瑞银：香港房价长期趋高 内地投资热情不减

（德国之声中文网）瑞银预计这两方面对香港楼市的影响都不会太大。随着越来越多的内地人移居或者投资香港，未来十年香港楼价仍然呈上升趋势。

瑞银最新调查显示，3500名受访者中，约有12％表示想要在未来两年内购买香港物业，相比9月份调查的7％明显上升。这也是自2015年开始调查以来的最高比例。

瑞银负责中国内地和香港的房地产分析师林（John Lam）在新闻发布会上说，美中贸易争端给人民币带来进一步的压力，可能让更多中国投资香港房产，以避免资本贬值。林说，美中贸易争端时间延长将导致会影响香港楼市，但是楼价不会出现去年的下跌行情。

受美中贸易战和利率上升影响，香港楼价从去年8月到12月一路下跌，直到今年年初开始迅速反弹。3月份，楼价出现自2016年9月以来的最快上涨速度。

林说，"《逃犯条例》修订的通过，让香港成了另一个中国城市，会影响投资者利益。但是，事实上，中国一线城市的需求本身就非常旺盛。"

香港“棺材屋”里的生活 平行世界 问到香港人，97年至今有哪些大变化，其一便是节节攀升的房价和不成比例增长的收入。穷富差距愈大，往往于豪宅大厦前一转身便跌入另一片落败与挣扎。旺角朗豪坊里提着便利袋兴奋购物人群的脸孔尚在脑中，转眼已走进最贫穷的区域之一大角咀。20年来，香港已有的劏房（一个普通住宅单位切分为数间）已升级为隔屋 – 又或者称为“棺材房”。

香港“棺材屋”里的生活 棺材房 这样一个30余平米的房屋内竟住着14人。开门时大门便已几乎抵着正对的一间用户。这样的房子往往由业主或者二房东将其分割为数格，形成所谓“格屋”再出租出去，由于其细长的结构和体积又被香港人称为“棺材房”。

香港“棺材屋”里的生活 蜷卧 这样一个小隔间一般1.5平米至1.8平米不等，住户在隔间里完成睡觉吃饭看电视一系列活动，不能站立，有的不能坐直，有的甚至不能伸直腿。有人形容，“住久了往往觉得被困住的不仅仅是手脚。”没有窗户，各类爬虫会在“邻居”间轮流做客，一旦被驱逐，两秒之后便流窜至下一“户”。

香港“棺材屋”里的生活 希望 这位大婶名叫欧月丽，香港本地人，今年63岁。19年前丈夫去世，身患糖尿病和哮喘致使没有工作能力，没有子女，个人也没什么积蓄，隔屋的生活十分不便，但住在这里是她唯一的选择。她的房间在1.6平米左右，一月租金为2100港币。问到对未来有没有希望，大婶却非常乐观，她觉得自己一定能等到政府安排给她公共屋邨的那一天。

香港“棺材屋”里的生活 提高曝光度 这名住在屋内最里层隔屋的大爷是所有住户中住房条件最好的，大约有两平米多点。衣服也能被挂起而不用折起堆在床上。租金也比其余住户略贵，大约为2800港币。这位大爷面对镜头并无惧意。这已不是第一次被媒体拍摄，对于他们而言，希望能借由提高大众关注而促成改善居住环境愿望的达成。

香港“棺材屋”里的生活 无灶 在屋内转了一圈都没有发现灶台，问了才知道这样一个14人住户的屋里却没有厨房，甚至连简易灶具也不提供。细读墙上房东的贴纸得知洗手池由于漏水不能使用。询问吃饭问题如何解决时，欧月丽大婶回答去楼下摊位随便吃点。据了解，香港也有一个叫“Angel food”的项目，可为无条件者每日提供两餐饮食，但需要每餐登记。

香港“棺材屋”里的生活 公用厕所 这样的约为1平米的厕所屋内一共有2个供14人使用。且洗澡与如厕在一起。大婶表示上厕所由于人数关系很不便，但有时“忍一忍就可以了”。

香港“棺材屋”里的生活 豪宅定价 上面这个看似橱柜的壁龛实际是一个住户的房间入口。底下类似墙裙的东西则是另一户的入口。上层住着一个年轻小伙。这里的租金看似便宜，2千多港币每月，而港岛一带的租金正常也在2万左右每月（按约50平米）。但若换算成单位面积的租金，“棺材屋”竟成了豪宅定价。1.5平米2100港币算下来每平米月租1400港币。

香港“棺材屋”里的生活 安全隐患 整栋楼超负荷承载居民，安全措施却令人担忧。本以为棺材屋住户多为单身来港讨生活者或单身老龄人士，但楼道里也碰到了数个家庭，孩子跟着父母居住在此，每天晚上回家若遇到楼道灯坏无人修理则一片昏暗。另外负责搭建这种棺材屋木板房的承包商有的也不能提供防火材料层。这样的密集居住地一旦发生火灾后果不堪设想。

香港“棺材屋”里的生活 未来 欧月丽大婶正坐在床上看电视，门只能拐小角度开到床的位置，电视离自己只有几十厘米。欧大婶在此已居住了三年多，她说一般申请公共屋邨4到5年可能批下来，自己应该不会再住太久了。当问到香港回归20年有何感想时，欧大婶觉得和自己关系不大。自己的人生境遇一直不顺，但也不觉得要怪政府。 作者: 胡特



香港政府正试图修订《逃犯条例》，允许包括外国人在内的被指控犯罪者被引渡到没有正式引渡协议的国家，包括中国大陆在内，引发人们担忧中国大陆侵蚀这个前英国殖民城市更多的法律权利。

林说，中国在税收方面采用通用报告标准以（CRS）和个人所得税新的要求以后，贸易战和引渡法修订更不会影响内地人投资或者移居香港的计划。"我们的一些客户和基金经理都来自上海或其他中国城市，他们为了逃避在中国纳税而移居香港。"林说。

按照新的税法，外籍个人在中国境内工作超过183天，而不是之前的365天，就要缴纳个人所得税。他预计非本地居民需求将逐渐超过本地居民需求，有限的住房供应以及粤港澳大湾区资源整合决定了香港楼价会长期趋高。

张平/凝炼（路透社）