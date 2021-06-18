瑟德维尔：忠实的牧羊人  

法国作曲家尼古拉斯·瑟德维尔（Nicholas de Chedeville）生于1705年2月20日，1782年8月6日去世。他从18世纪20年代起就在巴黎歌剧院演奏双簧管及缪塞特风笛，生后被评论家称为“法国有史以来最著名的缪塞特风笛演奏家”。

1729年，瑟德维尔出版了第一部作品《田园的乐趣》（Amusements champêtres），主要为缪塞特风笛和手摇风琴所做。

1737年，瑟德维尔以当时著名作曲家的维瓦尔第的名义出版了一部奏鸣曲集《忠实的牧羊人》（Il pastor fido），这部作品其实是瑟德维尔所做，但有一些乐章改编自维瓦尔第的作品。

请听快乐马卡合奏家乐团和木笛演奏家多萝西·奥伯林格带来的忠实的牧羊人选段。

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