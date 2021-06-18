 瑟德维尔：忠实的牧羊人 | 文化经纬 | DW | 01.07.2021

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瑟德维尔：忠实的牧羊人

1737年，法国作曲家瑟德维尔以当时著名作曲家的维瓦尔第的名义出版了一部奏鸣曲集，名为《忠实的牧羊人》。

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瑟德维尔：忠实的牧羊人

法国作曲家尼古拉斯·瑟德维尔（Nicholas de Chedeville）生于1705年2月20日，1782年8月6日去世。他从18世纪20年代起就在巴黎歌剧院演奏双簧管及缪塞特风笛，生后被评论家称为“法国有史以来最著名的缪塞特风笛演奏家”。

1729年，瑟德维尔出版了第一部作品《田园的乐趣》（Amusements champêtres），主要为缪塞特风笛和手摇风琴所做。

1737年，瑟德维尔以当时著名作曲家的维瓦尔第的名义出版了一部奏鸣曲集《忠实的牧羊人》（Il pastor fido），这部作品其实是瑟德维尔所做，但有一些乐章改编自维瓦尔第的作品。

请听快乐马卡合奏家乐团和木笛演奏家多萝西·奥伯林格带来的忠实的牧羊人选段。

 

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