瑞德西韦实验失败结果曝光 世卫称非最后结果

(德国之声中文网) 世卫周四（4月23日）意外在网上公布美国药厂吉利德科学 (Gilead Sciences Inc) 的新冠药物瑞德西韦（Remdesivir）在中国实验失败的报告，在世界各地急需治疗新冠病毒的药物时，引起了极大关注。

报告内容显示，研究人员对237名患者进行了测试，有158名患者使用了瑞德西韦，其馀79名患者仅使用安慰剂。然而，实验结果显示一个月後，使用瑞德西韦的患者死亡率为13.9%，比接受安慰剂患者的12.8%死亡率还高。当时报告结论是，表面上来看，该药不仅没效果，还产生副作用，所以该试验被提前终止。

但该公司也在第一时间出面驳斥相关信息，强调专家对该报告临床数据的解释并不正确。他们也重申，目前累计数据的趋势表明瑞德西韦对早期接受治疗的患者，仍具有潜在的益处。目前还有两项更完整的研究正在进行中，结果预计5月底会公布。

世卫後来也出面澄清，表示该实验的摘要还未受到审核，所以并不是最终报告。该报告泄露是意外操作所导致的，而世卫也已将报告从网上移除。然而，这个消息传出後，吉利德的股价也受到影响，周四大跌了4.34%，而这也连带的影响到了大盘指数。

与此同时，世卫表示他们将在周五揭晓一项重大的合作计画，希望能藉此加速安全且有效的药物丶检测器具及疫苗发展。他们强调，希望透过这项计画让各国都能得到对抗新冠病毒的药物与疫苗，但声明中并未提到太多相关细节。

世卫秘书长谭德塞4月6日曾表示，他将建立一项合作计画来加速新冠疫苗的相关研究与制造，并确保疫苗能平均的发配到各国。他当时说：「世卫会努力确保当对抗新冠病毒的疫苗与药物问世後，全球各国都能取得这些药物与疫苗。」