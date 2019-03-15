瓜伊多代表拿不到中国签证 美威胁退出美开行年会

(德国之声中文网) 美国周四 (3月21日) 威胁，如果中国不让委内瑞拉反對派領袖瓜伊多 (Juan Guaido) 的代表 出席下周在中國举行的美洲开发银行年会的话，美国将退出该会议。 美洲开发银行上周投票，决定让瓜伊多欽點的哈佛经济学家豪斯曼 (Ricardo Hausmann) 取代委内瑞拉总统马杜罗的代表，出席美洲开发银行的年会。

消息人士告诉路透社，中国曾提议为了避免使年会政治化，他们考虑不邀请马杜罗跟瓜伊多阵营。 然而，目前美洲开发银行的成员国仍然在讨论如何解决这个问题，而他们尚未做出最终决定。 然而，一名资深美国官员告诉路透社，如果豪斯曼最后被排除在年会外的话，美国与其拉美的盟国会将抵制年会，而此举可能让会议无法进行。

美国官员向路透社表示: 「中国拒绝发给豪斯曼签证之举已违反美洲开发银行的程序。 如果中国拒绝让豪斯曼参与年会的话，美国与其拉美盟国将把出席人数降至最低。 」

中国过去十年在拉丁美洲扮演重要角色，但因中美关系目前仍因贸易争端而处于紧张状态，美国政府过去几个月也公开对中国在拉美扩张的影响力发出警告。 此外，美国财政部的首席经济大使马尔帕斯 (David Malpass) 去年曾呼吁美洲开发银行重新思考是否在中国举办60周年的年会，并强调这场重要会议应该在美洲举行。

自从瓜伊多一月自行宣布为临时总统以来，西方国家大多表态支持他，但拥有委内瑞拉军队支持的马杜罗仍坚持继续治理委内瑞拉政府。 而委内瑞拉的政权争夺也成为国际组织的头痛议题之一。 国际货币基金组织 (International Monetary Fund) 周四表示，它们正在等待成员国决定是否认可瓜伊多为委内瑞拉的合法领导者。 上周预计召开的一场国际货币基金组织的会议，也因一些欧洲国家需要商议是否承认瓜伊多为委内瑞拉的合法掌权者而延期。

身为美洲开发银行的最大成员国，美国此前曾表示重建委内瑞拉经济的计划需要好几兆美元来完成。 此前，美国已对委内瑞拉的石油产业及多名马杜罗政府的官员进行制裁。 然而，马杜罗并没有打算下台的迹象。 他在周四清晨派出情报人员去突袭几名反对党成员的住处。 其中，瓜伊多的幕僚长马瑞罗 (Roberto Marrero) 的住处于周四清晨遭多名蒙面情报人员破门而入，而他也被带走。 英国卫报的消息指出，他目前被关在一个委内瑞拉首都加拉加斯 (Caracas) 附近的政治监狱中。

瓜伊多第一时间出面谴责马杜罗的行动，强调此行动显示了马杜罗的弱点。 他说: 「马杜罗因为无法将我关起来，所以他便朝我的团队成员下手。 他不仅威胁这些成员的家属，还涉嫌绑架他们。 」

杨威廉/夏立民 (综合报导)