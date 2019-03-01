瓜伊多冒险回国 反对派酝酿大示威

（德国之声中文网）在社交媒体上传播的一份视频中，瓜伊多称，"我们比过去任何时候都强大，现在不是示弱的时候。"他呼吁所有国家工作人员，参加计划于周一举行的示威活动。他本人将于当天返回委内瑞拉。他没有说明自己是否也将出现在示威队伍中，也未说明录该视频时自己身处何地。他最后一次公开露面是在厄瓜多尔海滨城市萨利纳斯（Salinas）。这位35岁的政治家只以这样的一句话作结："我们明天见。"

示威定于周一上午时分（中欧时间16时）在首都加拉加斯和其它城市启动。瓜伊多指出，由于委内瑞拉媒体受到新闻检查，对示威的呼吁以及有关反政府人士集合地点的信息应通过社交媒体传播。

这位反对派领袖所宣布的返国行动相当棘手。鉴于他此前不顾禁令离境，因此一旦返国，有可能被逮捕。而由于今年1月23日自行宣布担任这个危机国家的临时总统，瓜伊多还面临司法调查。作为反对派领袖，瓜伊多意欲迫使现任左翼民族主义总统马杜罗下台、组织新大选。

欧盟发出警告

欧盟警告委内瑞拉政府不得在瓜伊多返国时逮捕他。欧盟外交委员莫盖里尼在一份声明中指出，任何危及瓜伊多个人自由或人身安全的措施都会严重激化势态。声明强调，委内瑞拉全国大会成员的豁免权受宪法保护，必须充分得到尊重，议员们必须能够履行其职权，而不致使本人或其亲属受到恫吓。

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在厄瓜多尔期间，瓜伊多会晤了该国总统莫雷诺。莫雷诺总统承诺对他提供支持，并表示，厄瓜多尔将帮助委内瑞拉"重返自由与民主"。继哥伦比亚和秘鲁之后，厄瓜多尔是收容委内瑞拉移民最多的国家。厄当局估计，其数量约为25万。

上月底，瓜伊多不顾出境禁令前往邻国哥伦比亚。此后，他还先后访问了巴西、巴拉圭及阿根廷。昨天，他宣布将于本月22日应邀访问智利。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）