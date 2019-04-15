瓜伊多呼吁军人起义 马杜罗称战胜「政变」

(德国之声中文网) 委内瑞拉反对派领袖、美国承认的临时总统瓜伊多呼吁群众与军队起义推翻马杜罗 (Nicolas Maduro)。他高喊: 「未来是属于我们的: 人民与武装部队联合起来。」

当地时间4月30日晚间，马杜罗说，由反对派领袖瓜伊多与罗培兹所领导的抗议行动等同于「政变」，而他们的行动已经被打败。

马杜罗说: 「我想要向你们恭喜，由于你们坚定、忠诚与勇敢的态度，打败了这一小群试图让委内瑞拉充满暴力的人。」

瓜伊多争取军人支持

在一段视频中，瓜伊多身旁不仅站着军人，还站着反对派领袖罗培兹(Leopoldo Lopez)。这是罗培兹从2014年被拘捕以来第一次公开露面，而从2017年开始他便被软禁在家中。他的现身引发广泛讨论。智利外交部出面说，委内瑞拉政治人物罗培兹曾向该国驻加拉加斯的外交任务寻求庇护。这起事件引发了安全力量与抗议群众的冲突。

4月30日晚间，委内瑞拉总统马杜罗与国防部长(Vladimir Padrino)现身在国营电视台上，说他恢复了反对派领袖罗培兹在委内瑞拉国家情报局的局长职务。这是国防部长第一次公开露面。

周二(4月30日)，瓜伊多在电话上对德国之声说，「武装部队现在已经不站在马杜罗那边，他们和人民、和改变、和宪法站在一起。」

回应外界对他领导军队的批评，瓜伊多说，那已经挑战法治、而忽视宪法也疏于举行自由公平的选举的是马杜罗政府。他说马杜罗的反对派「是温和且遵守宪法，未来也会保持这个水准」。他说: 「当委内瑞拉人民上街抗议与提出诉求时，我们会继续采取非暴力行动。」

瓜伊多身旁站的是被软禁已久的反对派领袖罗培兹

美国支持

美国国务卿蓬佩奥说，马杜罗原本已经准备逃亡到古巴，但是被俄罗斯说服留在委内瑞拉。美国总统特朗普对古巴施压，要求它立即停止对委内瑞拉的军事援助。

另一方面，美国总统特朗普威胁古巴，如果古巴拒绝中断给委内瑞拉的军事援助，美国将会展开「全面而完整的禁运」以及「最高等级的制裁」。特朗普在推特上说: 「如果古巴军队和游击队不立即停止以制造伤亡、摧毁委内瑞拉宪法为目标的军事行动，古巴将会面临到全面而完整的禁运以及最高等级的制裁。」特朗普说，但愿古巴士兵都能及时安全回到家乡。

美国国安顾问博尔顿(John Bolton)说，虽然瓜伊多普遍受到军方支持，但是有不少军人领袖因为担心古巴报复而不敢放弃马杜罗。博尔顿甚至点名三个委内瑞拉的政府高层，指出他们其实在私底下都支持瓜伊多，然后在推特里警告他们: 「时间已经到了，这是你们最后的机会。」在被问及美国有无考虑军事介入时，博尔顿提出门罗条款，表示既然该条款确保美国在美洲大陆有权为了维护完全民主而出手干预，「任何选项都在檯面上。」

被问到俄罗斯是否构成威胁时，博尔顿回答，美国已经清楚向莫斯科表明他们如何认真看待现在的情况。「我们预期俄罗斯不会介入现在委内瑞拉发生的事情。」他补充道，如果马杜罗丢失政权，美国会为他安排在古巴的据点。

罗法/杨威廉(法新社、美联社、德新社、路透社)