環團批能源轉型落後 台積電：已是業界第一

（德國之聲中文網）「如果你今天去問它（台積電）在技術上的革新、技術端的創新、研發端的投資，他絕對不會嫌自己是第一或領先多少。」綠色和平組織指出，台積電作為全球半導體產業龍頭，似乎並未如此積極地追求環保轉型。

綠色和平組織的氣候與能源專案主任鄭楚忻週四（4月20日）告訴DW，台積電能源轉型步調跟不上它的擴張速度，雖已訂定環保目標，但不管在減碳還是使用再生能源方面，所有的時程都不夠積極，這不僅將對氣候造成傷害，未來也將回頭影響台積電自身的產品競爭力。

護台神山也是吃電巨獸

綠色和平組織20日發布報告《隱形的碳排放：電子供應鏈碳排放與電力消耗預測》，稱2021年台灣半導體製造業的整體用電量約200億度，若以目前使用趨勢推測，該產業的耗電量將於2030年達到740億度，相當於2021年紐西蘭全國人口用電量的2倍。其中，台積電2030年的耗電量將從2021年的180億度，增加至660億度，不僅在10年內增加2.67倍，更相當於台灣四分之一人口的年用電量。

彭博社2022年亦曾報導，台積電僅一家公司的耗電量，就與斯里蘭卡2100萬人口並駕齊驅，該公司的用電需求在2020年便已佔全台6%，2025年更將佔12.5%。

台積電公關部20日回應DW，該公司一直積極落實節能，是全球首家在先進機台中導入節能措施的半導體公司，2021年亦曾執行499項節電措施，新增年節電量7億度，相當於減少35萬公噸碳排。

至於綠色和平提出的2030年耗電量預測，台積電公關部以信件回覆稱：「我們不確定綠色和平報告相關數字依據為何，但與我們對照第三方工研院產科國際所（IEK）相關分析報告有明顯的落差。」DW試圖查核，但在工研院產科國際所的網站上，暫未尋獲2030年的預測數據，僅台灣中央社3月發佈的一篇報導引述，該所估算2021年半導體業用電約348.9億度；記者回電請台積電說明，至截稿前尚未獲得回覆。

再生能源轉型不夠積極

不只用電量高，台積電消耗的電力也多不是再生能源，這一點同樣需要正視。

台積電公關部告訴DW，該公司已於2020年成立淨零排放專案小組，同年亦成為全球第一家加入全球再生能源倡議組織（RE100）的半導體企業。此外，台積電也簽署了全球最大的企業再生能源購售電契約、購入920兆瓦的發電量，近期更將揭露更多再生能源相關專案。

對此，鄭楚忻表示，台積電首先加入RE100當然無庸置疑，但「所謂的第一只是先加入，他在目標的積極程度還是落後於他的競爭對手」——台積電承諾2050年達成淨零排放，但同屬RE100的英特爾（Intel）作為世界上第二大的半導體公司，淨零目標定在2030年。對比之下，台積電積極程度上顯得落後許多。

此外， 台積電與沃旭離岸風電廠的採購案雖是全球最大，但根據綠色和平組織的報告，2021年台積電的再生能源使用率，僅佔所有耗能的9%，低於其主要競爭對手。

鄭楚忻批評，台積電目前的環保轉型的策略都「太長期、太遠，不夠積極」，要達成台積電所加入的RE100訴求，「需要仰賴非常多再生能源的搭配和組合」。台積電9%的再生能源使用率還有很大的進步空間，且這9％的再生能源又以採購離岸風電和綠電憑證達成，採購量雖大，但「策略很單一，就是別人做出來之後我買」。相較於國際上各領域的產業龍頭，台積電態度太過消極，並未採取「自行開設電廠，自電自發、自發自用」的做法，也沒有帶頭領導多元能源開發。

她舉蘋果公司及Google為例，若遇到設廠房地區的再生能源發展不夠快、法規不夠先進的情況，佔產業領先地位的企業「其實都扮演很重要的倡議、第一個投資人的角色」，積極開發地熱等新興再生能源，讓綠電的供給更加多樣、穩定。

Google 積極投入地熱發電。圖為肯亞的地熱發電廠，與本文內容無直接關聯

鄭楚忻解釋，台積電這樣單一的採購策略「跟（台灣）產業發展的背景脈絡有關係」，企業長期仰賴政府供給水電，以及台電從「從發電到配電、從生產到供給」全包的一條龍服務，因此這些企業面臨能源轉型時，並未意識到「若要提升電力來源的多樣性，企業本身也需參與規劃」。

「台積電若要成為一個負責任的用電者或企業，它必須要去跟他的大眾和利害關係人溝通說，未來的用電量要成長這麼多的情況下，他的用電要從哪裡來？要如何去轉型？不然就是會壓迫到當地的居民，甚至影響到工廠在地的社區。」台灣用電壓力大，製造業又與民生搶電，鄭楚忻認為，台積電作為主要的電力消費者、又是產業龍頭，應主動領導技術研發、對供電困境做出貢獻，而非「消極等待大家幫它解決」。

競爭力恐被轉型進度拖累

鄭楚忻質疑，台積電在半導體領域傲視全球，但在追求技術革新、研發投資上，絕對不會自恃「已是第一」而停下腳步，因此在能源轉型、環保上的進度多寡，「其實就是看他們有多在乎他在ESG上的表現了」。

鄭楚忻說，台積電若想保持業界領先的地位，勢必需要跟上國際的承諾趨勢，即使「現在不處理，未來也會回頭去影響到它」。她解釋，台積電在這波環保潮流中的主要壓力源，不是來自政府或民間，而是它的客戶：「它之所以會有這些淨零和再生能源的目標，也是因為它的主要客戶蘋果公司的要求——2030年，整個供應鏈就要達到100%淨零。」

「依照蘋果公司的規劃，減碳達成率這個目標非常重要，會是採購考量很重要的一環。」鄭楚忻說，屆時台積電若無法達成要求，可能就需要用「碳抵換」等別的方式去補足，肯定會在產品的成本或被採購資格的競爭力上，對台積電造成衝擊。

她補充，不僅蘋果將供應鏈淨零時程定在2030年，亞馬遜（Amazon）、惠普（HP）、索尼（Sony）、高通都將淨零目標都訂在2040年，這些企業也都是台積電的客戶。台積電的投資人和利害關係人應該意識到，加速推動台積電內部的能源轉型，不僅是為了高舉環保旗幟，也是為了維持他們自家產品的優勢地位：「當它的客戶時程都訂在2040（年），台積電2050（年）的時程是來不及的。」

世間安得兩全法，不負「環保」不負「芯」？

綜觀台積電的環保進度落後問題，鄭楚忻呼籲台積電應以更積極的態度，找出在產能擴張與能源轉型之間的平衡，她也對此提出3點具體建議。

首先，她建議台積電應比照英特爾，將淨零時程提前至2030年，方能符合國際趨勢、並接軌聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）限制升溫1.5°C的減碳目標。

此外，她表示：「台灣再生能源的開發速度不夠快、目標一直在跳票，企業如何承諾一定比例的自電自用，是台灣未來能源轉型能否成功的關鍵。」

儘管台積電日前曾表示無意投入開發多元綠電，但台積電作為台灣電力市場上最大的消費者、業界領頭羊，又擁有雄厚資本，鄭楚忻認為他們有義務以身作則，「將電力的自發自用，提升到至少20％的比例」，並實際推動多元能源的開發，而不是坐等台灣再生能源產業自力發展、再購入現成資源。

最後，她也呼籲台積電提升廠房及辦公空間的利用效率、擴大推動屋頂光電。她說，台積電的建築物屋頂裝設太陽能發電板的比例，遠不及其競爭對手。

用電效率的提升及能源的轉型，是全球關注的重點議題。世界地球日將近，如何平衡高耗電的半導體產業擴張與環保進程，政府、企業、民眾又該如何合作，值得各界思考。

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