（德国之声中文网）迄今还从未有人像胡安·瓜伊多（Juan Guaidó）周三所做的那样，直接挑战委内瑞拉专制总统马杜罗（Nicolás Maduro）。在首都加拉加斯举行的一次集会上, 他突然宣布自己出任临时总统。直到 1月4日，还根本没有任何迹象表明这位35岁的经济工程师有能力采取这样的一个步骤。那天， 民主选举的委内瑞拉议会选举他为议会主席。

瓜伊多是反对党 "大众志愿党" 的成员, 该党成立于 2009年，由富有魅力的莱奥波多·洛佩斯（Leopoldo López）担任主席。长期以来，洛佩斯一直被视为是委内瑞拉反对派的代表。 自2014年发生导致人员伤亡的大规模抗议活动之后， 他曾经被捕入狱以及遭到软禁。他所领导的反对党"大众志愿党"在议会拥有14个席位。虽然该党是社会主义国际的成员, 但洛佩斯和瓜伊多一直都被认为是中间派政治家。

进入高层 最后冲刺

和洛佩斯一样, 胡安·瓜伊多也是"大众志愿党" 的创始人之一。他在加拉加斯安德烈斯·贝洛天主教大学担任学生领袖时，开始了其政治生涯。

在2015年12月6日举行的议会选举中，反对党赢得议会多数，瓜伊多获得议员席位。

根据民主党团结联盟（MUD）达成的一项协议，各反对党每年轮流担任议会主席。罗斯托克大学的委内瑞拉社会学家赫克托·布里塞尼奥 (héctor briceño) 表示, 1月5日瓜伊多当选为议会主席，其实纯粹是巧合："在他的政党中，有很多更高级的政治家。但是他们目前都无法担任这个职务。"

贫困交加的委内瑞拉人 在垃圾箱中寻找食物 在德国，有一些致力于生态保护的人士也常常在超市旁的垃圾箱里寻找食物，但他们并非是出于贫穷，而是为了抗议浪费食品的行为。但是在委内瑞拉情况则不同。很多人迫于贫困不得不到街头的垃圾箱中寻找可以充饥的东西。

贫困交加的委内瑞拉人 空荡荡的冰箱和食品柜 委内瑞拉很多家庭中的冰箱和食品柜内几乎空空荡荡，只有几个已经打开的罐头筒和一些饮用水。在这个社会主义国家，粮食获得国家补贴，以便百姓能够负担得起。但是由于石油价格暴跌，政府已经没有了进口粮食的财力。

贫困交加的委内瑞拉人 到处是饥荒 有人在首都加拉加斯的一堵墙上喷写了“Hambre”一词，西班牙语的意思是饥饿，下面的“Dictadura”意思是专制。委内瑞拉深陷政治和经济危机不能自拔。连月来该国面临着银行破产的威胁。自从亲总统的委内瑞拉最高法院宣布取缔议会权力之后，美国对该国实行了经济制裁。

贫困交加的委内瑞拉人 援助组织难以招架 虽然委内瑞拉土壤肥沃，但是该国大部分粮食依靠进口。由于恶性通货膨胀和油价走低，进口粮食更加昂贵。很多超市货架空空如也，黑市猖獗。 诸如Caritas等慈善组织几乎无力填补委内瑞拉的供给空白。

贫困交加的委内瑞拉人 为获取一点点粮油排长队 哪里有居民能够买得起的食品，哪里就会出现排队的长龙。为了能够买到食品，人们要一大早起来排队。政府偶尔会出售一些价格偏低的食品。不过也有批评人士指责马杜罗总统以此让他的一些亲信从中渔利。

贫困交加的委内瑞拉人 对新一轮难民危机的担忧 去年委内瑞拉居民体重人均下降9公斤。很多父母为了不让孩子挨饿宁可自己节食。所有邻国都再担心委内瑞拉的状况将引发新一轮严重的难民危机。当下就已经有50万委内瑞拉人滞留在哥伦比亚。



例如党主席洛佩斯被软禁。前议会副主席弗雷迪·格瓦拉 (freddy guevara) 于去年11月初流亡智利，因为 此前马杜罗政权控制下的最高法院取消了他的豁免权, 并受到公开煽动民众颠覆政权的指控。而该党前政治协调员卡洛斯·韦奇奥 (carlos vecchio) 因被指责在大规模示威中造成死亡，也选择了流亡。

分裂的反对派的调解人？

反对党领导人的这种名存实亡的状况为瓜伊多担任议会主席铺平了道路。不过瓜伊多也确实具有领导才能。 社会学家布里塞尼奥向德国之声表示："他不被认为是一个强势的主导人物，很可能扮演的是一个调停人的角色。他很务实, 决心将反对派内部不同的派别团结在一起。"此外, 他的年轻也唤起民众的希望。

反对党内山头林立不团结，这便是让反对派多年来过于松散，无法对抗查韦斯（Hugo Chávez）政权和随后的继任者马杜罗政权的主要原因。民主党团结联盟（MUD）在 2015年的议会选举中获胜是反对党经历的一个高潮时期，尽管如此它还是无法让社会主义、自由派和保守派政党团结在一起。

没有军队的大冒险

智利政治学家、奥尔登堡大学名誉教授费尔南多·米雷斯（Fernando Mires）向德国之声表示："2018年对委内瑞拉反对派来说是灾难性的一年。在这一年, 民主党团结联盟内部出现分裂状态。" 他认为，瓜伊多担任议会主席后的首次演讲之所以立场不明确态度不鲜明，是因为他不想得罪反对党内任何争议的一方。然而令米雷斯感到惊讶的是，"瓜伊多突然间做出了一个冒险的举动，宣布自己担任临时总统。

今年 1月23日，瓜伊多终于就选择哪个反对派派系做出了明确的决定：他选择了较激进的一派。米雷斯说："他屈服了自己政党的压力，宣布自己为临时总统。因为他的政党要求他对总统马杜罗采取更加强硬的立场。他也屈服了来自华盛顿施的压力。美国甚至立刻承认他为委内瑞拉的合法总统。这位政治学家担心局势升级。他说："没有人知道接下来会发生什么。如果瓜伊多与军方有联系，或许他会获得委内瑞拉部分武装部队的支持。如果是这样的话， 那么他走的这步棋是正确的。否则, 他的冒然行动是不负责任的行为，可能会在委内瑞拉引发暴力浪潮。