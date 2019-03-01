瓜伊多結束外訪 安然回国未遭逮捕

（德国之声中文网）瓜伊多对着在机场迎接他的群众说﹕ 「我们现在在委内瑞拉，我们将继续往前迈进。」

「我们知道风险在前，但我们从未因此停下脚步。这个政权，这个独裁必须理解。」

他呼吁委内瑞拉人民展现韧性与决心，继续抵抗马杜罗政权。他说﹕ 「我们比过去任何时候都强大。」

除了欢欣鼓舞迎接他的群众，包括德国、荷兰、法国的几位西方国家外交官，也在机场与他见面。此前，美国表示，若瓜伊多遭受到威胁，美国将即刻作出反应。

上月底，瓜伊多不顾出境禁令前往邻国哥伦比亚。此后，他还先后访问了巴西、巴拉圭及阿根廷。他也宣布将于本月22日应邀访问智利。

周日(3月3日)，在感谢完厄瓜多尔总统莫雷诺之后，瓜伊多从厄瓜多尔海滨的萨利纳斯（Salinas）海军基地离开。

在厄瓜多尔期间，瓜伊多会晤了该国总统莫雷诺。莫雷诺总统承诺对他提供支持，并表示厄瓜多尔将帮助委内瑞拉「重拾自由与民主」。继哥伦比亚和秘鲁之后，厄瓜多尔是收容最多委内瑞拉移民的国家。厄当局估计，其数量约为25万。

回国预告

这位反对派领袖的返国之路本应相当棘手。鉴于他此前不顾禁令离境，这次返国很有可能被逮捕。

但他在推特上说﹕「如果篡位者马杜罗与他的同党胆敢逮捕我，我们已经有完整的计划，清楚地指引我们的国际盟友与国会里的同胞遵循。」

瓜伊多由于今年1月23日自行宣布担任临时总统，而面临司法调查。作为反对派领袖，瓜伊多意欲迫使现任左翼民族主义总统马杜罗下台、组织新大选。

此前，在社交媒体上传播的一段影片中，瓜伊多称﹕「我们比过去任何时候都强大，现在不是示弱的时候。」他呼吁所有公務員，参加周一(3月4日)举行的示威活动。他本人将于当天返回委内瑞拉。影片中，他没有说明自己是否也将出现在示威队伍中，也未说明录该视频时自己身处何地，他只以这样的一句话作结：「我们明天见。」

示威于當地時間周一上午时分，在首都加拉加斯和其它城市如期登场。瓜伊多指出，由于委内瑞拉媒体受到新闻審查，有關示威及反政府人士集合地点的信息应通过社交媒体传播。

委内瑞拉首都加拉加斯聚集了瓜伊多的支持者

欧盟发出警告

欧盟警告委内瑞拉政府不得在瓜伊多返国时逮捕他。欧盟外交委员莫盖里尼在一份声明中指出，任何危及瓜伊多个人自由或人身安全的措施都会严重激化势态。声明强调，委内瑞拉全国大会成员的豁免权受宪法保护，必须充分得到尊重，议员们必须能够履行其职权，而不致使本人或其亲属受到恫吓。

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凝炼/叶宣（德新社、路透社）