瑞银公布全球房产泡沫：香港最严重 慕尼黑其次 

（德国之声中文网）房产泡沫指的是对其的估价发生错误，而这种错误是实质性和持续性的。但泡沫的存在很难证实，一般而言，证实它的日子也就是它破裂的时候。

按照"全球房产泡沫指数"的排名，排行榜上靠前的城市除香港外还包括慕尼黑、多伦多、温哥华、阿姆斯特丹、伦敦。德国的美因河畔法兰克福排第10位，东京第14位，纽约第16位。排位越靠前，房产泡沫的概率就越大。

专家指出，虽然证实泡沫的难度很高，但可以使用由历史数据生成的房地产价格走向模式，并根据它指明一些典型的泡沫特征。

"全球房产泡沫指数"报告的作者之一、瑞银集团全球财富管理部成员霍尔茨海（Matthias Holzhey）告诉德国之声，"泡沫出现时，一个典型的迹象是房地产同大众收入和租金严重脱节。"

报告显示，大城市白领技术工薪阶层的平均年收入（税前），如果用来购买一处60平方米的公寓，目前在香港需要22年（2008年时需要12年），伦敦需要15年，巴黎14年，新加坡12年，东京11年，慕尼黑8年，法兰克福6年。

在大城市出租一套60平方米的公寓，如果用累计租金购买这套住宅的话，在苏黎世需要36年，巴黎也是如此，新加坡、慕尼黑、香港35年，法兰克福30年。

德国房地产泡沫最大的城市

在对亚洲城市进行长期观察的基础上，报告列举了新加坡和香港同房产泡沫作斗争的不同经验 。

亚洲金融危机刚刚过去的那些年里，香港和新加坡的房价呈现两位数增长。但到了2012年之后，新加坡的房价基本保持了稳定，2017年房价再上扬的时候，政府出台了旨在打击投机行为的税务法律。不过，该报告对国家干预持拒绝态度，认为一些微观的调控是健康的，但在一些外国资金扮演重要角色的市场上，国家的干预则具有很大的风险。

香港的情形则不是这样。自2012年以来，香港的房地产价格每年的增速为将近10%。鉴于投资者的需求几乎无法满足，加上投机商对价格炒作，即便政府出台调整房市的法律，也都无济于事。

除了纳入收入和租金作为基准比较外，瑞银金融专家霍尔茨海还表示，报告计算了房价增长同实体经济增长之间的偏差，贷款的活跃程度和建筑工业的活力也都是计算的对象。他还尤其比较了一个城市目前的房地产价格状况同长期以来的平均值。

他承认，以上手段不适用考察中国一、二线大城市的房价泡沫，因为观察中国城市的年限还不够，"我们至少需要25年至30年时间，才能得出有说服力的评估。"这也是本年度"全球房产泡沫指数"又一次不含中国内地城市的原因。