瓜伊多: 马杜罗「大势已去」

(德国之声中文网) 委内瑞拉临时总统瓜伊多说, 他希望结束 「组建过渡政府, 使自由选举成为可能」。

他接着告诉德国之声的记者, 继续推动这个进程是他的使命。在被问及是否把自己视为委内瑞拉下一任总统时, 他回答: 「我们很快就会知道自由的大选有谁会参加。」

然而, 在自由选举之前, 还有很长的路要走。35岁的瓜伊多和现任总统马杜罗之间的权力斗争或许已经进入了关键阶段。许多人担心反对派的热情会逐渐褪去，没办法再驱使人们上街抗议，也有人担心国际社会看到委内瑞拉的进度迟缓，也可能会把注意力转向其他区域的问题。不过, 瓜伊多相信自己的阵营终会取得胜利。

「对于马杜罗来说, 时间已经不多了, 他的政府没有前途, 没有思想, 也没有民意的支持," 瓜伊多补充说, 马杜罗面对的是 "一个正在茁壮的运动, 我们不会退缩, 也不会拖延: 这个发展是不可避免的。」

所谓的「发展」也包括救援物资受阻的问题。先前，马杜罗拒绝人道救援物资进入委内瑞拉，但粮食援助却已在週一进入该国， 由瓜伊多发放给民众。

对此，瓜伊多表示: 「我们今天设法发放了一小部分人道主义援助, 包括四、五千份营养补充剂，提供给营养不良的凖妈妈, 以防止脊柱裂和其他疾病, 拯救未出世的生命,」 他说, 但没有详细说明他如何让用品进入委内瑞拉的。

瓜伊多坦承, 物资不够用，但是能够应付短时间使用。这个事件也是对马杜罗的一个小而重要的胜利, 因为马杜罗先前指责物资是外国的政治闹剧、以及美国军事干预的借口。

美国总统唐纳德·特朗普为委内瑞拉的权力斗争火上浇油。他威胁马杜罗, 如果他不和平地移交权力, 将造成严重后果。三个礼拜前，他说: "所有的选择都已经摊在檯面上。"美国干预拉美事务有着悠久的历史, 时常带来灾难性的后果。

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马杜罗曾宣称, 瓜伊多试图在委内瑞拉建立 「傀儡政权」。

「马杜罗能用的说辞已经所剩无几,」 瓜伊多说。「我已经明确表示, 委内瑞拉将在维护主权的前提下，为自己做决定。我们会决定若要结束马杜罗政权，需要动用到哪些势力。」 他补充说, 他从未声称可能有美国的军事干预, 他称之为 「一个非常爆炸性的议题」。

给军方的讯息

瓜伊多表示，他仍然希望在没有外国援助的情况下完成政权转移。 然而，他需要有委内瑞拉军方的支持，才有可能达到此目的。 瓜伊多说大概八成到九成的军人对马杜罗政权的感受，与大部分民众相似。 他指出许多军人面临无法靠薪水养家餬口、时常受到打压、家人希望离开委内瑞拉或是因没药可医而病死的情况。

瓜伊多寄望于委内瑞拉国会通过的特赦法，如果军人加入重建民主秩序的行列，不会受到惩罚。 然而，目前除少数例外，委内瑞拉军方仍然支持马杜罗政权。 尽管如此，瓜伊多表示军方必须让物资能进到委内瑞拉，并强调现在反马杜罗的运动已无法被停止。 他说 :「马杜罗政府可选择继续打压跟虐待委内瑞拉人民，并窃取委内瑞拉的财富。 但为了给人民一个更好的未来，我们会创造一个和平且民主的政权转移。 」