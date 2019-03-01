瓜伊多結束外訪 安然回国未遭逮捕

周一，委内瑞拉反对派领导人瓜伊多抵抗法院施加的旅行禁令回到委内瑞拉，大批民众聚集起来迎接他。他在集会中呼于支持者，继续抵抗马杜罗政权。
（德国之声中文网）瓜伊多对着在机场迎接他的群众说﹕ 「我们现在在委内瑞拉，我们将继续往前迈进。」
「我们知道风险在前，但我们从未因此停下脚步。这个政权，这个独裁必须理解。」
他呼吁委内瑞拉人民展现韧性与决心，继续抵抗马杜罗政权。他说﹕ 「我们比过去任何时候都强大。」
除了欢欣鼓舞迎接他的群众，包括德国、荷兰、法国的几位西方国家外交官，也在机场与他见面。此前，美国表示，若瓜伊多遭受到威胁，美国将即刻作出反应。
上月底，瓜伊多不顾出境禁令前往邻国哥伦比亚。此后，他还先后访问了巴西、巴拉圭及阿根廷。他也宣布将于本月22日应邀访问智利。
周日(3月3日)，在感谢完厄瓜多尔总统莫雷诺之后，瓜伊多从厄瓜多尔海滨的萨利纳斯（Salinas）海军基地离开。
在厄瓜多尔期间，瓜伊多会晤了该国总统莫雷诺。莫雷诺总统承诺对他提供支持，并表示厄瓜多尔将帮助委内瑞拉「重拾自由与民主」。继哥伦比亚和秘鲁之后，厄瓜多尔是收容最多委内瑞拉移民的国家。厄当局估计，其数量约为25万。
回国预告
这位反对派领袖的返国之路本应相当棘手。鉴于他此前不顾禁令离境，这次返国很有可能被逮捕。
但他在推特上说﹕「如果篡位者马杜罗与他的同党胆敢逮捕我，我们已经有完整的计划，清楚地指引我们的国际盟友与国会里的同胞遵循。」
瓜伊多由于今年1月23日自行宣布担任临时总统，而面临司法调查。作为反对派领袖，瓜伊多意欲迫使现任左翼民族主义总统马杜罗下台、组织新大选。
此前，在社交媒体上传播的一段影片中，瓜伊多称﹕「我们比过去任何时候都强大，现在不是示弱的时候。」他呼吁所有公務員，参加周一(3月4日)举行的示威活动。他本人将于当天返回委内瑞拉。影片中，他没有说明自己是否也将出现在示威队伍中，也未说明录该视频时自己身处何地，他只以这样的一句话作结：「我们明天见。」
示威于當地時間周一上午时分，在首都加拉加斯和其它城市如期登场。瓜伊多指出，由于委内瑞拉媒体受到新闻審查，有關示威及反政府人士集合地点的信息应通过社交媒体传播。
欧盟发出警告
欧盟警告委内瑞拉政府不得在瓜伊多返国时逮捕他。欧盟外交委员莫盖里尼在一份声明中指出，任何危及瓜伊多个人自由或人身安全的措施都会严重激化势态。声明强调，委内瑞拉全国大会成员的豁免权受宪法保护，必须充分得到尊重，议员们必须能够履行其职权，而不致使本人或其亲属受到恫吓。
凝炼/叶宣（德新社、路透社）
美俄两国分别向联合国安理会提交了有关委内瑞来局势的决议草案，结果两个提案均未获通过。与此同时，委内瑞拉自我任命的过渡总统瓜伊多获得南美邻国巴西的支持。 (01.03.2019)