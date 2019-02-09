瓜伊多：我们会采取一切必要手段

（德国之声中文网）反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）正在挑战委内瑞拉总统马杜罗的权力地位。这个国家深陷危机，被恶性通货膨胀、基本生活供应短缺和暴力事件猖獗等问题困扰已久。

瓜伊多不久前宣布自己为临时总统，并且已经得到了包括德国、法国在内等多个国家的承认。但是马杜罗目前仍然得到军方的支持，始终拒绝做出退让。

日前瓜伊多接受了法新社的采访，谈到国际救援进入委内瑞拉、与军方的联系以及他是否会考虑走出备受争议的一步--允许外国军事干预。

问：您会动用作为国民议会主席和临时总统的特权，授权外国军队介入干预吗？

瓜伊多：我们会采取一切可能的手段，我再次重申，这显然是一个极其受争议的话题，但是只要是行使我们的主权，在我们的法定权限内，我们会做一切有必要的事情。

问：目前人道主义救援进入委内瑞拉的事情进展如何？

瓜伊多：只要我们做好了充分的后勤准备，就会尝试让第一批救援物资进来。我们知道，在委内瑞拉与哥伦比亚交接的提恩蒂塔斯大桥（Tienditas）那里，有军队封锁了通道。……究竟是否要接受救援，军队现在也处于两难境地。在眼下这个极为困难的时期，如果不接受救援的话，几乎是悲惨的。

问：什么时候会做出第一次尝试（让救援进入）？

瓜伊多：我想应该是下个星期吧。只要我们组织好志愿者队伍，并且安排好物资分发的流程。

问：您已经提出为军方成员提供特赦，但还是没有促成高层军官的大规模倒戈，您认为是什么原因？

瓜伊多：我们必须要深入分析这一情况。我们看到，前几天有一位师长已经公开表态了，我们还看到国民警卫队的一些警官表达了不满，他们备受折磨。……我们目前需要克服的问题之一就是，如何向他们（军方）解释清楚，在今后的重建过程中，他们也是能够扮演一定角色的。

问：您已经和俄罗斯以及中国的官员接触了吗？

瓜伊多：我相信莫斯科和北京方面都非常了解委内瑞拉的情况：马杜罗没有民众的支持，也不能稳定经济，导致委内瑞拉出现了全世界最高的通货膨胀率--百分之二百万。

问：你会接受寻求谈判解决冲突的国际联络小组使者吗？

瓜伊多：我们愿意和任何人谈判，只要有一个非常具体的议程。

问：您认为方济各教宗的立场是否有些不温不火？

瓜伊多：他已经不再接见政府的任何成员，甚至也不再考虑他们。

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雨涵/任琛（法新社）