瑞银忙就"中国猪"致歉 仍被海通国际断交

（德国之声中文网）瑞银集团（瑞士银行有限公司，简称"瑞银"）全球首席经济学家保罗·多诺万（Paul Donovan）在讨论中国消费者物价（CPI）上升时表示，这主要是因为猪瘟。对于猪瘟与中国CPI上升是否有关系这个问题，多诺万答道："如果你是一头中国猪，就有关系了。如果你喜欢在中国吃猪肉就有关系了。"

据路透社报道，这段文字先被刊登在瑞银官网，随后被撤下。该言论在中国金融圈引起轩然大波，也被网友痛骂，被指"辱华"。

"中国猪"（Chinese pig）一词有种族歧视色彩，是对华人侮辱性的措辞。据中国媒体援引中国网友称，多诺万使用这个词摆明了是"指桑骂槐，而且严肃的报告中出现这种用词更是不合适"。

瑞银和多诺万本人目前均已道歉

事件发酵

瑞银和多诺万本人目前均已就该言论道歉，多诺万称所言"并无冒犯之意"（innocently intended）。在周四接受彭博社电视采访时，多诺万说："我犯了错误，无意地使用了极其缺乏文化敏感性的语言。我公开为此道歉。"

《环球时报》报道称，瑞银在6月13日发给该报的声明中称，"我们毫无保留地为因保罗·多诺万的无意评论而造成的任何误解诚恳道歉"。

不过事情并没有就此了结。香港中资证券业协会在周四致瑞银公开信中称，瑞银方面的道歉"毫无诚意且缺乏悔意"，要求瑞银集团管理层正式公开道歉，承诺不再发生同类事件，并开除这位辱华的经济学家。

中国内地大型证券公司"海通国际"的两位消息人士周五（6月14日）对路透社称，该公司已经断绝所有与瑞银的业务联系，海通国际行政总裁林涌在个人微信账号上宣布了这一决定。海通国际是海通证券旗下的香港子公司。

一着不慎，可能满盘皆输

对于瑞银而言，中国市场极其重要。根据中国金融领域的新规定，瑞银去年获证监会核准，成为中国首家外资控股券商。

想在中国市场做大的外国金融公司绝非瑞银一家

彭博社周五的一篇评论文章写道，"瑞银就'中国猪'的道歉表现了当今谁说的算"，这位瑞银经济学家就全球金融事务状况每日评论中的这一句话，在几小时内掀起舆论风暴，"引发卑躬屈膝"。

文章表示，瑞银急忙道歉，显示了"现在金融公司对于其与中国的关系有多敏感"，也"发出了最强烈的信号：该公司将尽全力止损"，因为这关系着瑞银在中国的增长战略，毕竟瑞银并非唯一寻求在这个市场扩张的金融公司，目前的发展也非一帆风顺。评论最后写道，瑞银的竞争对手也应该注意、吸取教训，"只需几个选择不当的词语，可以在几秒钟内将业务和声誉置于险境"。

王凡/达扬（路透社，彭博社等）