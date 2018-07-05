瑞银公布全球房产泡沫：香港最严重 慕尼黑其次 

（德国之声中文网）房产泡沫指的是对其的估价发生错误，而这种错误是实质性和持续性的。但泡沫的存在很难证实，一般而言，证实它的日子也就是它破裂的时候。
按照"全球房产泡沫指数"的排名，排行榜上靠前的城市除香港外还包括慕尼黑、多伦多、温哥华、阿姆斯特丹、伦敦。德国的美因河畔法兰克福排第10位，东京第14位，纽约第16位。排位越靠前，房产泡沫的概率就越大。
专家指出，虽然证实泡沫的难度很高，但可以使用由历史数据生成的房地产价格走向模式，并根据它指明一些典型的泡沫特征。
"全球房产泡沫指数"报告的作者之一、瑞银集团全球财富管理部成员霍尔茨海（Matthias Holzhey）告诉德国之声，"泡沫出现时，一个典型的迹象是房地产同大众收入和租金严重脱节。"
报告显示，大城市白领技术工薪阶层的平均年收入（税前），如果用来购买一处60平方米的公寓，目前在香港需要22年（2008年时需要12年），伦敦需要15年，巴黎14年，新加坡12年，东京11年，慕尼黑8年，法兰克福6年。
在大城市出租一套60平方米的公寓，如果用累计租金购买这套住宅的话，在苏黎世需要36年，巴黎也是如此，新加坡、慕尼黑、香港35年，法兰克福30年。
德国房地产泡沫最大的城市
在对亚洲城市进行长期观察的基础上，报告列举了新加坡和香港同房产泡沫作斗争的不同经验 。
亚洲金融危机刚刚过去的那些年里，香港和新加坡的房价呈现两位数增长。但到了2012年之后，新加坡的房价基本保持了稳定，2017年房价再上扬的时候，政府出台了旨在打击投机行为的税务法律。不过，该报告对国家干预持拒绝态度，认为一些微观的调控是健康的，但在一些外国资金扮演重要角色的市场上，国家的干预则具有很大的风险。
香港的情形则不是这样。自2012年以来，香港的房地产价格每年的增速为将近10%。鉴于投资者的需求几乎无法满足，加上投机商对价格炒作，即便政府出台调整房市的法律，也都无济于事。
除了纳入收入和租金作为基准比较外，瑞银金融专家霍尔茨海还表示，报告计算了房价增长同实体经济增长之间的偏差，贷款的活跃程度和建筑工业的活力也都是计算的对象。他还尤其比较了一个城市目前的房地产价格状况同长期以来的平均值。
他承认，以上手段不适用考察中国一、二线大城市的房价泡沫，因为观察中国城市的年限还不够，"我们至少需要25年至30年时间，才能得出有说服力的评估。"这也是本年度"全球房产泡沫指数"又一次不含中国内地城市的原因。
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看看德国人都怎么住？
大家一起来租房
在很长一段时间里，柏林的老式住宅人满为患。常常是一大家子人住在一间、两间房里。那些老式住宅往往状况很差，就像（图中）上世纪80年代柏林普伦茨劳贝格的这些专门用于出租的旧楼一样。不过如今，经过整修、翻新的老式公寓则非常受欢迎。
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社会主义“板楼”
在前东德，政府为了解决住房紧张的问题，在全国上下盖起图中的这种板楼。这些板楼的所有者通常是国有企业、住房协会。在当年，这种单元楼很受欢迎。对比旧时住宅，它们房子新，房租低，而且水、电、暖一应俱全。
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阳台很重要
根据数据统计网站“Statista”2015年调查，48%的德国人租房住，52%的人则选择买房——买房者的比例比两年前增加了不少。大部分租户选择住在公寓楼，最好有阳台，毕竟在夏日，自家阳台就像是一片小绿洲。
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庭院闲聊
柏林老式住宅的另一个特色是：里院通常有一栋或者几栋楼，以前其中还常有商家。作为房客，在院子里很容易与过往的邻居攀谈起来。
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公寓门铃
在传统的居民楼门铃上，通常只写着住户的姓，不会标明楼层。因此，如果有客人来拜访的话，要记得告诉访客自己所住的楼层！
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合租生活
很多大学生、艺术青年都喜欢相对实惠的合租，这一点在大城市尤为明显。有时候，客厅也被作为卧室租出去，以便进一步摊低房租。今天该谁买卫生纸？该谁打扫卫生？当然，合租生活需要一点纪律性，也需要做些妥协。
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租房也要管装修？
对于刷墙这样的房屋装修，不同的租房合同规定也有所不同。比较常见的是，租客在入住或者搬走时重新刷墙。比如，你在入住时把墙或者门刷成彩色的了，房东可以要求你重新刷成原来的颜色。
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厨房，这个可以有
很多初到德国的人在租房时都很惊讶：租来的房子居然不带厨房？！ 确实如此，在德国，用于出租的公寓不一定自带厨房。有时候，新租客可以幸运地从上一位租客那里，把旧的厨用电器、橱柜“继承”（买）下来。
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迷你卫生间
老房子的卫生间通常很小。很多旧式公寓起初没有自己的浴室、卫生间，后来额外添上去的，因此修在某个角落里，或者像图中一样发挥想象力：在该柏林公寓中，淋浴被装在了厨房里。
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“3ZKDB”是什么意思？
在德国找房，很容易遇到一些缩写，比如“3ZKDB”，它的意思是三间房（3Zimmer）、带厨房（Küche）、带门厅（Diele）、带浴室（Bad）。此外，房屋信息中通常还会包括平米数。在德国，租金最高的城市是慕尼黑，其平均租金达到了每平米16.55欧元，其次是法兰克福和斯图加特。
作者: Elizabeth Grenier, Stuart Braun