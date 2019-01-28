瓜伊多vs马杜罗：双方各有谁力挺？

（德国之声中文网）周一，美国宣布将对委内瑞拉石油出口实施制裁。此举显示美国进一步加大了对反对派领袖瓜伊多的支持力度。

同委内瑞拉反对派和国际社会一样，瓜伊多也表示，2018年五月的选举中，马杜罗是以令人不齿的手段得以连任的。因此他不承认这一选举结果，并于1月23日宣布自己为委内瑞拉临时总统。他承诺，将在委内瑞来举行自由公正的选举，并得到美国等国家的支持。

马杜罗践踏民主的行为遭到国际社会普遍谴责的同时，也得到国内外利益相关者的支持，其中包括俄罗斯和中国。

十多年前就曾参与过反社会主义领导人查韦斯抗议活动的瓜伊多表示，他将通过自由公正的选举建立新政府，并对反马杜罗的军官实施大赦。

那么，上述两位委内瑞拉领导人各自都有哪些支持者呢？

马杜罗

迄今为止，委内瑞拉军方最高层毫无背叛马杜罗的迹象。国防部长帕德里诺·洛佩斯(Vladimir Padrino)一月23日发表推文，表示委内瑞拉军队效忠马杜罗，并反对任何人自封总统。

俄罗斯和中国是委内瑞拉石油工业的主要投资者，也是债台高筑的委内瑞拉政府的重要债权人。上述两国均对马杜罗表示支持，并谴责美国的干预行为。此前，中俄两国阻止了联合国安理会通过一项支持瓜伊多的决议。

委内瑞拉最高法庭由马杜罗亲信所掌控。法庭表示坚决支持马杜罗，上周还宣布由瓜伊达领导的议会所做出的决议都是无效的。

掌控着委内瑞拉绝大部分石油收入的国有原油公司PDVSA表示继续效忠马杜罗总统。一月23日，委内瑞拉石油部长及该公司总裁，军人出身的曼努埃尔·奎韦多（Manuel Quevedo）在一份声明中称："除了马杜罗，我们没有其他总统。"

古巴和玻利维亚等中南美洲左翼政府仍表示支持马杜罗。去年上台的墨西哥左派总统洛佩斯·奥夫拉多尔（Andres Manuel Lopez Obrador）一改前政府的反马杜罗路线，宣称墨西哥将遵循不干涉委内瑞拉内政的原则。

瓜伊多

一月23日，瓜伊达宣布出任委内瑞拉总统后不久，美国即宣布承认瓜伊多的合法地位，并表示美国将采取"经济和外交手段"恢复委内瑞拉的民主秩序。

拉丁美洲众多右翼政府，包括巴西、哥伦比亚以及阿根廷，都已宣布承认瓜伊多为委内瑞拉总统。英国、德国以及法国则在一月26日宣布，如果马杜罗不能在八天之内举行新的大选，他们将承认瓜伊多的总统地位。

澳大利亚、加拿大、以色列宣布承认瓜伊多为委内瑞拉总统。

委内瑞拉驻美国武官希尔瓦（Colonel Jose Luis Silva）宣布同马杜罗决裂，并称瓜伊达为委内瑞拉"唯一合法总统"。

有迹象显示，反对派支持者阵营已经不再局限于社会中上层，工人阶级队伍已经有人转向反马杜罗的阵营。一月23日，大规模反马杜罗游行中，就包括大量当年查韦斯和马杜罗的支持者。

一些低层军官已经流露出对马杜罗政权的不满。一月21日，委内瑞拉政府宣布挫败了一起军事政变。政府称此前有部分军人盗窃武器，绑架军官，并要求马杜罗下台。