大约20%来到该国的委内瑞拉人在这里定居了下来，大部分人则继续向南，前往秘鲁、智利或者阿根廷。

  • A man checks a passport of a woman on the border (Getty Images/AFP/L. Robayo)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    连锁反应

    在大约5000委内瑞拉人想从哥伦比亚进入厄瓜多尔时，基多当局开始要求欲入境的成年人出示合法护照，收紧了入境管理。随后，秘鲁也宣布，将出台相同的法规。秘鲁内政部长表示，约80%的委内瑞拉难民都携带着有效护照。然而许多委内瑞拉非政府组织警告说，护照在该国已经成为奢侈品，需要大量现金或者人脉才能获得。

  • A woman pulls a suitcase through the streets of Brazil as a red light shines (Reuters/N. Doce)

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    空气中的紧张气氛

    自2016年以来，大约10万委内瑞拉人移民至巴西，大部分是来到巴西北部。该地区的气氛颇为紧张：该国政府表示，会将委内瑞拉难民重新分配到巴西其他地区；批评者指责巴西当局，未能给予边境地区支持。

  • Tires burn in the streets as Brazilians attack a makeshift camp in Venezuela (Getty Images/AFP/I. Dantes)

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    冲突和袭击

    上周末，巴西边境城镇帕卡赖马（Pacaraima ）发生袭击委内瑞拉难民营事件。当地居民放火烧难民营，将数百人赶出国境。媒体报道称，巴西警方没有采取任何措施阻止暴行。

    作者: Jan D. Walter, 王凡


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