 瓜伊多：我们会采取一切必要手段 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.02.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

瓜伊多：我们会采取一切必要手段

委内瑞拉局势近日不断升级，总统马杜罗已四面楚歌。得到多国承认的临时总统瓜伊多接受法新社采访表示，在必要的情况下，会采取一切必要手段，包括授权外国军事干预。

Venezuela Caracas Juan Guaido (picture-alliance/AP Photo/A. Cubillos)

瓜伊多：会采取一切必要手段

DW.COM

委内瑞拉国内的动荡局势仍在加剧。阻挡国际人道主义救援物资进入该国的同时。在任总统马杜罗逐渐陷入四面楚歌的境地。国际社会纷纷召开会议讨论如何解决危机之际，有消息称该国军队和警察倒戈的倾向又进一步显现。 (07.02.2019)

德国、法国以及其它六个欧盟国家"说到做到"：在委内瑞拉总统马杜罗与反对派领袖瓜伊多的权力争斗中正式向后者伸出援手。      (04.02.2019)

委内瑞拉反对派领袖瓜伊多自行宣布出任该国 "临时总统"后得到越来越多国家的承认。而俄罗斯、中国等国则对支持瓜伊多的欧美国家提出严厉的批评。中国是委内瑞拉最大的债权国，中国支持马杜罗政权仅仅是因为担心经济利益受损吗？德国之声采访了在北京的独立政治学者吴强。 (05.02.2019)

委内瑞拉的政治和经济问题越发棘手。是什么原因导致民众大规模示威以及反对派对马杜罗政权的不满？ (03.02.2019)

（德国之声中文网）反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）正在挑战委内瑞拉总统马杜罗的权力地位。这个国家深陷危机，被恶性通货膨胀、基本生活供应短缺和暴力事件猖獗等问题困扰已久。

瓜伊多不久前宣布自己为临时总统，并且已经得到了包括德国、法国在内等多个国家的承认。但是马杜罗目前仍然得到军方的支持，始终拒绝做出退让。

日前瓜伊多接受了法新社的采访，谈到国际救援进入委内瑞拉、与军方的联系以及他是否会考虑走出备受争议的一步--允许外国军事干预。

问：您会动用作为国民议会主席和临时总统的特权，授权外国军队介入干预吗？

瓜伊多：我们会采取一切可能的手段，我再次重申，这显然是一个极其受争议的话题，但是只要是行使我们的主权，在我们的法定权限内，我们会做一切有必要的事情。

问：目前人道主义救援进入委内瑞拉的事情进展如何？

瓜伊多：只要我们做好了充分的后勤准备，就会尝试让第一批救援物资进来。我们知道，在委内瑞拉与哥伦比亚交接的提恩蒂塔斯大桥（Tienditas）那里，有军队封锁了通道。……究竟是否要接受救援，军队现在也处于两难境地。在眼下这个极为困难的时期，如果不接受救援的话，几乎是悲惨的。

问：什么时候会做出第一次尝试（让救援进入）？

瓜伊多：我想应该是下个星期吧。只要我们组织好志愿者队伍，并且安排好物资分发的流程。

问：您已经提出为军方成员提供特赦，但还是没有促成高层军官的大规模倒戈，您认为是什么原因？

瓜伊多：我们必须要深入分析这一情况。我们看到，前几天有一位师长已经公开表态了，我们还看到国民警卫队的一些警官表达了不满，他们备受折磨。……我们目前需要克服的问题之一就是，如何向他们（军方）解释清楚，在今后的重建过程中，他们也是能够扮演一定角色的。

问：您已经和俄罗斯以及中国的官员接触了吗？

瓜伊多：我相信莫斯科和北京方面都非常了解委内瑞拉的情况：马杜罗没有民众的支持，也不能稳定经济，导致委内瑞拉出现了全世界最高的通货膨胀率--百分之二百万。  

China Staatsbesuch Nicolas Maduro (picture-alliance/Xinhua/Y. Dawei)

瓜伊多喊话北京：不要再支持马杜罗，他已经失去了民心！

   

问：你会接受寻求谈判解决冲突的国际联络小组使者吗？

瓜伊多：我们愿意和任何人谈判，只要有一个非常具体的议程。

问：您认为方济各教宗的立场是否有些不温不火？

瓜伊多：他已经不再接见政府的任何成员，甚至也不再考虑他们。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表受访者個人立場。

雨涵/任琛（法新社）

相关内容

Venezuela Caracas Nicolas Maduro

人道援助被拒入境 委内瑞拉人遭受“马杜罗式节食” 09.02.2019

“我们不是谁的乞丐”，委内瑞拉总统马杜罗拒绝接受已经抵达边境的人道主义救援物资。他也拒绝接受美国和欧洲国家发出的重新举行大选的呼吁。

Venezuela Juan Guaido, Oppositionsführer & Interimspräsident in Caracas

马杜罗四面楚歌 瓜伊多向军方直接发令 07.02.2019

委内瑞拉国内的动荡局势仍在加剧。阻挡国际人道主义救援物资进入该国的同时。在任总统马杜罗逐渐陷入四面楚歌的境地。国际社会纷纷召开会议讨论如何解决危机之际，有消息称该国军队和警察倒戈的倾向又进一步显现。

Venezuela Juan Guaido

多个欧盟国家承认瓜伊多 03.02.2019

委内瑞拉总统马杜罗拒绝在欧盟设定的最后通牒日宣布举行总统大选后，欧盟几个国家本周一承认瓜伊多为临时总统。 一日前，特朗普发出了可能派兵的威胁。

广告

媒体看中国

BdTD China Züge Bahnhof (Reuters)

德语媒体：垄断和中国 哪个更可怕？

出于对中国经济霸权的担忧，德国政府也想搞产业战略，想把欧洲企业整合做大做强。这种做法到底是否可取？德语报刊继续分析在中国中车阴影下的西门子阿尔斯通合并案以及由此而来的反垄断法规之争议。 