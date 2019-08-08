瓜伊多要凉？特朗普与马杜罗证实两国“秘密”联系

（德国之声中文网）美国总统特朗普和委内瑞拉统一社会党领导人马杜罗（Nicolas Maduro ）本周二证实，双方政府间正在秘密会谈。

马杜罗在国家电视台的讲话中说，"没有人知道我们和秘密的人在秘密地点进行了秘密会谈。"他说，"正如我在委内瑞拉寻求对话一样，我也在寻找途径，让特朗普倾听委内瑞拉真实的声音。"

之前数小时，特朗普在白宫告诉记者，"我们正在进行高层会谈"，"委内瑞拉不同层次的代表"都参与其中。

特朗普和马杜罗都没有提及反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido)。包括美国在内的50多个国家都承认瓜伊多为委内瑞拉临时总统。

马杜罗和反对派的一个代表团曾单独会面，寻找帮助委内瑞拉走出政治和经济危机的途径。石油蕴藏丰富的这个南美国家陷入经济衰退已长达5年，食品和药品短缺非常严重。

今年初，委内瑞拉反对派占多数的国民议会议长瓜伊多根据宪法规定宣布自己为临时总统。自此，华盛顿和加拉加斯方面的紧张关系加剧。今年1月，马杜罗宣布与美国断交。

华盛顿对马杜罗政府实施了一系列制裁措施，试图强迫其下台，举行新的选举。这在委内瑞拉统治集团内部造成分裂。

委内瑞拉：暂时忘却烦恼 合影留念 鉴于持续不断的政治和经济危机，已有大约300万委内瑞拉人背井离乡逃亡国外。业余时间里和亲朋好友一起做些快乐的事情，或许能暂时忘却烦恼和不安。图为一对小姐妹合影留念。

委内瑞拉：暂时忘却烦恼 随波逐流 对于首都加拉加斯的居民来说，周末去加勒比海滨出游是件极为惬意的事情。然而，由于物价飞涨，这类出游活动对大多数人来说，已经是无法企及的奢望了。海滨一日游大约需要15至20美金，而委内瑞拉人最低月收入却只有6美元。

委内瑞拉：暂时忘却烦恼 远离都市的喧嚣 以前，士兵马丁内兹经常会去距离加拉加斯40公里的海滨。而这一次同女友及其家人的海滨之行，则是他一年以来的第一次。现年26的马丁内兹说：“由于现在国内的局势，已经不可能经常来海边了。不过，来海边放松一下，有助于忘却国内目前的形势。”

委内瑞拉：暂时忘却烦恼 打球促进友谊 每逢周日，首都加拉加斯的一群男子都会如约打一场垒球，他们的家人则在一旁助威。一名球员说：“以前打完球，我们都会一起喝几杯啤酒。但是，现在我们可喝不起喽。”夜幕降临，球赛也必须收场，因为球场上的照明装置早已被偷走了，球场边的铁网也未能幸免于难。

委内瑞拉：暂时忘却烦恼 饥饿中的狂舞 街道上一群青年人正在苦练霹雳舞。曼里克说：“我们一开始跳舞，就会把国内当前的形势完全抛到脑后。”不过，他的一些小伙伴也承认，由于近来吃不饱饭，很难像过去那样长时间狂舞。

委内瑞拉：暂时忘却烦恼 终于毕业了！ 冈萨雷斯（Genesis Gonzalez）正在一处景点拍照留念，她刚刚拿到了大学的心理学学位。他的父亲说：“尽管现在是个困难时期，但是遇到好事，还是应当庆祝一下。”

委内瑞拉：暂时忘却烦恼 “打碎它！打碎它！” 生活中总不能没有乐趣，这想必也是人们的想法。委内瑞拉的儿童生日庆典上总少不了Pinata，这是一种里面装满糖果和礼物的纸糊玩具，孩子们用力打碎后才能得到意外惊喜。当然了，一起唱儿歌也是必不可少的节目。

委内瑞拉：暂时忘却烦恼 没有免费的乐趣 委内瑞拉的年轻人喜欢放风筝，这是一种用塑料袋、竹棍和尼龙绳扎就的风筝。但是，即便是这种简易风筝也是要掏腰包的，因为一根尼龙绳要价竟达一万玻利瓦尔，折合3美元。 作者: Uta Steinwehr



乐然/李鱼（法新社、美联社、路透社）

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