瑞银：中国海外收购聚焦较小目标

（德国之声中文网）瑞银亚洲经济、投资银行专家Eugene Qian向媒体表示，中国投资者在海外的投资趋势不会停止。许多企业会寻找合作伙伴和收购目标，以获得更高的增长率，以及生产更高品质的产品。

路透社报道说，尽管中国的海外收购数量在2015年、2016年的高峰期后，去年下跌，但今年却重新趋于稳定。

比如，中国企业在瑞士收购了农化集团先正达（Syngenta），在德国收购了工业机器人制造商库卡（Kuka），新近拟收购汽车内饰公司格拉默（Grammer）。

路透社报道说，收购并非总受到欢迎，且在政治上引发争议。瑞银预计，未来，许多中国国有企业将更多争取实现较小的收购，而非巨型协议。Eugene Qian表示："总体而言，我们将看到更多出于经济理性考量的协议。中国也没有无穷无尽的融资来源。"

这位瑞银经理还表示，西方银行、包括瑞银在内，也从中国国企的收购潮中获利。"因为我们知道，那些西方企业在寻找买家。"

瑞银目前在中国有约1100名雇员。到2020年前，可能还会增加数百名雇员，主要在投资银行、资产管理领域。瑞银希望提高在盈利的瑞银证券公司的股份比例，从近25%至51%，正为此等待中国有关部门的批准。

苗子/凝炼（路透社）